外資企業撤離中國 拜登禁令雪上加霜

拜登 總統上周三(9日)簽署行政命令，禁止美國企業和私募資金等對中國和香港、澳門投資 半導體、量子運算和人工智慧三大領域，以防資金和技術協助中國在經濟、軍事領域威脅美國。外商對中國投資跌入25年低點之際，新禁令讓中國經濟雪上加霜，同時扼殺港澳成為大陸資金窗口的生機。有評論認為，拜登這一步要置中國於死地，美國「熊貓派」反對，卻獲兩黨多數支持，將影響未來數十年美中在量子電腦、網際網路、人工智慧甚至電動車等領域的競爭。

總體大勢看，美、日、韓和台灣企業紛紛疏離中國，歐洲有些國家效法，德國部分跟進、義大利退出一帶一路，而法國仍對中國市場抱幻想。東亞國家跟隨美國脫鉤，外資失去信心，中國像俄羅斯發動俄烏戰爭後出現外資撤離潮，迄今看不到防跌止血，或自己造血的應對方案。

外資撤離中國，自2018年前後開始。包括台商、日商和南韓企業因生產成本、美中貿易戰等原因加快撤資步伐。世界500強的日資日東電工和尼康撤離中國，南韓三星、LG電子關閉深圳液晶電視廠，日本松下、夏普、東芝、索尼和荷蘭飛利普、美國霍尼韋爾、蘋果、希捷等都加大撤退力度，有些完全撤出中國市場。拜登禁止投資中國三大領域，現在更是美國關鍵的一步。

大陸民族主義高漲，諸如「深圳將香港踩在腳下」「一個深圳就打敗整個台灣」等雞血文章流傳，投資環境不再友善，武統台灣更讓外商興起危機感。台商在陸投資項目達12萬3781個，僅東莞台商即達3000多家，120萬台商，人在中國，但怕成為人質，迄今至少26%台商離開中國，33%考慮退出，。

愛國粉紅認為，外資撤走，會有成百上千個華為、中興、美的、格力、京東、騰訊、阿里等民族品牌興起，和歐美日韓500強企業一決高下，這是國家強盛、民族復興的證明，而不是被拋棄的信號。中國GDP世界第二，即將超越美國，需要外資的時代已結束，離開中國，失去14億人口市場，蘋果、谷歌、大眾、三星、豐田都將熄火，歐美日韓都會陷入衰退。

「經濟學人」日前刊文稱，拜登推出對中國的「小院高牆」政策和「精準脫鉤」，收益不明顯，成本高於預期，美國無法讓整個供應鏈 擺脫中國的影響，反而讓供應鏈變得更複雜不透明，使世界更危險。這種論點是否準確，見仁見智，但政治影響經濟加深，恐怕美中決出高下前，趨勢很難改變。

拜登的投資禁令影響多大？從俄烏戰爭可找到部分線索。2022年2月俄烏戰爭爆發，美歐祭出經濟制裁俄國，前兩個月有逾1000家企業，如蘋果、麥當勞、可口可樂、星巴克、IKEA、Zara、Adidas、H&M和美國各大汽車廠等，宣布退出俄國市場。

但研究顯示，外企多數只是表態施壓普亭，賺取公關形象。基輔經濟學院調查3329家外國公司，只有254家退出俄羅斯，約1400家G7集團企業僅8.5%出售在俄業務，等待機會返回俄國市場。撤出行動反而讓中亞國家或俄羅斯本土企業獲利，中共黨媒宣揚這些現象，以激勵民心士氣。

學者認為，拜登政府限制對中國投資禁令具高度針對性，影響未來全球數兆美元的科技領域。中國去年前九個月外資淨流失982億美元，其後數字未再公開。禁運先進晶片、限制投資，可能使中國半導體、量子運算和人工智慧都面臨「華為時刻」，除非中國自主研發能補空白，包括蓬勃的電動車業在晶片緊缺下，恐都面臨危機。

中國宣稱研發光刻機自產晶片有成，美國英偉達、超微等企業也擔憂失去中國市場後，永遠難再找回來。美國政策殺敵一千、自損八百，存有爭議，但全球供應鏈正在重組，排除中國，讓北京戒懼。而中國經濟面臨房地產暴雷、政府負債爆表、通貨緊縮等危機，甚至將爆發金融危機，對美國是利是弊難說，但全球都面臨風險。

拜登新禁令可能加速外資和企業撤離中國，只要美中地緣政治緊張無法化解，即使2024年美國總統大選後，都難扭轉扼制中國策略。關鍵在習近平思維和政策，也不與西方妥協，秦剛事件可見一斑，中美緊張關係將繼續螺旋式上升。解鈴還須繫鈴人，中國想擺脫經濟出現「失落的10年或20年危機」，就看中南海政策能否改弦更張，眼前看這種希望渺茫。