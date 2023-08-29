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激烈回應日排核廢水 中國是否必要？

社論

日本排放福島核電廠核廢水後，中共官方激烈抗議，大陸再次興起反日民族主義狂潮，抵制日貨、拒買海鮮、拒吃日本壽司和料理，赴日旅遊出現退團潮，日本在野公明黨黨魁原訂28日訪問中國行程喊卡；大陸與港澳民眾搶購食鹽，各商店、電商平台食鹽被搶購一空，連美國各地Costco等大賣場都有華人用大推車整車搶購，清空貨架，就像2020年疫情初起蒐購口罩一樣瘋狂。

網上流出視頻，山東青島等漁港的海鮮民眾不買了，漁夫和海鮮業者被迫將一桶桶海鮮倒進大垃圾箱，盲目恐慌抵制情緒傷害漁民生計，數千萬漁業人口蒙難；無數銷售日本壽司或日貨商家也遭殃，商家忙著把商招上的「日本」兩字遮去，怕被砸被駡，中國上億人生計受損，典型的「殺敵八百，自損數萬」。

日本24日宣布，開始排放2011年福島海嘯後冷卻核反應爐產生的134萬噸核廢水，採少量分批排進太平洋深處。中共外交部憤怒譴責，認為這是「極其自私自利，極其不負責任行為」，宣布全面暫停進口日本水產品。

多數國際專家和媒體認為，中共考量的不是健康風險，而是政治因素。因為日本排放廢水，符合聯合國國際原子能總署(IAEA)安全標準，今年7月IAEA同意日本分批分年排放，估計全部排完需30年。這樣做比永久儲存於數百個巨型水槽，或建混凝土設施存放，更安全而可行。

美日韓領導人18日在美國大衛營峰會，通過「大衛營原則」等文件，三國聲明將在危機下合作，反對中國在南海、東海爭端中的危險和侵略行為，將定期聯合軍演、每年峰會，把安全保障合作提升至歷史新高度。國際評論認為，這是美日韓組「鐵三角」對抗北韓和中國的歷史分水嶺，北京不悅，藉核廢水排放發洩不滿。

大陸輿論譴責和抵制日本仍是主旋律，但不少自媒體或評論引用國際規範標準，認為抵制海鮮和日貨等反應過度，重演2012年砸日本車的反日歷史。

首先，核廢水排日本東側太平洋，專家依洋流速度和流向分析，約需240天才流近中國沿海。抵制日本海鮮，直接衝擊中國所有海鮮消費，有人悲觀預言，將衝垮千億元的中國海產行業。而大陸香港每年從日本進口海產約11億美元，占日本海產出口41%，卻只占日本外貿出口額不到1%，日本受損有限。

其次，中共黨媒宣傳核廢水可導致畸型，微博瘋傳許多誤導誇大訊息，少數中國專家認為日本核廢水符合國際安全標準，立刻面臨網暴，被打成賣國賊。

福島核廢水已由東芝新開發ALPS系統處理，移除銫137、碘131等62種危險放射性物質，剩下主要輻射元素是氚。日本政府說，入海的核廢水氚含量每年不足22兆貝克(MBq)，遠不及各國核電站氚排放量多，譬如韓國古里核電廠年排放量49兆貝克、美國Diablo Canyon核電站排放82兆貝克、中國泰山第三核電廠124兆貝克、加拿大Bruce Power排1090兆貝克等。

更何況，氚稀釋入海後會緩慢分解，不像汞會在海洋生物如鮪魚等體內累積；早年各大國核武試驗殘留海洋中的氚，遠高於福島排放量，人們不必太緊張。

旅居荷蘭的中國核能專家李劍芒微博發文，指世界每年氚排放最大的法國La Hague核廢料處理基地，每年向英吉利海峽排放氚11400Tbq，比福島多400倍；中國大亞灣核電站，國家核安局設定排放上限是225Tbq，比福島高八倍。IAEA專家團有中韓代表參與，既認定福島核廢水稀釋到每升1500貝克(bq)才排放，只到日本國家飲用水安全標準6萬貝克的1/40，不值得擔憂；中國民眾可不相信日本，但可相信IAEA。文章貼出不到三小時，就被刪文封號。

很多評論說，廣東大亞灣核電站、陽江核電站、福建寧德核電站，排放量是福島的五至八倍，中共都略而不談，不敢讓民眾知道真相，政治正確壓倒科學和理性。

中共近日因經濟低迷、失業嚴重，還有河北水災，而面臨民怨壓力，日本排放核廢水，讓其找到轉移焦點的發洩口。中國本來毋需太恐慌，雖不必像台灣駐日代表謝長廷臉書發文，指微量放射性元素對身體有益這般「舔日」，至少別挑撥製造民眾恐慌。吃不吃海鮮，是個人自由選擇，中國岩鹽存量3300億噸，足夠14億人消費3.3萬年，搶購食鹽囤積無益抗輻射，更流於愚民般盲目附眾，太損顏面。

日本 核廢水 中共

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