美國小費制被扭曲濫用 消費者抵制

理財網站Bankrate調查，66%美國人對小費制度愈來愈反感，尤其後疫情 時代，部分餐館用「服務費」(service charges)、「生活工資」(living wage)、「廚房費」(kitchen fee)、「健保 費」(employee health insurance)等巧立名目，向顧客收取額外費用。很多民眾反映，餐館強制收小費分配給員工，以彌補低薪招聘，或用來購買員工健保，有些餐館強制小費更達18%，甚至40%，嚇壞消費者。

最近加州Pizza Hut連鎖店，已藉加州用人成本、稅率和能源成本都高漲為由，向客人收取1%至2%服務費；各州星巴克咖啡 連鎖店，9月起使用新結帳系統，也向用信用卡或借記卡付帳客人收取一、二元或固定比率小費，引發普遍不滿。

不少消費者在社群網站吐槽說，在得來速(Drive Through)買一杯咖啡，在窗口看到星巴克員工站你面前，等著你決定給不給小費，讓人尷尬或不舒服。雙方都為區區一兩元掙扎，星巴克為什麼不付給員工好一點工資，延續不收小費的傳統？

其實疫情前，許多餐飲業者用平板電腦結帳，帳目明細表就新增給10%、15%或20%小費的選項；較客氣做法還留「不給」(No Tips)選項，讓顧客點選。但疫情後，各行各業本來不收小費的店家開始收小費；已收小費的業者自訂小費比率更從18%起跳，最高達40%，並刪除不給小費選項，部分業者直接在帳單增列已算好的小費，加入總額中，等於強索小費，讓消費者不滿。

更離譜的，紐約、洛杉磯等地屢次發生中餐館或日本料理店員工擋住大門或追出門外，要顧客付完小費才能離開的行徑。顧客因服務不佳拒給小費，服務員卻明白說，基本工資太低，疫情這幾年工資未曾漲過，沒有小費等於沒收入，不能白白放顧客走。

財經媒體CNBC報導，美國小費文化在1950年代，提供完整服務的餐館收取約10%小費，1970和1980年代比率上升到15%，但近年連咖啡店都收平均15%到25%小費；去年統計，付小費平均超過整筆帳單21%，消費者等於被剝兩層皮。

民眾抱怨，他們把螢幕轉向你，你會覺得必須給點什麼，就算外帶食物也一樣。有人說，「我不付小費，現在所有東西都變得非常貴，我只在飯店有服務時才付小費」。

紐約給小費行情比西岸洛杉磯、舊金山都高，過去紐約午餐約定俗成10%到15%小費，晚餐20%或更高；加州人午餐付10%小費、晚餐付15%至20%。但現在很多餐館小費變員工「福利補貼」，用來補償雇主付低薪給員工，消費者平白增加負擔。

通膨高漲，物價騰飛，小費跟著水漲船高，巧立名目的額外收費，讓顧客感覺被剝削。過去只設一個小錢罐收取零星小鈔的業者，如咖啡店、餐館外賣，疫情後名正言順另收小費。客人不解咖啡店員工煮咖啡、餐館外賣員工打包讓顧客帶走，都是分內之事，並未提供額外服務，為何另收小費？

當然，慷慨善心人士認為，餐飲業打工族屬社會弱勢族群，薪資微薄，有能力上餐館消費，何妨付點小費，讓這群低薪員工和家人溫飽，就算被徵收健保費也願意。但也有人認為，老闆有義務支付法定最低時薪或基本健保，公然轉嫁給顧客不公平，爭議見仁見智。

華人圈較具爭議的是，部份中餐館服務品質差，服務員只管送菜上桌，經常面無表情，鮮少對顧客有貼心服務，叫一杯水，要說好幾次才送來、對客人冷漠、愛理不睬，收小費卻完全比照主流餐館，很多華人不以為然。

另一現象是部分餐館顧客滿六人，即使不用包廂也自動加收15%、18%或20%小費，且埋藏點餐費下方，尤其越裔餐館，給帳單時也不明白告訴客人，常有人不知情再加付，冤枉付雙倍小費。

小費制在美國特別盛行，亞洲、歐洲國家除了高檔旅館或店家收服務費，大多數店家不收小費，讓消費者負擔輕鬆許多。美國外出吃飯要加稅、另付小費，起碼增加20%支出，吃飯花100美元，付稅和給小費卻花40美元，美國真的太離譜了。

美國小費制度被扭曲濫用，引來消費者同仇敵愾，因為除了忍受物價猛漲，連小費也變濫收或強制，駡聲不斷，業者也須設法調整，讓客人心甘情願付小費，否則遲早可能演變成杯葛風潮。