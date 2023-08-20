大陸擬祭中止ECFA 向賴亮劍警告

就在副總統賴清德 過境美國返台同一天，大陸商務部 認定台灣對大陸存貿易壁壘，記者問是否中止兩岸經濟合作貿易協議(ECFA)給台灣的稅收優惠？商務部說，「依有關研究規定採取相應措施」。國台辦第二天主動加碼，支持相關部門採取措施。這是國台辦歷年來首次對可能中止ECFA明確表態，也是大陸在機艦持續擾台武嚇後，最具體明確的文攻。

被駐美大使謝鋒形容為「最大灰犀牛」的賴清德過境美國之旅，賴異常低調自制，還在接受彭博社專訪時，表達「中華民國台灣已是獨立自主的實體，沒有所謂獨立的路徑」，要洗刷「務實台獨工作者」疑慮，企圖表達自己穩健可靠的外交能力。陸雖未如預期以大規模軍演表達不滿，但「以子之矛攻子之盾」，民進黨 政府有意將台灣問題以國際化處理，大陸就用「務實國際貿易規則」對付民進黨政府。

國台辦發言人朱鳳蓮說得明白，ECFA是在九二共識的基礎上，推動兩岸經濟關係正常化、制度化、自由化的特殊安排。民進黨上台後，變本加厲對大陸歧視性貿易限制，在商務部啟動調查時有2455項，調查期間又調整到2509項，違反ECFA減少貿易壁壘條款。大陸商務部訴諸WTO對台展開貿易壁壘調查，在賴訪美後公布初步調查結果，正式調查結束落在明年1月，剛好是台灣總統大選前夕，等於是點燃引信的定時炸彈，選擇最佳的時機來引爆。

蔡英文總統當年形容ECFA為糖衣毒藥，多年來在野黨一直挑戰質疑民進黨政府何以不敢廢止ECFA，也擔心陸方用「國際貿易規則」對ECFA叫停，會損及500多項早收清單利益。陸委會主委邱太三就強調，貿易壁壘調查和ECFA無直接關係，ECFA實施對兩岸均有利，中止將造成雙方損失，破壞兩岸關係。

大陸學者認為，ECFA符合融和的大陸對台經濟政策，不會輕易叫停。問題是，ECFA理論上應該是互惠互利，但現在很多方面都只有單向，大陸官方也會承受到陸方業者的壓力。光是對台灣部分農產品以蟲害等理由採取限制措施，民進黨政府就強烈批判陸方恫嚇威脅，一旦部分中止ECFA減少「讓利」，台灣方面能否承受「脫鉤」衝擊，不論是誰執政，都不能不務實面對。

民眾黨總統候選人柯文哲在內部會議上討論到「重啟服貿」話題，立馬成為選戰爭論焦點，賴清德態度清楚，反對九二共識、一個中國，也反對重啟服貿。問題是，當民進黨一方面反中反陸，又要維持兩岸洽簽所有協議規範，卻阻擋服貿條例、貨貿條例，台灣產品赴陸享好處，大陸產品卻屢遭非難，連零食進口都要被抹紅，試問大陸業者做何感想，大陸商務部又豈能坐視無感？

因為民進黨政府反對九二共識，大陸也中斷一切官方接觸，部分天真的民進黨官員甚至認為，商務部調查或許可以成為兩岸官方接觸的破口，可以在WTO架構下進行談判解決爭端，有「台灣問題國際化」的好處。問題是，調查和重啟磋商是兩回事，陸方可以經濟施壓，要求民進黨政府務實處理「兩岸共同政治基礎」，才有恢復兩岸往來的可能。賴清德想選總統，想和習近平晚餐，謀求和平道路，就必須對民進黨的兩岸關係提出具體有效方案，這不是光用「廻避台獨」風險的消極作為，就能交代了事，特別在當前美中對立競爭的情勢下，賴清德要如何澄清「倚美謀獨」疑慮，陸方正在持續施壓出考題，逼賴清德交卷。

可以想見的是，當大陸預告ECFA讓利特別安排可能要叫停，就是清楚對台灣總統候選人出題，要台灣官方與民間共同思考；當大陸自己面臨重大經濟發展考驗，重振內部經濟焦頭爛額之際，何以面對大陸業者不平之鳴，以「融台」大義要大陸業者隱忍讓利？當大家不要「特殊安排」，全部照國際遊戲規則處理，台灣有多少承壓能力能面對與大陸脫鉤？這當然是賴清德無法廻避的現實問題，也會在陸方逐步攤牌過程裡，對台灣選舉造成一定影響與挑戰，這絕對不是民進黨政府指控中共介入選舉，就能解決的。

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