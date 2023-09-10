美中科技戰 戰火終於燒向蘋果

長期以來，蘋果一直坐穩中國市場，四年來iPhone 不斷搶占中國高階手機市場，今年上半的市占率高達75%；但最近兩周，蘋果卻面臨前所未見的挑戰。

上月29日，華為 先推出一款新旗艦手機Mate 60 Pro；本月8日又再推出兩款新手機Mate 60 Pro+和Mate X5；華為連番動作，用意在開啟一場陣地戰，奪回四年來失去的國內市場。除了華為，中國政府也出手，6日華爾街日報報導，中國政府已下令，禁止官員在政府建築物內使用iPhone；7日彭博再報導，政府的禁用令，包括國企和地方政府的官員，但中國官媒引述中移動集團表示，停售消息為假消息。

華為的挑戰和禁用令顯示，科技戰的怒火已燒向蘋果，蘋果不再穩坐中國市場。蘋果是全美最大企業，也是全球最大企業，不少人都持有蘋果股票，蘋果的象徵意義，絕非星巴克、麥當勞和可口可樂可比。禁用消息一出，蘋果股價6、7兩日大跌，跌幅超過6%，市值蒸發近2000億元。蘋果股價出現如此巨大波動，反映出美國人的擔心所在。

華為10天前突然推出的Mate 60 Pro，被中國網站宣傳為「突破美國封鎖」和「重返5G技術」，由於中芯國際和華為先後被美國列入禁售名單，華為因此買不到高階晶片 ，而中芯也因得不到設備而無法生產高階晶片，現在這款手機使用了中芯國際所製的7奈米晶片處理器，這確是重大突破。

但蘋果股價連跌兩日後，8日已經回穩，華爾街的分析師認為，股價大跌是市場過分反應，iPhone在中國的處境沒有那麼惡劣。例如，摩根史坦利8日的報告指出，就算iPhone在中國出現「最壞的情況」，處境也不會太壞；因為自2020年上半年華為被禁至今，iPhone在中國增加了3000萬支的銷量，因此最壞不過蘋果再度丟掉這3000萬支；但仔細看，這3000萬支不可能全部被華為搶回去。

實情是，中國政府三年前已開始禁止官員使用iPhone，但上有政策，而下也有對策，人們開始使用「兩支手機」，即一支是iPhone，另一支是國產手機，這種情況可能會持續下去。另外報告認為，華為受技術限制，Mate 60 Pro難以大量生產，iPhone所受影響也會減少。

還有一事，大大減輕華爾街的憂慮。美國自去年10月起禁售高階晶片和設備給中國，直接導致包括中芯國際在內的中國公司無法製造高階晶片，禁售設備包括艾斯摩爾(ASML)的極紫外光微影設備(EUV)，受禁售影響，中芯國際無法製作出更微型的5奈米和3奈米晶片。蘋果2018年已使用7奈米晶片製作iPhone，將於下周二(12日)推出的iPhone 15將採用3奈米技術；由2018至2023年，時間差有足足五年，就算中芯國際現在已開發出7奈米技術，而且將於五年後再開發出3奈米的晶片，但五年後，美國的技術可能比3奈米又再推前兩代。美中的晶片技術，差距仍然擺在那裡，中國的技術，不會因中芯國際開發出7奈米，就立即變為領先。

分析師還指出，中芯國際所製的7奈米晶片，可能是根據艾斯摩爾性能較次的深紫外光微影設備(DUV)開發出來的；但美國由9月1日起，額外禁售DUV的零組件設備到中國，因此中芯國際現有的DUV系統可能得不到零組件支持，因此極有可能無法運作。

不過進一步的分析顯示，蘋果股價雖回穩，仍不應對蘋果在中國的前景過於樂觀。第一，美中關係愈來愈惡化，科技戰也必然愈來愈激烈；中芯國際和華為就算買不到高階晶片和設備，也必然多方設法，尋找美國禁售的漏洞，從第三方取得所需技術。長遠來說，中國的晶片製作技術必然會有所發展和提高。

第二，華為和iPhone在中國的市場陣地戰，也必然會更加激烈。既然蘋果已公開說，將會把生產線移出中國(2025年印度生產25%的iPhone)，實行去風險(de-risk)；中國自然也不會留客，將全力打這場陣地戰，直至搶回市占率，才會罷休。

第三，中國正陷入數十年來最大的經濟危機，中國不但要與美國打科技戰(手機戰、5G戰、6G戰)，更要打經濟成長的GDP戰。科技戰是經濟戰中最核心部分，華府正在研究，到底中芯國際為何能夠在美國的封鎖下製作出7奈米的晶片，下一步必將是在找出封鎖漏洞後，再推出更準確的打擊行動，而中國也必將尋找突破封鎖之法，以進行反擊，因此下一階段的科技戰，必將會更為激烈。