華為中芯已踩到美國管制紅線

美中晶片 戰方興未艾，你來我往，中方大膽叫板，華為 逆勢發行新款手機Mate 60 Pro，其中製造工藝是否踩到拜登政府禁制紅線，美方驚覺應戰。華為突然叫戰，看似英勇，實則打草驚蛇，即使尚未踩線，也引禍上身，短期內必遭美方警覺，加強管制。

商務部長雷蒙多 上周人尚在中國訪問時，華為無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，中國官方與網民舉國歡騰，國際鑑定使用網路實測稱，新機能支援5G網路，新手機九成係中國國產自製，認定華為與中芯國際聯手突破美國5G晶片封鎖，外界半信半疑。

國際測試機構經拆解後，多認定使用改造後的七奈米工藝，製出麒麟9000S處理器，但這種工藝製造麒麟9000S晶片的良率偏低，機身發熱，能否量產達到規模產值，疑問重重。但真正的問題是，中方是否真的以美方禁用的製造工藝，突破紅線？如果是，美方該如何？

自從拜登政府2019年展開對中國禁止出口高端科技後，中方已不能進口高於包括七奈米以下更精密的光刻機，2022年再進一步禁止台積電及輝達等供應售給AI高運算晶片給中國。如今華為意想不到推出類似七奈米晶片新手機，美方一時間亂了手腳。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，要全面深入瞭解華為新手機的工藝製作詳情，他仍然強調無論如何美國都會遵守「小院高牆」(small yard, high fence)戰略。這是美方共識，對中共充滿警覺前提下，只在與美國國家安全直接相關的特定科技與研究領域(小院)，再界定適當的戰略邊界(高牆)，「小院」外的其他高科技，可以開放出口。但華為與中芯合作的新手機所含技術，是在院內，還是院外，或是翻牆了？蘇利文說正在展開調查，暫無結論，可能要好幾個月。

國會產生巨大反應。眾院外交委員會主席麥考爾認為新手機「看來很像是違反了禁令」，「中方持續試圖獲取美國的智慧財產權」。另一位眾院美中戰略競爭特設委員會主席蓋拉格認為除了調查是否違反禁令外，更進一步要對「華為和中芯國際停止一切晶片出口」，即使是「目前法律允許的老舊技術也不准出口」。

從蘇利文與議員回應來看，華為推出高性能新手機，的確是讓美方大吃一驚，更看出中方不是省油的燈，這一連串措施都是事先籌劃，在雷蒙多訪中未結束前，北京就迅速出手，直擊美國最大產值企業手機，但華為此舉，恐將弄巧成拙。

當雷蒙多上月29日還在北京訪問，大談「美國國家安全優先」之際，華為不聲不響推出疑似使用禁止的七奈米技術的新款手機Mate 60 Pro，雷蒙多顯然毫無所悉，直到雷蒙多返美後，華為開始宣傳新手機，愛國心爆發，雷蒙多照片被嫁接到視頻為新手機推銷，雷蒙多本人X帳號被中國愛國者灌爆充滿嘲諷文字，作法等於是打臉美國。

接著傳出中共官員與國營企業員工，上班時期一律禁用蘋果手機的消息，民間企業馬上跟進，雖然官方事後闢謠，但蘋果股價連跌兩天，7日市值蒸發近2000億美元，蘋果相關股也遭波及。中芯國際原本因華為突上市新手機，港滬股票大漲，結果美方國會議員要調查，大漲三天後，中芯國際7日在港滬股價暴跌8%。你來我往，中方沒有退縮，美方更上緊螺絲。值得注意的是，這些決定均非偶然，採用三奈米的蘋果新手機iPhone 15 Pro系列，預定9月中旬上市，而華為也計畫在蘋果新手機上市前後，舉行新手機說明會。

一年前的10月，美國對中國晶片業祭出出口管制，禁止使用美國技術的晶片業出口晶片到中國，這些晶片是使用較過時的14奈米以上技術的產品，提供廣大民生消費科技品使用。但同時提供為期一年的豁免給在中國已大舉投資設廠的多家企業，包括台積電和三星。各方推斷在豁免禁令一年後，白宮在10月將嚴格禁止出口到中國，不再豁免寬容，因此中方才決定提前出手。

華為新手機突破美方出口管制方面的漏洞，讓美方嚇一大跳，認識到整個中國科技行業需要加強出口管制，出手將更重。彭博引用網路國安專家的話，不論是否踩到紅線，這件事讓各方認識到中芯的科技與產能只會更好，美國不應意外，而是「讓我們要下定決心，結束我們對華為和中芯國際的所有技術出口，明確切斷所有技術聯繫」。