被告P01135809能成為美國總統嗎？

前總統川普 因試圖推翻2020年喬治亞州大選結果，被控多項重罪，25日成為喬州司系統編號P01135809的被告，並在富爾頓郡監獄拍攝刑事照，繳納20萬元保金後離去。川普成為美國歷史上第一位被捕拍攝刑事照的前總統。但極為弔詭的是，未來一年半大選裡，這張照片將成為兩黨用來提醒選民的競選工具，在法律秩序與政治民意間，尋找向歷史交代的平衡點。

川普至此已身揹四大刑案，每件案子如果定罪，都上看十年到逾百年的刑期，任何一案都足可讓政客身敗名裂， 含羞退選，但川普在共和黨 內民調 不降反升，一件件刑案檢訴(prosecution)都被視為政治迫害(persecution)的吸票機；民主黨主政的司法部特別檢察官，以及民主黨占多數的紐約市與喬州富爾頓郡，檢方先後起訴川普，反而擴大川普在黨內初選民調的領先優勢。

在共和黨初選首場總統政見辯論前夕，民調FiveThirtyEight中，川普以51.6%遙遙領先第二位14.8%的德桑提斯。在選戰歷史上，此階段以超過半數以上民調領先優勢的黨內參選人，都篤定獲得黨內的總統提名，對決民主黨對手。

川普即使重案在身，再次挑戰拜登，兩人仍是平分秋色。紐約時報最新民調顯示，即使有過半數51%選民認為川普犯下重罪，但民調大選中，川普以43%對拜登的43%，戰成平手。如果拜登內政、外交或健康，有個稍微閃失差錯，川普就贏了。

川普明年7月共和黨代會上，篤定成為總統候選人，但四罪纏身的他，屆時恐已被判刑等待上訴。最先審理的是明年3月紐約市曼哈頓檢方的偽造文書遮羞費案，此時非但撞上超級星期二的共和黨初選高潮，川普極有可能被定罪，戴罪競選。面對此一可能，共和黨至今沒有備案人選。

日前共和黨初選首場政見辯論，華爾街日報社論稱這場辯論「非常好」(very good )，在沒有川普參加，聚焦變質情況下，大家可暢所欲言，討論政策。這篇社論被讀者批為粉飾太平，如果要認真比論贏家，有三個人可算是勝出，前聯合國大使海理、佛州州長德桑提斯，及印裔企業家拉馬斯瓦米。華盛頓郵報的辯論後民調，表現優秀是德桑提斯(29%)、拉馬斯瓦米(26%)、海理(15%)，其他人都不到兩位數。

目前各方都同意：一是川普缺席辯論，選戰策略上是明智決定；二是這場辯論沒有贏家，看不到能夠取代、甚或威脅川普的候補人選，更看不到能對抗拜登的人選；三是可以確定八名參選者，馬上將有人因為表現不如人意而打退鼓。

川普缺席辯論，但當天晚上同一時段，他與共和黨初選辯論打擂台，福斯新聞前主播卡爾森在易名後新的X社群平台上，播出46分鐘的獨家專訪。這個專訪本身釋放雙層訊息。首先是46分鐘專訪，在X(原來的推特)上播17小時內，觀看人數有2億2800萬人，而且數字還在增加；相對的福斯新聞直播辯論有近1300萬人收看，但與X平台相比，小巫見大巫，這已經引起數位傳播界廣泛討論研究這個新現象。

其次是川普此舉非但報復福斯新聞，與梅鐸家族鬧翻，而且另闙一條有別於傳統無線電視的選戰文宣新戰場，以個人化數位傳播挑戰CNN或福斯新聞，直接威脅他們廣告獲利來源。川普眼光獨到，與卡爾森聯手合作，進一步掌握鞏固右派票源。各方都注意到：川普藉此重回X平台。與川普及極右MAGA勢不兩立的主流媒體，正密切注視X平台與馬斯克的動向。

辯論也讓人看到川普勢力。辯論台上諸人被問到如果川普是共和黨總統提名人，即使審理遭定罪，是否仍表支持力挺？包括前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯、前聯合國大使海理、南卡參議員史考特、北達州長柏根等八位參選人中，有六人表態繼續支持川普參選到底。共和黨內認為這是非常重要訊息，展示團結，用大選民意結果來抗衡法律。如果成真，屆時對美國民主是前所未有的一大考驗，若是川普挾過半民意選票，以罪犯之身，重入白宮，國會必須要重新立法或是修法，這一代美國人要運用智慧，走出法律秩序與政治民意間的平衡。