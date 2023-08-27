川普協議退選 以避免牢獄之災？

八名共和黨總統參選人24日進行了首場辯論，川普 沒有參加，他23日到喬治亞州富爾頓郡監獄到案，因為喬州 起訴他謀求推翻該州2020年的大選選舉結果，他被法官指定到郡監獄報到，被拍下前所未有的美國總統監獄大頭照(mug shot)。辯論和到案將2024年的總統選舉推前一大歩，接著下來的，就是選戰和審訊。

關於川普的參選，變數仍大，其中最戲劇性的就是：川普面對如山巨案，很可能會考慮退選，以避免牢獄之災。川普被起訴的四案，包括由聯邦特檢官起訴的兩案，一是2021年1月6日國會暴亂案，川普被控謀求推翻選舉結果，藉此保住他的總統權力，二是他卸任時，從白宮帶走大量機密文件。除了兩起由聯邦法院審訊的案子，川普還被紐約州法院起訴的封口費案，以及被喬州起訴的推翻大選結果案。四案合計，共起訴川普91項刑事犯罪，檢察官已蒐集到不少具體證據，川普面對的訴訟可謂如山巨案，他要贏得訴訟，十分困難，這是他可能考慮退選的基本原因。

國會暴亂案和喬州案，有不少重複，都與川普謀求推翻選舉結果有關。其中又有一重要事實：2020年11月大選結束後，川普不滿選舉結果，向不同法院提出50多起訴訟，這些訴訟指選舉出現「舞弊」，以致川普的勝利「被偷走了」；但這些訴訟全部被法院推翻或撤銷，因為沒有證據。雖然舞弊論和偷走論被法院所推翻，但川普卸任以來，一直維持這種言論，硬說舞弊和偷走，那就是說謊，試問2020年守住司法防線的各級法院，現在會推翻前說嗎？ 因此川普四案獲得勝訴的可能性並不高，這也是他考慮退選的原因之二。

川普獲共和黨選民63%的支持度，如果他堅持參選，極有可能贏得黨內提名，但大選卻是另一回事，他要面對的是獨立選民。2020年11月，川普輸了給拜登 ，2024年若再對拜登，川普要贏並不容易。輿論認為，2024年願意把票投給川普的人，不會比2020年多，因為過去兩年的調查，揭露不少川普涉及國會暴亂和推翻選舉結果的細節，不少游離票將會離川普而去。川普雖參選，但勝選機會不大，這是可能考慮退選原因之三。

四案可能在明年上半年開審。最新的Politico民調顯示，61%的美國選民認為，國會暴動案應在明年大選前舉行，其中包括了91%的民主黨選民、三分之一的共和黨選民，以及63%的獨立選民。共和黨的初選明年初開始，川普若參選，將不停的出庭應訊，難以全力打選戰。還有，川普的競選經費，初選可能沒有問題，但進入大選後，因訴訟影響，可能難以為繼。

不過川普退選以避免牢獄之災，也有一項困難。在華府審訊的國會暴動案，以及在佛州審訊的密件案，都是聯邦法院的案子，如果川普贏得大選，入主白宮，他可以自我赦免法院對他裁定之罪，也可下令撤銷未完的審訊，但是總統卻無權干擾喬州和紐約州的州法院案子。因此川普很可能要爭取協議，以退選換取無罪和免除牢獄之災。協議將會有困難，特別是，喬州富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)明言，審訊將依法而行，有罪無罪，與政治無涉，一切看證據。

23日的首場辯論，八名參選人全部亮相；其中有比較務實的，例如前駐聯合國大使海理，她說，川普執政期間增加國債8兆元，比拜登還多；海理是會計師出身，所以較務實；但多數參選人都向川普靠攏，政見或多或少都與川普有關，這些人打的主意是，川普一旦不能參選，他們就可坐收漁人之利。不過，既然他們的政見與川普同樣極端，他們在大選中能贏得中間選民的可能性就會大打折扣。例如前副總統潘斯提出，女性懷孕六周，就禁止墮胎，這樣的主張，可以討好教會，但在大選中無疑等於自殺；又如佛州州長德桑提斯，自今年5月宣布參選，打著挑戰川普的旗號，卻不願真正擺脫川普的影響，證實已得不到共和黨的金主支持。

然而川普如果退選，拜登的處境也很尷尬，明年11月大選時，他將是82歲，再做四年，那就是86歲，很難想像，他的健康不會出問題，所以暗中也可能打退堂鼓，他在明年2月民主黨初選前，仍有可能宣布退選。拜登2020年參選時的一個重要口號是：打敗川普，拯救美國；現在的大難題是，如果川普退選，拜登也就沒有了參選的理由，他也只好退出。