金磚峰會的全球南方意義

2023年金磚國家(BRICS)峰會於22日至24日在南非 約翰尼斯堡舉行，只有俄羅斯總統普亭因逮捕令爭議，婉拒出席，由外長拉夫羅夫代表，其餘四國元首皆出席。全球媒體無可避免地把金磚峰會與中美對抗相提並論，但是金磚峰會的真正意義在於「全球南方」(Global South)意義的展現，這是全球政治中的新現象。

首先，金磚峰會應該適切比喻為「發展中國家的G7 」，金磚國家的整體實力在過去20多年來不斷提升，2023年預測整體GDP約為27.67兆美元，到2028年將達到38.57兆美元，雖然按照購買力平價計算，超過了G7，但G7今年整體將達到45.9兆美元，如果金磚國家沒有進一步擴充，短期內仍然不是舊集團的對手。

所以本次金磚峰會最重要的目標，就是為新成員國的加入制定明確標準。金磚國家迄今只擴大一次，就是南非在2010年加入，金磚四國變成金磚五國，13年來一直沒增加新成員。大約40個國家表示有興趣加入，目前已有22個國家正式申請，包括埃及、阿爾及利亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、巴林、阿根廷、墨西哥和伊朗等，還有包括阿聯酋與阿根廷等經濟強國預備加入，不只是所代表的GDP比例大為增加，所代表的人口將會占全球41.5%，代表性遠超西方舊世界的G7。

中國在金磚國家中的比例愈來愈大，經濟產值獨占金磚集團七成，已成為影響力最大的國家，而由於俄羅斯總統普亭不會親自出席金磚峰會，習近平將成為峰會的中心。在去年中國擔任金磚國家主席時，就曾提出擴大規模，令集體GDP的規模能夠與G7相抗衡，金磚國家的聲勢會更強大，中國也可藉此建立更強的外交影響力，來對抗美國。

不過，巴西與印度卻抵制金磚國家擴張，堅持制定納入新成員的標準，這是由於他們擔心擬議中的擴大，他們的影響力恐被削弱，尤其是如果納入更多北京的親密盟友，金磚國家將成為中國對其國際盟友施壓的工具，成了反西方大本營，並非兩國所願。

此次金磚峰會的第二個重點則是去美元化；「去美元化」的趨勢並非由金磚國家推動，而是美國為了自身利益將美元武器化的結果，美國聯準會自2022年初起，11次升息以來，美元兌新興市場的匯率上漲，加重金磚成員國償還美元債務的負擔，也讓所有發展中國家都怨聲載道。

這次峰會可能談及打造可持續、去美元化的結算機制，但距離成立金磚國家共同貨幣 ，還有一段漫長的過程，這包括參與國的經濟透明度，還必須考慮金磚貨幣如何與美元、歐元等其他貨幣建立起聯繫，才能保持貨幣穩定性。

南非這次還邀情了所有非洲國家的元首出席，加上與會的其他非金磚國家元首，據南非外長表示，非洲、拉丁美洲、亞洲及加勒比地區共有67位領導人出席峰會，會議最後一天會著重於金磚國家與其他國家領袖的會談。

值得注意的是，受邀國無一是歐美等非南方國家，曾積極表示有興趣出席的法國總統馬克宏也不在邀請名單內；換句話說，金磚峰會的召開，在於爭取「全球南方」國家的認同，此次峰會頗有向全球南方國家發出動員令的意味，也是自我定位為全球南方代言人的BRICS，一次政治實力的具體測試。

全球南方是個近年越來越常聽到的名詞，用來形容非西方的組合，金磚國家代表的是經濟面向，而本月5日於吉達舉行的，由沙烏地召開的烏克蘭和平會議，則廣邀30個在俄烏戰爭上立場較為中立的「全球南方」國家參加，以發出自己對和戰的聲音。

全球南方的興起，未必會偏向中國，但是肯定不滿以美國為首的傳統西方過去的種種言行，中國很注意這個國際趨勢，外長王毅上個月在南非參加金磚安全事務高級代表會議時，就多次強調「全球南方」，「體現了我們在國際舞台上的群體性崛起」，強調它應做為一個追求和平、發展、進步與合作的集團；這裡並沒有民主、自由、人權，以及外交干涉主義這一類的舊概念，就是要以此與美國為首的西方作出區別。

可是國強必霸，幾乎已是歷史規律，在南海與其他中國利益攸關的地區，中國也要小心避免自己重蹈美國與西方所犯的錯誤。