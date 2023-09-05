美國屢表露「懼中怕戰」態度的原因

拜登總統(右)與中國國家主席習近平(左)。(Getty Images)

拜登 政府兩年多來，繼承川普政府政策，續徵中國貨關稅、勒緊中國晶片等高科技咽喉，外交上卻卯足勁，極力想與中國建立溝通管道，名義上是建立防失控機制、去風險化，避免美中因南海或台灣而交戰。美國政軍高層不斷宣傳，2027年中共 可能武力犯台；美軍印太司令阿基里諾強調，美中如開戰，美軍24小時內可摧毀中國1000個軍事目標，威嚇中國的虛虛實實之間，背後有許多深層考量。

五角大廈31日證實，阿基里諾上將8月中旬在斐濟會晤中方軍事官員，美國將持續維持美中兩軍溝通管道暢通，降低誤判，防長奧斯丁遲早會與中國防長李尚福會談。這些說法表明，習近平多次拒與拜登通話，兩軍切斷溝通、中方不接熱線電話後，美國商務部長雷蒙多近期訪北京，美中都尋求融冰，但中方想以解除制裁交換，美方不答應，僵局依舊難打開。

俄烏戰爭爆發已550多天，烏軍反攻或俄軍防守進展都艱難，持久消耗戰對俄羅斯或美國領導的北約，都成沉重財務或軍事負擔。習近平不出席9日、10日在印度舉行的G20峰會，拜登無法與習會晤後，普亭 1日放話10月將訪中國，和習近平會談。俄軍戰情陷入不利，普亭強拉中國對抗西方愈迫切，北京要持續中俄結合，被普亭綁上戰車陪葬，或只軟調有限度挺普亭，也成嚴酷考驗。

有個說法指俄烏戰爭拖延，拜登深知美國已沒能力同時打兩場戰爭，為避免東西兩線作戰，才一再放低姿態尋求建立與中方溝通管道，防止台海、南海引發戰爭。美國在等待俄羅斯戰敗，再聯手盟邦集中全部力量對付中國，因此中俄不結盟，但也不放棄聯手牽制美國，中共鷹派尤其篤信這樣做正確，支持拉高姿態拒向美國妥協。

中共黨媒聲稱，共軍可在兩周甚至三天內拿下台灣。阿基里諾5月曾警告，習近平應汲取烏俄戰爭教訓，戰爭不可能速戰速決，如開戰將對民眾造成毀滅性打擊，美軍如無法迴避戰爭，已準備好隨時戰鬥，警告中方別輕舉妄動。

兩岸和海外很多華人不信2027年動武之說，有人認為，美國在鼓動兩岸衝突、挑撥開戰，好坐收漁利，台灣不要成為烏克蘭。但檢視美方言論和中共經常機艦繞台、威脅台灣，是誰在扭曲事實和嫁禍，其實不辨自明。

美國與日韓建「鐵三角」，重申維護東亞和台海和平現狀，在關島強化部署新型戰略轟炸機、在澳洲達爾文港駐軍，美軍在菲律賓基地從五個增為九個，核潛艦進入南韓港口，在日本增加導彈基地，很快將在中國周邊部署千架無人機，都在因應可能的軍事衝突。

美方反覆勸止或恫嚇北京，也顯露怯戰態度和軟肋。譬如，一，美軍陸海空軍或陸戰部隊、太空軍等戰力，都壓倒性領先排名第二、第三的俄中，但美軍部署全球，備多力分，如今國力衰退，須靠北約和與日韓結盟東西聯防，忌諱再介入戰爭是不爭事實。

二，一旦不幸再遇戰事，美國能否像二戰時展現驚人動員力，每年造艦數十艘、戰機上千架等，讓敵人膽寒，不無隱憂。2020年疫情爆發，美國口罩、呼吸機緊缺，無力動員製造，須從中國進口，連民眾平日用的非處方藥都靠中、印等國供應，70多年來美國製造業空洞化，已成國力軟肋，支援烏克蘭出現砲彈、導彈等存量不足就是例證。而中國有製造業優勢，展現快速造艦能力，動員潛能在戰爭中擁相對優勢，或為美國避戰主因之一。

三，美國民眾懼戰情緒高漲，拜登慌亂自阿富汗撤軍，灰頭土臉，民眾卻樂見撤軍。不同民調顯示，中共如武力犯台，56%美國人贊成美國干預，但只限提供軍援，只有38%民眾贊成美軍駐台協防台灣，主張和行動、理想和現實之間出現不小差距，對台灣是莫大警惕。

美國公布中國火箭軍所有部署地點和內部設施、人員編制；阿基里諾公開說，一旦與中國開戰，一定先發制人，24小時內摧毀中國1000個目標，既是威嚇，也是實況。中國面臨經濟多重危機，有評論指美國已對中國展開金融戰，讓面臨失落十年的中國雪上加霜。弔詭之處是中國愈混亂失控，台海或南海危機爆發戰爭，以轉移中共執政危機的機率可能愈高。美國能否修復自己、走向振興，猶待觀察，而和平的鑰匙究竟掌握在美國或中國手中，依舊是複雜難解的習題。