西方判定 中國已結束40年經濟奇蹟

中國經濟是西方近期最熱的新聞話題，討論焦點是中國經濟陷入危機，而且很快就作出判斷，認為中國長達40年的經濟奇蹟已經結束，將像1990年代的日本 一樣，在地產泡沬破滅後陷入低成長的「消失的十年」(1992至2001每年平均成長不到1%)，西方輿論還一致認定，中國眼前的危機，正在螺旋式地下滑，難以化解和挽回。

最近這一波的討論熱點，最早燃點是中國政府7月16日公布今年第二季GDP報告，第二季比去年同期增長6.3%，2022年第二季是中國封城高峰期，所以去年第二季的經濟大幅減速，但今年同季只有6.3%增長，外界大失所望；更重要的是，今年第二季的增長只比今年第一季增長了0.8%，這個數字顯示，第二季的增長幾乎停頓了。全球期待，中國去年12月解封後，經濟立即反彈，為全球帶來成長動力，但第二季幾乎停頓，讓大家發現，中國在短短數月內，經濟出現了逆轉，以前高成長已經消失。

華爾街日報7、8兩個月的報導，最能反映歐美對中國經濟危機的看法。該報7月21日率先發表評論文章「中國進入消失的10年」，引起廣泛討論。8月15日，該報另一篇評論認為，中共對人民承諾的社會契約(即政府用經濟換取政權)已經破產，8月20日，該報另一篇評論指出，中國長達40年的經濟奇蹟已正式結束。

8月24日，英國「經濟學人」刊出的評論說，中國當前的經濟迅速崩壞，已無法補救和挽回(cannot be fixed)。9月1日，英國路透社的一長篇報導指，中國眼前的經濟危機，將會繼續惡化(get worse)。9月1日，中國褐皮書(China Beige Book)主編接受CNBC訪問時表示，中國經濟目前還沒有崩潰(collapse)，但地產市場的危機深重，可能要數年才能化解。

上面的簡述，已可見西方對中國當前經濟的判斷：其一、 40年經濟奇蹟結束，其二、繼續螺旋式的下滑，其三、危機難以補救，其四、進入日本式的低成長停滯期(stagnation)，其五、目前雖未崩潰，但地產危機至少要數年才有望化解。

自從1990年代末的亞洲金融風暴爆發後，中國不時傳出經濟可能硬著陸，特別是在2008年美國金融危機引起的連鎖效應，中國一度被波及，但中國採取了美國式的4萬億元(4兆元)人民幣刺激經濟措施，很快就「撥亂反正」，讓經濟成長更上層樓，比美國更快復甦；2015年，中國發生兩次股災和一次人民幣貶值，一時間金融動盪，地動山搖，但推行計畫經濟的中國政府強硬介入股市和匯市，很快就將風暴平息。現在這一波的疫後經濟危機，為什麼西方會認為與以前的危機有別，甚至難以挽救？

一、 西方的觀點認為，中國40年的高成長經濟模式，主要依賴投資 基建和房地產，帶動成長，但這種模式現在已經無法持續，因為經過40年的不斷投資，有經濟價值的基建項目都已開發殆盡，過去的投資項目還出現過剩現象，所建樓房到處都是「鬼屋」和「鬼城」，實在再難找具有經濟價值的項目；更重要的是，地方政府借貸投資，增加負債，目前中國的負債率已達GDP的280%，約為美國的兩倍；巨額負債，有如定時炸彈，遲早會爆發。

二，40年奇蹟中的前30年，高成長主要靠出口帶動，但後10年已出現變化，增加了內需和消費的比重，但這一調整政策，已證實失敗，因為中國家庭特重儲蓄，不像美國人那樣喜歡消費，美國70%的GDP都來自消費。目前歐美經濟放緩，直接導致中國出口低迷，中國今年7月的出口比6月大跌14.5%，進口也因國內消費不振而大跌12.4%。

三，中國政府面對突然而來的經濟下滑，顯得束手無策。習近平 7月24日主持政治局會議時呼籲，民眾要保持耐心，因為疫後經濟以波浪式和曲折式前進，復甦需時；但所謂波浪式的前進，只是經濟沒有像預期那樣出現反彈，所找的托詞。8月16日，「求是」雜誌刊出習近平今年2月的一篇講話，內容提到，中國經濟的發展不應模仿西方的刺激經濟手段，尤其不能派發現金，因此中國政府一直沒有像2008年金融海嘯時動用4兆元人民幣刺激經濟的手段，由於沒有大規模刺激手段，由今年4月開始的經濟危機，就只能不斷惡化，難以化解。