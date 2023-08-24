喬治亞州選舉官司前 選民陷入兩難

前總統川普 和18名前白宮或競選幕僚，被控在喬治亞州陰謀推翻2020年總統大選結果，川普被控13項重罪，包括偽造及教唆、虛假陳述、恫嚇勒索等，25日前須向檢方報到，否則將被逮捕。川普可能提前投案，法官將裁定以20萬元交保，他另被聯邦大陪審團起訴串謀推翻總統大選、干涉國會認證大選結果等罪嫌，還涉扣留機密文件等官司。包括華裔選民對明年11月大選面對川普對戰拜登 ，究竟怎麼投票抉擇，陷入兩難。

全美川普支持者，包括一些華裔支持者認為，拜登是靠選舉舞弊入主白宮，接受川普說的民主黨「偷走選舉」，但這種「信仰」與事實有很大差距：

一，川普所有內閣部長、顧問或他任命的聯邦法官，迄今無人採信大選舞弊說，潘斯、德桑提斯或川普女兒伊凡卡都公開說，大選是公正的選舉；川營選後在多個搖擺州至少30多件選舉訴訟，包括德州法院，以及保守派居多數的聯邦最高法院都被駁回，顯示選舉舞弊指控缺乏證據，只是川普不服輸的政治訴求，意在麻痺川粉。

二，投票機製造商多米尼克公司控告福斯新聞網誹謗，指其選舉機計票造假，福斯以7.875億元和解，並開除新聞當家主播卡爾森(Tucker Carlson)，意謂福斯認錯了。多米尼克向法院提交文件指出，福斯主播如卡爾森、漢尼提和英格拉姆的人通訊紀錄顯示，主播們公開散布選舉詐欺，私下卻質疑這類觀點，並厭惡川普言行。卡爾森等人螢幕上下兩張臉，宣揚選舉詐欺只為提高收視率和賺錢，都是為民粹造假。

這就引出川普有沒有犯罪，或人品、守法態度等是否適合領導國家等問題。很多華人認定川普能改變美國墨西哥化、南非化趨勢，他開啟與中國貿易戰、和金正恩在新加坡會面等展現魄力，只有川普能帶領美國復興再度強大，卻忽視川普常公開羞辱中國或所有少數族裔，連帶使在美華人被連累而受排斥歧視。

川普反共表態或許比拜登堅定，卻性格多變，充滿不確定感。他形容中國像白宮的總統辦公桌，台灣就像筆尖；美國有求於台灣，政府補貼台積電來亞利桑納州設廠產製先進晶片，川普卻說這是台灣搶走美國人工作。他揚言當選總統後，24小時內解決俄烏戰爭，缺乏對現實或歷史認知能力，共和黨 近半數選民依然死忠力挺他。

面對四大刑案訴訟(兩件聯邦案，兩件分屬紐約州、喬治亞州)，川普裹脅選民對抗司法策略，包括爭取延至2024年大選後再審，自認勝選成總統後，可免於追訴坐牢。目前檢方和法官都沒有延審跡象，喬州檢方對川普13項控罪，引用該州「反敲詐勒索及腐敗組織法」(RICO Act)，意指由不同的人犯下罪行，但有共同目標(推翻總統大選結果)，專家分析，將對川普造成重大打擊。

川普如被喬州定罪，至少須服刑五年，才能由該州委員會決定是否特赦。無論川普當選總統或拜登連任，都無權特赦違反州法的囚犯。而喬州審判如開放電視轉播，影響重大，可能決定川普命運。

弔詭的是，起訴川普官司愈多，他的聲勢愈看漲。首個黨內初選的愛荷華州民調，川普以42%支持率壓倒德桑提斯的19%，其他參選人只有個位數，川普「訟多不愁」，起訴愈多，支持率愈水漲船高。

川普選前被定罪坐牢的機會非常低，審判時程長和上訴，不可能很快定讞。共和黨主流派拿川普沒輒，川普拒絕參與黨內初選首場辯論，無人能阻擋川普為所欲為，印證全黨被川普綁架。他代表共和黨和拜登對決，讓川粉之外的共和黨人憂心忡忡，「討厭川普」風潮捲土重來，將使拜登輕鬆連任。

拜登已近81足歲，經常言語混亂、記錯人名或摔倒，如當選連任就職時已快83足歲，任滿時逾87歲；而川普官司纏身，選輸了就鼓動選民攻占國會、破壞法治等行徑，如當選，美國政壇可能腥風血雨，讓世界不安，何況川普如當選就職時已79歲，美國政壇讓耄耋老人盤踞，將創各國領導人新紀錄。

拜登執政或許比川普老成持重，但其子杭特操守不乾淨，吸毒、生活糜爛，利用家族關係從烏克蘭和中國企業收取巨額顧問費，已對隱匿逾300萬美元收入未向國稅局申報而認罪，69%選民認為這是重大醜聞。司法部已指派特檢官調查，但如因阻擋川普而須寬宥拜登，將成2024年美國大選選民共同的「藍色憂鬱」。