習近平不出席G20峰會的三個解釋

中國外交部宣布，國務院總理李強在參加完東協峰會後，將赴印度 出席G20峰會，這意味著習近平 將不會出席；習近平自2012年執政以來，除了2021年的羅馬峰會，由於新冠疫情改為線上出席之外，從未缺席過G20峰會，然而外交無小事，他不出席，當然是有意義的。

有幾個可能的解釋，首先是，北京正在企圖建立一個替代美國的國際架構；G20開始於2008年金融危機，在此之前，無論是國際貨幣基金或是世界銀行，都沒有充分反映全球經濟變化的實況，投票權一直還是把持在某些經濟體排名已經落後的國家手中，唯獨G20是例外，當時美國為了爭取全球合作，度過金融危機，按照每個國家經濟規模的排名邀請，許多國家也對被邀請加入沾沾自喜。

但是已發展國家並沒有放棄手中的特權，尤其是由老牌已發展國家組成的G7俱樂部，仍然霸住全球決策權，不僅是金融、經濟，還擴展到防疫、政治等等方面，讓發展中國家不是滋味，在此同時，愈來愈不滿的幾個發展中大國開始合作，組成金磚(BRICS)國家論壇，與G7分庭抗禮，但同時還是繼續參與G20，讓G20成了已發展國家與發展中大國妥協的場域。

可是G20還是由美國所主導，非中國所能影響，反觀金磚國家，中國的經濟力量絕對主導，而且在G20當中，大部分國家，都有與中國不大不小的矛盾，隨著金磚五國的成立與擴大，中國現在認為G20的價值已經不大，習近平自然不怎麼想參加。

去年11月峇厘島舉行的G20峰會，習近平出席，象徵中國走出疫情，重回國際舞臺，再加上習近平在20大連任，接受國際的認可恭賀，而今年沒有參加，未必代表習以後就不會參加，主要還與另外兩個解釋有關。

第二個解釋是，習近平不出席，由於G20是印度舉辦；中印關係近年來往惡化的方向發展，雖然習近平與印度總理莫迪8月23日在南非金磚峰會場邊會晤，並達成兩國邊界紛爭降溫的共識，但是會晤氣氛算不上相談甚歡，也沒有根本改變兩國之間的關係，任何小糾紛，很快就會上升成大爭議。

果然在8月28日，北京公布「2023年版標準地圖」，將與印度有爭議的「藏南」地區畫入，引發印度強烈的抗議。事實上地圖牽涉到三處爭議，還有涉及俄羅斯的黑瞎子島，以及引起東南亞有南海主權國家的關切的南海十段線「歷史主權」。

中國更有可能出於忌妒競爭，不想讓印度成功舉辦G20峰會，成為全球南方國家的代言人，搶了中國的鋒頭，在這個情況下，習近平為何要去給莫迪捧場？

第三個解釋則是：項莊舞劍意在沛公，習不出席G20，暫時冷落拜登 ，對舊金山APEC領袖會議，藉機施壓。

中國對出席舊金山的APEC領袖會議，一直有內部爭議，習近平出席，促成拜習會晤，對於控管明年的兩大變局：台灣1月選舉，以及美國11月選舉，非常重要，但是北京卻一直擔心，美國不肯真正做出承諾，就像是去年峇厘島拜習會晤，訂下了互動時程，卻因一個氣球，就全面破局。

中國國安部的微信公眾號，近日就公開發文評論拜登政府對中戰略，稱中方絕不會因美國幾句「漂亮話」放鬆警惕，要真正實現「從峇里島到舊金山」，美需拿出足夠誠意。外界解讀，國安部的說法似乎暗示，習近平屆時是否出席舊金山APEC領袖峰會，或是否再與拜登會面仍有變數。

國安部發文評論中美關係，在非常重視職權分際的中國，是非常罕見的，國安部不負責外交事務，其實無權以這種方式評論中美關係，有此文，代表習的意向。不過中方怕外界過分解讀，4日還特別有篇報導澄清，說這是因為地區原因(指印度)，不是由於中美緊張。

拜登對習不出席，表示失望，說「我還是見得到他的」，但沒有講會在甚麼場合，美國國安會發言人也表示，拜登非常期待能與習近平在合適的時間、以合適的方式，再一次與習近平進行會晤。

現在看起來，習近平不出席G20，未必代表以後都不出席，而且也不需要無限上綱，認定習也不會出席舊金山的APEC領袖會議，但是上述三種原因：金磚優先於G20、不願幫印度捧場、以及給美國點顏色，都有可能，這是中國的外交手段，值得注意。