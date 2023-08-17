美日韓三國峰會 亞洲又一安全同盟

美國總統拜登、日本 首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅本月18日將在大衛營舉行峰會，三國峰會預備發表的聯合聲明已經定稿，日本和南韓首度同意，在遭受攻擊時，必須諮詢對方，促成三邊安全合作，以應對北韓 和中國的威脅。

這是美國在印太地區一手促成的第三個區域安全組織，第一個四方安全對話(Quad)，是有共同民主價值的美日印澳等四國組成，第二個美英澳聯盟(AUKUS)則是同文同種的國家，基於共同發展武器裝備的結合。

現在第三個美日韓聯盟，則是比前兩個都要更接近類似北約 的集體安全組合，一方面是由於三國都使用美式裝備，在戰術操典上可以統一互動(interoperability)，而在共同威脅上，除了中國之外，還增加了北韓，使得同盟的共識更高。

但過去的美日韓之間，並不是這麼一回事；雖然美日同盟和美韓同盟是美國在亞太的兩大支柱，但是由於韓國與日本彼此沒有條約義務，相反的，因為歷史議題，往往成國內政爭藉口，再轉化成為日韓緊張的來源，過去美國為了「管理」盟國關係，煞費苦心，而且還會削弱美國對應北韓與中國的作用。

尹錫悅上台後，倚美抗朝反中，並且有意與日本修好，美國順勢推動，由白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾推動三國聯盟，他也是四方安全對話、美英澳三國聯盟AUKUS的推手。

美日韓三國峰會，預計每年將舉辨一次，目前第一次峰會前正討論建立一個三邊高峰熱線，並預計在峰會上宣布，舉辦年度三邊演習，網路安全合作，供應鏈的經濟安全，以及在10年內開發出，對付高超音速飛彈的飛彈防禦體系。

美日韓三國峰會的意義在於，東京和首爾將發表聲明，確認兩國安全相互關聯，這將是歷史性的，即使以後領導人更迭，兩國未來也很難翻盤，日韓也獲得保證，未來的美國總統，即使是川普，都將難以推翻目前的聯盟；其次，這是在美國編組下完成的結盟，白宮希望將兩個太平洋盟友拉近，成為東北亞小北約，確認北韓和中國成為主要的威脅，三國結盟形成威懾的力量。

但是美日韓是否真的能夠形成小北約，關鍵還是要看日韓是否真的能夠彌平歷史仇恨，如果連小小的福島核污水排放的問題，都可以激起韓國國內反日聲浪，彼此之間勢必無法像二次大戰後的德國與法國一樣真正的和解，那就很難想像在日本遭受外來攻擊時，韓國會協防日本，也很難想像韓國在遭受外來侵略時，會允許日本軍隊再次踏上韓國領土參與防衛，日韓既難以成為軍事盟友，小北約也就更不用談了。

有聯盟，必然就有反聯盟的組合，因應美日韓的安全合作，中國、俄羅斯與朝鮮的軍事合作，也正在加強，7月27日韓戰結束紀念日，也就是朝鮮的「戰勝日」，平壤特別邀請了中共中央政治局委員李鴻忠與俄羅斯國防部長蕭伊古的到訪，讓中俄朝陣線隱然成形。

中國為了避免被美日韓圍堵，同時還利用自己的經濟優勢，釜底抽薪的希望加強現有的中日韓經濟合作架構，王毅外長在7月中旬於印尼出席東盟(ASEAN)外長會期間，與日本外相林芳正會面時提出建議，與日本、韓國恢復三方的高層會談。

從1999年開始的「中日韓領導人會議」，是由總理級領導人出席，探討三國自由貿易區的合作，中、日、韓領袖上一次會晤是在2019年12月，本次會議應該由韓國主辦，可能會落在今年年底，若能辦成，將相當程度沖淡美日韓聯盟的壓力。

不過值得注意的是，中國特別呼籲日韓，不要與美國結盟，而忘了自己是亞洲人；王毅7月3日在「2023年中日韓合作國際論壇」中表示，亞洲是中日韓的共同家園，彼此是搬不走的近鄰，「無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人」，呼籲日韓等國，要知道自己的根在什麼地方。

面對新的美日韓同盟，中國訴諸以情，「亞洲是亞洲人的亞洲」，別忘了日本人與韓國人，終究不是西方人，但恐怕不能說服東京與首爾， 美日韓聯盟的安全保障，還是較有吸引力的。