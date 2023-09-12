從幾件事看中共輿論操作步調混亂

近期美中競爭和中共 輿論場操作，令人目不暇給。河北、福建、廣東、黑龍江和哈爾濱陸續因水災嚴重，中共救災遲緩，民怨高漲，但焦點很快被轉移到日本 排核廢水；然後華為推出Mate 60 Pro新手機，號稱衛星通訊輾壓蘋果iPhone，更突破美國芯片封鎖，中共並禁止政府官員使用iPhone，引來蘋果股價大跌，兩天內市值蒸發2000億美元，印證中國市場威力，讓民族主義愛國粉紅雀躍歡慶。

北京鼓舞民心、轉移焦點的動作不斷，28日公布「2023年版標準地圖」，將與印度 有爭議的藏南地區、涉俄羅斯的黑瞎子島、南海十段線等，都畫入中國版圖，印度強烈抗議，俄羅斯由於烏克蘭用兵還需中國暗挺，暫未反應，東南亞多國則抗議反對。

習近平缺席9日在印度的G20峰會，可能不出席11月在舊金山舉行的APEC領袖峰會，向美國施壓，也被解讀中共欲擴大金磚五國(BRICKS)影響力，與G7或G20抗衡，習想重整世界秩序，實現全球多極化，現實上卻遇內外境況都不利，像似畫餅充飢。

又譬如推動去美元化，人民幣取代美元，但人民幣近日卻急貶，9日與美元匯率觸及1：7.3510新低，數日內連貶近1000個基點，創2007年來最低匯值，美元反而走強；俄國與印度以印度盧比交易石油，現持有數十億盧比花不出去，金磚國多數經濟前景陰暗，被諷稱快成「土磚國」。

美國「外交家」雜誌發表文章說，中國面臨通貨緊縮、房地產危機、出口疲軟和青年失業率居高不下，經濟減速，投資者失去信心，資金撤離，但中國經濟還是比毛澤東時代好。中共執政合法性不靠經濟，而是依賴宣傳、強制力和金字塔式控制，經濟不佳損害習近平聲譽，但不會導致中共政權垮台，現在也看不到政權倒台跡象。

這種觀點或許代表中外主流，符合現實。中共連串輿論場操作都在防政權崩塌，各地首見70多年最嚴重水災，暴露城市基建只重視高樓大廈美觀外表，排水系統有重大致命缺陷。特大洪災與地球暖化有關，各國都有，但水庫洩洪不通知民眾、大水淹來人民呼救無門，平日控制民眾高效的專制全能政府消失，反而出台各種荒腔走板救災規定和擺拍作假。

習近平神隱三周餘，從南非金磚峰會回國後直奔新疆考察，李強也未赴災區慰問民眾，習直到9月7日才赴哈爾濱勘災，網民嘲諷「水災時不來，一個月後風和日麗，才來勘什麼災？」還拿疫情期間習不見蹤影作對比，習的聲望再次受傷。

日本排核廢水，中共輿論操作像迴旋鏢倒打自己。外交部、黨媒等同聲譴責日本，抵制日本海鮮，中國1600多萬漁民加上家屬，數千萬人生計一夕被清零；汙名化和妖魔化水產品，全大陸至少7萬家日料店受嚴重打擊，數千萬從業者有苦難言，全國一年損失至少1萬億元(1兆元)人民幣。中國民眾搶鹽、杯葛自產海鮮，自己人受傷，唯有輻射蓋革計數器銷量大增。

民眾擔憂輻射，爭購蓋革計數器自測輻射，各地民眾檢測海水輻射值後貼上網，遼寧錄得85、天津57、山東94、江蘇87、浙江93、上海74、福建93、廣東112、海南89，而東京灣核廢水輻射指數僅0.19、福島0.20，中國各地海水輻射值都高於日本。中宣部下令不准再炒作日本核廢水議題，中國55個核電站排水輻射值不敢公布，有評論說，中共歇斯底里反日仇日鬧劇，最終卻打自己臉，鬧劇不得不戛然而止。

反核廢水喊停，華為推出Mate 60 Pro，立即成功轉移焦點。這款手機芯片製程雖有突破，但良率、成本和產量都是謎，愛國粉紅振奮，各地大排長龍搶購造成缺貨。專家說，華為需產製1億部才能威脅蘋果，但因芯片成本等原因只能低量生產，號稱華為震驚美國恐言之過早，禁用蘋果手機卻讓外資更提防中國。

美、歐、印度和中東國家9日在G20簽備忘錄，建立「印度-中東-歐洲經濟走廊」，用海運與鐵路聯結南亞與中東、歐洲，和一帶一路別苗頭。義大利退出一帶一路，有報導指印度正研究一旦台海開戰，印中邊境可開闢新戰場，讓中國兩線作戰以牽制中共，國際間杯葛中共的行動一波接一波。

美中交惡，世界秩序重整，各國藉機謀利，孤立的中國只剩俄羅斯、北韓等國家力挺，內部操控隨民智大開、年輕人漸有獨立想法難再隨心所欲。有評論認為，中俄政權都面臨危機，才是百年未有的大變局。