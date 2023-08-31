中國萬勿插手 郭台銘讓選民來決定

在鴻海 集團創辦人郭台銘 28日宣布參選2024總統之後，台灣總統大選，已經進入新的階段；目前共有四人參選，副總統賴清德在訪美回台之後，幾個民調都顯示突破過去三成五左右的天花板，代表中間選民往民進黨移動，而剩下來的國民黨 侯友宜、民眾黨柯文哲以及無黨籍獨立參選人郭台銘，加總起來，才有與賴清德一拚的機會。

換句話說，如果侯柯郭三人不能整合，大選必輸無疑，難怪有人說，郭宣布參選之後，「2024年大選已經結束」。

不過距離投票還有四個多月，選情變化莫測，柯文哲最近支持率跌得很快，開始放話願意與國民黨合作，而選情激發國民黨的危機意識，導致侯友宜民調微幅上升，更何況9月中旬侯還有美國訪問，是可能得分的機會。

不過變數最大的，還是在郭台銘聲勢能不能維持得下去？國民黨目前正考慮整飭黨紀，切割地方角頭的挺郭勢力，郭台銘的霸道總裁風格，也愈來愈引發民眾反感，但更重要的，則是中國對郭的態度。

郭台銘在參選記者會上，被記者問到，針對鴻海在中國設廠投資，如何扛住中國壓力？郭台銘回答稱，他已經找好接班人，這四年來沒管過公司一件事：「如果中共說『你不聽話』，要沒收鴻海財產，我會說『Yes！Do It！』(好啊！都給你！)。」同時也澄清自己在中國沒有任何一分一毛的財產，若中國執意要沒收，「不是針對我個人，是沒收將近100萬股東的心血」。

郭台銘自大陸發跡致富，他在中國的關係千絲萬縷，外界對他參選的動機本來多所懷疑，甚至有「台灣第一任特首」之譏，郭台銘準備這個答案應該有相當時候，回答的也中規中矩，甚至還強調說，若犧牲個人財產，能夠讓中國不要打台灣，他願意犧牲個人財產，也不會聽從中共指派。

對此，鴻海也發布聲明，強調公司本身是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有，「郭創辦人四年前交棒、未再參與公司日常管理」，但是郭台銘仍然是鴻海與其姊妹企業富士康最大的個人股東，擁有絕對控制權，這是不爭的事實，難怪受此事影響，鴻海股價持續跌落。

郭參選的消息傳出，立刻衝上微博熱搜前10名，引起中國媒體廣泛關注，大家當然都知道此對台灣選情的衝擊，中國官媒《環球時報》29日以《郭台銘參選攪動台灣政壇，島內媒體：民進黨的竊喜抑制不住》為題，頭版轉內頁的方式大篇幅報導，形容郭台銘參選是攪動台灣政壇，並指郭台銘參選是「親痛仇快」，讓民進黨坐收「漁翁之利」。

還有大陸學者表示，台灣現在面臨和平與戰爭的選擇，非綠陣營能夠成功整合，承諾帶給台灣民眾和平的願景，將有與賴清德一爭高下的機會，這是廣大非綠支持者，尤其是泛藍民眾的共同期待，但非綠陣營如果不整合，作出的和平承諾將難以實現。

現在問題是中國當局要如何認定，郭台銘與其企業的關係？會不會出手介入台灣選舉？

大陸的態度其實一直很清楚，就是鼓勵非綠陣營能夠整合出一組候選人，郭台銘獨立參選，絕對不是北京希望看到的，所以外界猜測，中國當局基於政治考慮，可能會對富士康施壓，逼郭台銘退選。

美國對此已有預判，之前一直強調，華盛頓對所有候選人一視同仁，不會偏好，或有區別對待，話其實是講給北京聽的，希望中國不要以任何公開或私下的方式介入台灣選舉。

我們不相信中國當局會公然用施壓富士康的方式，逼迫郭台銘，尤其這還有弄巧成拙，替他助選的風險，但是有鑑於近日，中國民族主義高漲，抗議日本排放核汙水，甚至到日本學校外丟石頭，有幾句話不得不說。

作為美國華人的一份子，我們雖然見證了這幾年美國民主制度的扭曲，甚至是攻擊民主的象徵-美國國會，但仍然相信民主制度，不希望有外來的干預。我們也許不同意郭台銘先生的主張，也對他的「誠信」承諾不以為然，甚至反對他在此次大選中攪局，但是我們尊重他參政的權利。

就像是我們反對俄羅斯企圖干預美國選舉一樣，我們也強烈反對中國以任何形式干預台灣的選舉，包括以任何方式施壓，無論軍事演習或經濟脅迫，這也包括對付郭台銘在大陸的企業在內，我們對中國領導人的判斷有信心，請讓台灣選民決定郭台銘何去何從。