郭台銘霸王硬上弓 藍綠白繃緊神經

台灣2024年總統大選，目前呈現「四腳督」狀態。左起為民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

台灣鴻海科技集團創辦人郭台銘 宣布爭取連署參選台灣總統大選後，最弔詭的發展是，民調不升反降，基本上台灣社會不認為是個四人參戰選局，反而有民進黨賴清德是否「躺著選」的論辯。郭台銘要打破政黨參戰的結果，反而激起各政黨凝聚危機意識，藍白整合氣氛加速，民進黨也擔心一夕變局。

郭台銘在宣布爭取連署時，一再強調是為了在野整合「主流民意聯盟」，不能便宜了賴清德。宣布前還曾經先「知會」國民黨 侯友宜，打破數月來兩人未互動僵局，然而，這場會晤由於郭台銘姿態太高，過程不太愉快，兩人約好不公開，郭又率先說破，更讓侯感不快，也增加郭侯整合難度。

原本外界認為有可能成局的「郭（台銘）柯（文哲）配」，也因為郭緊迫盯人，柯懷疑郭有意「買下民眾黨」而破局。柯文哲 的參選，從一開始就沒有勝選的企圖，全然是為了民眾黨下一步進程圖謀，郭緊迫盯人戰術，反而讓民眾黨有「被人吃掉」的危機感，郭柯的冷互動，更說明了柯文哲寧可和有組織歷史的藍軍合作，更利於民眾黨借勢壯大，只是要如何「借黨成局」，其間的政治藝術極其複雜，兩黨幕僚已私下開始接觸，合作的艱鉅工程，絕不是兩黨巨頭坐下來喝咖啡就能成事。

更微妙的是，因為郭柯支持群眾的重疊性，當郭明確表態後，柯文哲的民調支持率應聲反降，甚至屢見侯民調超車柯的現象，郭參選對柯傷害遠勝於侯。民眾黨連區域立委都提不滿，基層戰力薄弱，如果柯文哲連空戰都衝不起來，更失去與藍談判的有利籌碼，因而使得柯文哲有強烈的時間壓力，要在民眾黨行情還在高點時，創造與藍談判氛圍空間，以利為民眾黨爭取最大利益。

郭台銘參選總統，最早圖謀是藍分裂，他可以用「侯下郭上」訴求以成局，挺郭的地方派系雖各有圖謀，國民黨也紛紛化解，臨連署前，這些派系反而紛紛歸隊，造成郭台銘參選氣勢減弱，也讓郭支持度不升反降，意味著郭即使能取得連署資格，民調要再衝高不易，沒有在野整合成局，郭台銘這一局就成為最大的笑話，因此國民黨主席朱立倫一再喊話，希望郭「小我小一點，大我大一點」，別讓選戰真成親痛仇快。

對民進黨來說，在野勢力的亂盤，當然是領先的保證，但也擔心一旦在野整合，選戰會一夕變盤；賴清德從來不敢大意，特別是這場選戰，沒有當年蔡英文「反送中」大氣候助勢，年底經濟狀況也未能看好，年輕人與小市民被剝奪感強烈，都是民進黨保持執政的隱患，加上在野黨分合成為選戰新聞焦點，賴除了靠政策討好選民外，一直無法主導選勢發展，也成為賴領先卻難釋懷的主因。

在野整合的關鍵核心還是在國民黨侯友宜，國民黨有地方執政的雄厚資本和組織實力，這是郭柯圖謀之所在。侯友宜因缺乏群眾魅力，加上在野內訌，支持率一直拉不起來，國民黨寄望於侯訪美後的變局，加上近一波民生政策攻擊，能夠拉起侯氣勢。也因為郭台銘明白表態，國民黨雖不至和郭撕破臉，但能夠明確要求黨紀，規範藍營參選人表態，利於國民黨黨內整軍，確實也因為國民黨不再困於郭的進退，催化了藍營整合，侯反而開始民調穩步上升。事實上，國民黨如果不能站穩，任何整合主張都沒有依附的基礎，整合的前提是在野有勝局機會，最大的國民黨如果自己先垮，豈有整合可談。

在侯友宜訪美後，緊接而來的就是各政黨不分區立委提名，不分區立委除了是政黨票反映外，也是各政黨談判的關鍵政治利害。台北甚至傳出柯文哲可能以讓出總統，以首席不分區衝民眾黨票的布局，當然，這些折衝談判都有對未來執政的想像，如果「藍白合」得以成局，政權輪替後的內閣能夠事先安排，讓「聯合內閣」可能成局的話，藍白反超綠營才有可能，然後才是郭台銘進退的角色，這就是促成「在野整合」理論，只是進退和談判實務而如何做，台灣朝野都在等著看。

可以預見的是，即使是如對岸也不樂見台灣在野勢力未戰先敗，國台辦主任宋濤和國民黨副主席夏立言赴山西拜關公，公開讀「背信忘義」誓詞，被視為是對郭台銘的諷喻，大陸媒體也出現類似評論，郭台銘自然要有所盤算，成敗一念間，如果一世功名因而毀於一旦，對郭董而言，是不是划算，精明如郭董者，自有他進退時機考量。