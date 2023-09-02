雷蒙多訪中後 考驗拜登政府

商務部長雷蒙多 訪中之行的評價，看起來是：三分成功、七分失敗；美中博弈下個節點，端看拜登 政府10月是否會延長管制台灣與南韓對中國出口中程晶片的豁免，以及下周與11月的兩個拜習會能否成局。

雷蒙多行前，各方都指這是美中關係回暖的象徵，但美中雙方都釋出無須期望太多的訊息，事後雙方唯一同意處是「建立商務工作的溝通」，中國商務部在雷蒙多離開中國後的記者會上宣布三點成果：美中商務部長每年至少會見一次；雙方將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年召開二次副部長級會議，並邀請雙方企業代表參加；雙方啟動出口管制訊息交流機制。同時，雙方同意2024年上半年，舉辦中美旅遊高層對話。

這是美中雙方尋求穩定關係的最新進展，拜登政府至少在商務交流上終於與中方有溝通管道，這也是自今年2月氣球事件，中共 切斷與美方所有交流管道以來，拜登政府一直努力要恢復的成果。

但這些交流與成立工作組作法，共和黨國會馬上就開轟，眾院外交事務委員會主席麥考爾稱，拜登政府竟然與中共聯手建立出口管制工作組，「既幼稚又危險」，「美國自己要制裁的對象與目標，不需要與中共事先磋商」。

紐約時報也批評，指中方不遵守協議的惡例，劣跡斑斑，自2001年中共加入世貿組織條件之一就是允許美國信用卡公司進入中國金融消費市場，但時至今日，Visa等信用卡即使能平等進入中國市場，但已完全失去與「支付寶」等競爭能力。歷任商務部長訪中後取得風光協議，但事後都灰頭土臉，美商進入中國市場受到極大的政治干預，中共保護民族產業的商務壁壘，讓美國對中國長年貿易赤字越來越高，近年更驚覺到受制於中方的供應鏈綁架。

其中最受到關切的是出口管制訊息交流機制。因為當雷蒙多還在北京訪問時，美中官員雙方馬上就在北京舉行了第一次出口管制訊息交流平台的會議；這個新機制是針對美國禁止投資中國尖端科技產業，而中共對如「美光」進行報復產生摩擦後，美方迫於國內產業遊說壓力，覺得要立即與中方新開溝通管道，處理爭執議題，解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。

這個機制的第一個考驗，馬上來到。去年10月美國針對晶片實施臨時出口管制，是拜登政府對中共科技制裁的起手式。台灣的台積電、南韓三星等多家晶片廠，因為採用美國製造科技，也被禁止出口到中國，但拜登政府臨時決定，豁免一年，現在即將到期。今年6月傳出商務部有意「無限期」延長下去，如果無限期延長，台積電、三星自然可以受惠，但無形中就顯示拜登政府出爾反爾，所頒禁令，形同廢紙。

華盛頓郵報國安專欄作家羅金推測，雷蒙多這次可能在北京的首次出口管制會議上，向中方傳達10月到期的晶片禁令一年豁免期，不會延期的壞消息。雷蒙多先向中方打招呼，屆時終止豁免，不但保護拜登抵擋共和黨批評，同時也是她2028年角逐總統提名的政治資本。

一般認為，當前中國治理內外一團亂，手握經貿與科技大權的美國商務部長正是中共要接觸的對象，形勢迫使中共放軟身段，在經貿議題與美方展開談判，這正是落入拜登政府制定的「合作、競爭、對抗」三條路軌格局。拜登政府對中的大戰略已定，剩下是執行階段，中共自己糾結一年多，還是不得不面對此一現實。

也就是在這種情況下，拜習會是否舉行，就顯得象徵多過於實質。目前有兩個時機，一是9月的印度G20峰會，另一是11月舊金山亞太經合會峰會。目前看來，兩者都會落空。印度主辦單位放話習近平不克出席G20，而白宮已公開表明拒邀被制裁的香港特首李家超，如果習近平仍出席舊金山APEC峰會，很難對內交代。年底習拜會注定是池中撈月，白費心機。

拜登政府現在要對中共繼續維持強硬，目的要逼中共隨時代潮流，做出改革，美國政學商界「熊貓派」深怕得罪中共，但美國內外目前有足夠實力逼中共做出改革，開放市場，否則美國維持圍堵，中共政權除了選擇改革，將無以為繼。