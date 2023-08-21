中國搶購美國晶片 暴露落後程度

中國第二大的房地產發展商「恒大」，17日向紐約曼哈頓的法院聲請破產保護，恒大是中國公司，總部設在廣州，股票在香港上市，卻向美國法院聲請破產保護，已引起廣泛猜測，指中國政府將放棄負債累累的發展商，不想管。中國實行管制經濟，包括私營企業，事事都要管，自恒大2021年違約倒債後，大陸一直傳言，政府有計畫地慢慢拆解這個債務定時炸彈，避免它倒塌，但恒大現在美國聲請破產保護，雖說可保護外國債權人，但由美國法院處理重組債務，恒大與中國房地產的內幕，也將暴露於美國面前。

當前的中國經濟，正處於風雨飄搖之際，紐時17日以「中國經濟危機四伏」作報導，野村證券18日的報告則說，中國經濟「螺旋式下滑」，過去「經濟強大」的聲譽正迅速消失。這個暑假的中國房地產正是重災區，恒大破產，碧桂園本月8日違約，未能償還兩項到期的債券利息(僅僅2250萬美元)；恒大聲請破產後數小時，開發商「SOHO中國」宣布，今年上半年的獲利同比減少93%。占了中國全年GDP三成的房地產市場，正如傳染病，將危機傳到其他經濟領域。

房市最大問題在於中國家庭失去信心。中國家庭將超過60%的資產投進買房，但房價在2020年政府開始打擊炒賣後一直下跌，經去年的清零封城高峰和今年房價大跌，人民已知房價短期內不可能回升，因此對買房完全失去信心。今年7月，大陸「100大」開發商賣出的新屋比去年同期劇減33%，6月也減少了28.1%；開發商出售新屋是主要現金來源，銷量大跌，導致開發商欠缺現金周轉，無力還債。

除了恒大破產，中國政府還有另一失控之事。英國金融時報日前爆料，說中國四大科技巨頭騰訊、阿里巴巴、百度和字節跳動(抖音母公司)搶購輝達晶片 ，價值高達50億美元。這個消息一出，立即引起轟動，對輝達將於23日公布的財報造成巨大影響，因為搶購正好證明輝達晶片的市場競爭力。財報公布的盈收數字，將與今年的人工智能熱潮息息相關。

華爾街分析師紛紛調高輝達的目標股價，平均調至529元(18日收市是433元)。分析師看好輝達，原因正是，市場對它的晶片有巨大需求。目前美國市場搶購的是每枚售價高達4萬元的H100。值得注意的是，中國四巨頭搶購的只是A800。拜登政府去年10月禁止美國半導體公司出售先進晶片給中國，包括了輝達的H100和A100，輝達為中國市場，而特別生產A800和H800，將性能降低，以符合禁售指標。金融時報日前還報導，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國也搶購輝達晶片，但搶購的是H100，而不是A800。中國只搶購A800，實在尷尬。

輝達的H100，壟斷了「生成式人工智能」的95%市場，所以任何要開發像ChatGPT那樣的AI 「大型語言模型」，就必須使用H100和A100晶片。輝達CEO黃仁勳本月8日宣布，推出一款新的超級晶片GH200，這是H100的新一代AI晶片，他預言說，全球的數據中心的電腦，將因為這一專為AI而設計的晶片，而被改造(reinvented)；因為有新的晶片，就有新的電腦，以及新的數據中心。GH200將於明年第二季上市，中國四巨頭訂購的10億美元A800，將在今年底前付運，屆時美國使用的最新AI晶片將是GH200，美中的晶片技術距離，將越拉越遠。

中國政府多年前已全力開發晶片和AI，2018年貿易戰爆發時，正是宣傳戰高潮，李開復那時說，五年後中國的AI技術將超過美國，前谷歌CEO施密特(Eric Schmidt)當時更明確預言：「2020中國AI將追平美國，2025年將超過美國，2030將控制全球。」遲至疫前的2020年初，李開復和施密特仍作同樣的預言，但去年11月ChatGPT出世，開創生成式AI的熱潮，但ChatGPT沒有在中國出現。

ChatGPT出現後，全球都忙於複製這種AI系統，中國也不例外，但直到現在，大陸四巨頭仍然只能在搶購用來訓練大型語言模型的輝達晶片。由上而下的管制式經濟，比不上自由市場競爭，一目了然；平時很多宣傳大話，很少會被人揭破，但是當科技公司在危急之際，缺少了必需的晶片時，科技問題就不能政治化，就只能由搶購的方法去解決。