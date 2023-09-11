美國制裁下 華為新手機成本驚人

華為Mate 60 Pro+官宣預售，引發搶購潮。(取材自華為官網)

中國華為 公司在美國商務部長雷蒙多訪問中國期間，出人意料地發表最新智慧手機Mate 60 Pro，讓人對美國之前針對中國的晶片 制裁效果，產生了疑問。

這一記打在美國臉上的耳光既快又響，除了代表美國的制裁未能阻止中國取得關鍵技術，也應驗了美國晶片製造商的預言：制裁不可能阻止中國，反而會刺激中國加倍努力打造出技術替代品。

這個消息更激發了中國的民族主義高潮，認為即使限制向中國銷售半導體和製造設備，但本土技術正在趕上外國競爭對手。官方的《中國日報》寫道：「中國企業有望抗衡美國政府對晶片供應的制裁和限制」；北京 政府更打鐵趁熱，宣布推出一項全新國家投資基金，替其晶片產業籌集約400億美元，以加大力道追趕美國和其他競爭對手。

不過很耐人尋味的是，華為在發表新機的同時，對手機搭載的晶片規格隻字不提，而且在一片歡呼、大力吹捧華為的實力一個星期後，北京又忽然悄悄下令噤聲，網路上歌功頌德的貼文一夕間消失。

不過這也不難理解，華為發表搭載先進晶片的新手機，已經很不給美國老大哥面子；如果再往傷口上撒鹽，難保不會引發另一波更嚴格的制裁行動。

華為在2019年被美國列為實體名單，無法取得先進晶片，就連製造晶片所需設備的通路，也被完全截斷，美國表面上的理由是防止先進高階晶片被移作軍事用途，事實上是美國的晶片製造能力，落後東亞國家不止一個世代。

根據科技研究機構的拆解報告，華為新手機搭載的晶片是中芯國際以7奈米工藝、採用多重曝光方式堆疊出相當5奈米功能所製造出來的。分析師評析，美國對中國的晶片制裁行動並不算失敗，因為中芯國際是合法利用制裁日期生效前，所取得的設備製造；只是這種多種曝光的製程，成本不僅驚人，而且良率通常不到一半，若無中國政府補貼和華為雄厚財力支援，虧本的生意沒人會做。

這也證明中國最新的晶片進展是漸進式，而不是革命性的，因此無論是北京想慶祝或華盛頓感到絕望，都還為時過早。

華為這款新手機問世，最大關鍵意義在於地緣政治，顯示中國完全可以在沒有美國技術的情況下進行設計，生產出來的產品雖不如西方尖端技術，但已證明具有自行研發的能力，而且其內部零件超過9成都來自本土供應鏈，也對華為所有美國前技術供應商形成重大打擊。

不過現在就判定中國晶片製造業務的競爭力提升，可能為時過早。中芯國際是目前中國唯一有能力生產先進晶片的半導體業者，竭盡全力為華為手機生產的7奈米晶片，可能是短期內的最尖端產品。但7奈米晶片不過是2018年蘋果iPhone的基本配備，今年發表的iPhone 15已邁進3奈米製程。中國雖未退出半導體競賽，但距離領先群仍有一大段距離。

而且這款新手機目前僅侷限在中國市場。中芯國際受限於7奈米工藝良率不佳，晶片出貨量不足以讓華為恢復昔日智慧手機市場的主導地位。華為聲稱將出貨1000萬支Mate 60 Pro，很難用中國製造的7奈米晶片來支持這麼多數量。

蘭德公司2022年的報告證實，軍事技術的發展，像是太空技術、射頻通訊、雷射感應、邊緣計算和集成矽光子學，大多主要依賴28奈米以上的成熟晶片。而華盛頓的出口管制，反而刺激了北京成熟的晶片產業，強化了中國主導全球成熟晶片市場的能力。

無論中芯國際是否能夠達到生產先進晶片水平，只要它能大規模代工生產前一代晶片，就能壓低全球晶片的價格，市場將出現價格壓力和商品化壓力。

美國政府已發起新一輪調查。最直接的作法可能是向中芯國際進一步施壓，同時更加嚴格限制設備出口。美國國會肯定會出現更多關於制裁的辯論，並促使在研擬中的競爭法案中，納入更嚴厲的科技制裁手段，進而進一步收緊對華為美國供應商的出口管制許可。

但拜登政府是否準備聽從國會的建議，對中國實施更嚴格的出口限制，取決於南海和台灣的事態發展，以及美國和台灣晶片製造商的遊說能力。當然，競選連任的政策考量更是重點之一。

美中科技戰方興未艾，「晶片大戰」戲碼遠遠尚未結束。