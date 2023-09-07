烏克蘭大反攻 為何迄未奏效

烏克蘭 的大反攻，最近三個月一直沒有進展，總統澤倫斯基 撤換了國防部長，名為要「換個新方式」，實際上卻是找替罪羔羊，把責任往他身上推；在此同時，為了振奮士氣，宣布反攻奏效，已在南部突破了俄軍第一道防線。

但是外界懷疑反攻是否真有成效，烏克蘭本來的反攻目標在東南部關鍵城市梅利托波爾，希望藉此將克里米亞半島與烏東占領區切斷，但根據報導，目前僅僅光復了81平方哩的領土，打下幾個村子，卻造成4.3萬多名士兵傷亡，近5000件重型裝備折損，這占西方援助烏克蘭裝備的二成之多。

最近一個月來，由於雙方僵持不下，烏克蘭只好發動無人機攻擊克里米亞半島或俄羅斯 後方，希望打垮敵人的士氣，也讓自己有宣傳的題材，不過俄羅斯的干擾與攔截，讓無人機的戰果，十分有限。

《新聞周刊》透露，在烏軍大反攻發動之前，軍方相當樂觀，總統府也受到感染。但攻勢受挫後，總統府認為受到軍方誤導，軍方則認為總統府幼稚。澤倫斯基總統不敢撤換戰功彪炳的武裝部隊總司令扎盧日內，日前有貪瀆傳聞的國防部長列兹尼科夫，此時正好引咎下台。

烏克蘭還抱怨，西方承諾增援的F-16戰機，遲遲未能到位，無法掌握空優，而屢次要求的「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)也被拒；其實西方的援助，並不是有求必應的，北約不願提供烏克蘭可以直接攻擊俄羅斯的武器，以免陷於與俄羅斯交戰的窘境，美國由於越戰教訓，也生怕愈陷愈深。

澤倫斯基政府現在可說是三面受敵，除了當面的俄軍之外，明年可能恢復選舉，烏克蘭人民要求打勝仗，而西方也需要烏方軍事上有進展，否則美國的援助可能成為明年總統大選爭議的話題。

目前烏克蘭戰爭已進入消耗戰階段，端看俄烏哪一方會更快精疲力盡、師老兵疲，而事實上，烏軍之所以要發動反攻，正因為是想避免消耗戰，若要與俄羅斯比消耗戰的話，烏克蘭絕對比不過俄羅斯，無論是人員補充，或是後勤資源，他們知道他們會輸，但眼看反攻不順，僵持持續到11月初，嚴寒氣候將令烏克蘭部隊動彈不得。

此刻各方都要開始嚴肅考慮烏克蘭的和戰終局將如何？俄羅斯要如何有足夠的安全空間，而烏克蘭又要如何有西方的安全保證？

沒有人知道，烏克蘭戰事還要拖多久，無限期的戰爭，是西方各國無法忍受的，在軍事上，美國也愈來愈擔憂烏克蘭戰爭占用過多軍事資源，影響美軍在亞太的戰備。有人預估，如果情況不變，俄烏至少還會繼續熱戰兩年，然後以韓戰停火的方式，達成冷和平。

近日《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的報導都透露，美方早就知道反攻不會順利，甚至有可能失敗，參謀首長聯席會議主席密利去年11月就預測，烏克蘭可能無法在軍事上取得勝利，而去年年底，本可能提供了一個雙方談判的機會，結果卻錯失了。

從俄羅斯的角度看，目前就地停火談判，保有占據的烏克蘭領土，是對己有利的，總統普亭日前與土耳其總統厄多安會談時表示，烏軍反攻陷入的不是停滯，而是失敗，他並且說，俄羅斯從未拒絕就烏克蘭問題進行談判。

但是烏克蘭方面絕不能接受目前情況下的談判；北約秘書長史托騰柏格的辦公室幕僚長簡森近日在挪威出席活動時曾表示，俄烏若要簽訂和平協議，必須是要烏克蘭可以接受的條件，他建議烏克蘭可以放棄部分領土，以換取北約的會員資格。由於簡森與秘書長史托騰柏格的關係匪淺， 身分敏感特殊，外傳這是試探氣球，此事引發烏克蘭的強烈抗議，被批为「荒謬」，簡森也立即收回並且道歉。

就像《紐約時報》9月1日報導稱，簡森的遭遇，表明在西方輿論中，除了「烏克蘭的徹底勝利」以外，提出戰爭結束的其他任何方式都成為禁忌話題。

戰場上的僵局會繼續，但是談判桌上的僵局，不能持續下去，烏克蘭試過反攻，有過扳回局面的機會，現在既沒有奏效，是時候要考慮談判解決了。