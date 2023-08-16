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鼓勵兒子當間諜 母親教育引爭議

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美國政府近日在加州逮捕兩名美軍，涉嫌為中國當間諜。檢察官起訴在聖地牙哥兩棲攻擊艦上服役的水手魏金超(Jinchao Wei，音譯)，和在范杜拉縣海軍基地服役的中士趙文恆(Wenheng Zhao，音譯)，指控他們向中方提供軍艦部署、演習等情報，以及提供50份艦艇和武器系統維修技術手冊，洩漏國家機密。檢方還說，其中一名被告的母親教唆兒子，刺探軍情，將來退役後也許能回中國，在政府中謀職，待遇會很好。

這兩件軍中間諜案，再度重擊華裔移民形象。第一個影響，它引發華亞裔在美軍中的信任危機，對所有報效美國的華裔美軍，是典型的一顆老鼠屎壞了一鍋粥，太不公平了。從2006年迄今，美國調查立案的中共間諜案逾百起，起訴或定罪案數十起，涉及軍用電腦軟體、先進夜視儀、導彈零件等竊密、走私，孟小東等多人被定罪；至於在矽谷偷竊科技機密的工程師案例更不勝枚舉，「中國間諜」風聲鶴唳，多少影響華人的聘用、升遷等機會。

二，華人間諜案往往引發華裔歸化入籍美國後，忠誠度是否可靠等問題。魏金超被控案，檢方表示，其母不但知道兒子與中國情報官員接觸，甚至鼓勵他當間諜，以便將來從美軍退役後，能回中國尋求官職。

這件事網上討論熱烈，有人感歎媽媽受中共愛黨愛國教育洗腦，滿腦子是當官發財夢想的迂腐想法，移民美國還羨慕國內當官的好處，壓根兒不知宣誓入美籍時，曾誓言要維護美國利益、保護國家抵禦外敵，不但未勸阻孩子勿以身試法，還想沾美中兩國的好處，終致讓兒子誤入歧途，一旦罪成可能面臨終身監禁，22歲的兒子要在獄中度餘生，身為母親將是多大痛苦。

不過，這位母親迄今未被檢方起訴，或許她只是知情不報，鼓勵兒子當間諜可能未涉違法。但本案應引發所有移民華裔家長思考：如何教導孩子有正確價值觀和身分認同，既然選擇移民美國，是否效法英國等歐洲國家移民，從此改變身分認同，愛這塊生活的土地和國家，作真正美國人，不要再腳踏兩條船，想兩邊獲益。

三，美國因兵員短缺，國防部2009年起，啟動MAVNI(Military Accessions Vital to the National Interest)計畫，開放18至34歲非美國身分居民，只要來美居住滿兩年、未曾出境逾90天，高中畢業、無犯罪前科的男女，且英文之外還通曉44種包括中文的外語之一，體檢通過後可參軍，能跳過綠卡，日後直接申請入籍成公民，計畫預定每年吸收1000人，成為美軍。

大陸媒體報導，這項計畫吸引中國超過6000人申請加入美軍；人數是否這麼多，令人存疑，但從兩個案例可見，中共利用機會，吸收大陸移民子弟美軍充當間諜。

網上資訊，多位華裔美軍製作視頻現身說法，參加美軍不但可派駐各國，增廣見聞，還可選取不同職能，獲200多種專業訓練，使當兵大半成朝九晚五的職業，怕上戰場的美軍，還有權選擇不被派赴伊拉克等地。

美國身分難取得，排期長、變數多，參軍可一舉解決身分和就業問題，還有豐厚待遇和福利。以二等兵為例，基本薪水每月2001元、住房加給2154元、餐費加給386元，譬如派駐南韓另有340元高物價加給、50元駐韓加給，總計4931元，實領4600元，隨階級不同而更高；如殉職或公傷，國家終身照顧，惠及家屬。許多人感歎待遇這麼好，兩名華裔美軍還為區區1萬至1.5萬元出賣情報，相當愚蠢。

四，美國除了高等學府、科研機構和商場陸續出現中國間諜，中共似採「間諜人海戰術」，用極少代價收穫情報，必要時用完即丟。美中角力下，兩國都在抓間諜，中共日前發起全民舉報間諜，聯調局(FBI)或中情局都可能加強對華人監控，有人擔心，華裔後代申請西點或三軍學院，日後會遭遇更嚴格審查。

華裔美軍有間諜，無疑讓所有華裔美軍處境艱難，可能處處被提防、無端遭懷疑歧視，升遷、接觸機密或擔當重任機會受影響。間諜案應讓華裔移民嚴肅思考，在身分認同與愛國之間如何取捨，尤其家長教育子女，在母語、文化、民族、國家、政黨等認同上如何區辨對待；如無法真心認同美國，就應回母國發展，千萬別成破壞600萬華裔在美國艱辛發展過程中的老鼠屎，否則面臨牢獄之災，後悔莫及。

間諜 華裔 移民

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