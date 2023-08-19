世界不可低估習近平的極限思維

中共 官方報導習近平 17日主持中共中央政治局常務委員會議，「研究部署防汛、抗洪、救災和災後恢復重建工作」；習近平神隱18天後終於現身，但報導中，通篇只提防汛抗洪一事，對中國經濟陷入空前危機則一字不提。在此同時，債台高築的中國第二大房地產商「中國恒大集團 」，剛在紐約向聯邦破產法院申請破產保護、債務重整，眼看就要爆出「中國李曼事件」。

金融專家評估，恒大事件對美國金融直接衝擊有限，但聯準會早在2021年11月恒大危機深化時就警告「有鑑於中國經濟及金融體系規模龐大，並與全球各地廣泛交易連結，中國的金融壓力可能會讓全球金融市場感到緊張，對全球經濟成長構成風險，進而影響美國。」

這也就是說，僅僅恒大，對美國或世界造成的衝擊有限，但對中國國內造成衝擊的外溢效應，全世界都得提防。

恒大貸款額高達人民幣2.437兆元(約3400億美元)，約占中國國內生產毛額(GDP)2%，使中國國內房地產開始骨牌效應，從碧桂園、中植集團到國營背景的遠洋地產接連債務違約，各界預測「中國式李曼」的海嘯將隨之而來；加上出口、外資、消費三頭經濟引擎今年以來，全部熄火倒車，各種經濟指數都是以超過10%的負值在下降，中國內部人心惶惶。

這就是拜登總統上周的警語：中國經濟是「滴答作響的定時炸彈」，「滴答作響」意謂著已是進入「倒數計時」階段，大家都在等中國拆彈專家何時現身，解除引信；因為中共官方新華社還在堅持「上半年，我國經濟整體呈現回升向好態勢」，還說「中國宏觀政策工具箱裡仍有足夠的選項」，對解除定時炸彈，卻遲遲未做。

事實上是中共當前治國團隊拿不出辦法，即使中國央行無預警猛然「雙降息」，希望有效降低實體經濟融資成本，刺激消費和投資，但大家看到的是宣布後股市不升反降，人民幣匯率照樣再跌，而地產業照樣破產，無濟於事。

眼下看解除金融經濟危機顯然並非中共當局優先事項，而是洪患。北戴河會議後，習近平首次公開報導他的活動，是主持召開中央政治局常委會會議，「研究安排防汛、救災和災後恢復重建工作」。中南海非但不急著救市救經濟，反而對重要經濟指數蓋牌，停止公布繼績惡化的數字。

路透撰文質問，「為什麼中國不急著救經濟？」，結論是「這不只是個經濟問題，也是地緣政治的問題」，美聯社則從最近習近平講話，指出習近平認為中國要「建設具有強大凝聚力的社會主義意識形態」，「中華民族經歷了西方列強侵略、凌辱的悲慘歷史，深知和平的寶貴，決不可能重複西方國家的老路」。

中共「求是」網15日刊出習近平這篇在今年2月對黨政主要領導幹部「中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道」文章，這篇最新的習近平講話中，全文沒有一字談及當前經濟問題，而強調「西方國家的現代化，充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡，給廣大發展中國家帶來深重苦難。」

習近平最新的公開言行毫不關切金融經濟困難，顯示目前中共在習近平指導下，把重心放在國家安全，如今對美方全方位高科技與貿易制裁壓力，毫無應對脫困之力，反變成採取背道而馳，嚇跑所有外資的反間諜的措施手段；拿不出有效措施，只有不斷喊話要建立中華民族信心與社會主義制度優良，穩定民心與政權。

目前習近平與治理團隊所顯示的，就是再一次把意識形態結合國家安全，他們強行要「啃硬骨頭」，進行文革式的更大規模社會與經濟重組，走出「中國式現代化道路」，因此可以吃下當前金融經濟危機形成的危機，部署完成中國式現代化堅持獨立自主、自力更生的模式。

新一代中國通利明璋(Bill Bishop)最近撰文指，令人最擔心是習近平今年5月提出的「底線思維與極限思維」 ，中共相信美國西方(包括日、韓)圍堵，烏俄戰爭延續，加上金融經濟危籠罩，「該發生的終於發生了」，大家「準備經受風高浪急、甚至驚濤駭浪的重大考驗。」當前中共看似不著急解決恒大等引發的危機，除了有自信可以出手解決外，更是在「極限思維」指導，下一盤更大的棋，美國與自由世界千萬不可低估，要有謀而後定的備案。