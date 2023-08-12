拜登高科技設限 防止中國做壞事？

在中國經濟衰退，進入通縮之際，美國不但出手限制美國投資中國的三大敏感高科技產業，拜登 總統更前所未有的對中國經濟現狀提出嚴峻預警，看衰中國，而且警告提防習近平 「壞人做壞事」。

拜登總統10日在猶他州連任募款，以中國經濟擔憂做題，說了一些接地氣的話。他說，「中國正陷入麻煩」，整個中國的經濟與人口問題，可能對世界構成威脅，拜登使用「中國是定時炸彈」來說明中國給世界造成的危險，指中國「經濟增長放緩」，退休年齡人口超過工作年齡人口，而且中國有最高的失業率，「這不妙，因為當壞人(bad folks)遇到麻煩問題時，他們就會做壞事(bad things)」。

這比上次他公開稱習近平是「獨裁者」更直白。他說習近平是「獨裁者」，是對中國的政治評論，這次是對中國經濟的評論，他沒有把話說死，「我不想傷害中國，希望與中國建立理性的關係」。

外界在觀察中共 對拜登這次講話的會做出何種程度的反應，上次拜登說「獨裁者」時在6月布林肯國務卿訪中之後，中共沒有拒絕隨後財長葉倫與氣候特使柯瑞的訪中之行。這次直說「壞人會做壞事」，在商務部長雷蒙多訪中之前，雷蒙多是否還如期成行，被視為北京底氣強弱的指標，考驗戰狼新外長王毅的對美底線。

當前中國經濟，已被國際宣告進入「通貨緊縮」時期。7月出口年減14.5%，減幅超乎市場預期，創下2020年3月以來新高；中國消費者物價指數(CPI)年減0.3%，是2021年2月以來再度陷入負成長；中國城鎮16至24歲人口的失業率在6月已上升到21.3%，創歷史新高，有專家指實際數字超過40%，這還沒統計7月大學畢業生後求職的失業率，預計這一數字會再攀升。地方縣鎮鄉村債務沉疴難治，房地產巨擘碧桂園也爆雷，可怕程度超過恆大，掀起多米諾骨牌效應，人民幣對美元匯率已從1月的6.79跌到8月11日的7.1587，預期年底將繼續貶值到7.5左右。

這些經濟數字，正說明今年疫情結束以來，上半年中共重啟經濟非但無力，而且所有對策全部失效。中共中央政治局最近一次7月經濟工作會議還用「國民經濟待恢復、總體回升向好」來自我安慰，更對下半年的「經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程」，魔幻式說辭，為年底前的經濟一再衰退找退路。

「外交事務」期刊最近刊出專文「中國經濟奇蹟的終結」認為中國目前染上「新冠經濟慢性症」(economic long COVID)，這是因為堅持「清零」政策與專制政權交互造成，極端清零過程帶來人民心中極大恐懼，已對專制當局的任何經濟社會政策與措施，毫無信心，經濟活動怠惰，更不敢消費。諾貝爾獎經濟得主、紐時專欄作家克魯曼也認為習近平經濟政策與專制作法所造成的經濟沉疴「十多年就一直存在」，但用房地產業的勃蓬發展來掩蓋，這類操作已難以為繼，「習近平的失誤可能讓算帳之日提前到來」，而且「如果沒有根本性的改革，中國陷入目前的困境只是時間問題。」

但自由派的克魯曼也指出「做為超級大國的中國，還是會重新站起來」，這種專制中國對美國將是非常危險，因為「一年比一年變得更加專制和不穩定」，「專制政權會通過對外冒險主義來分散民眾的注意力，以此來應對國內困難。」克魯曼的看法正是呼應了拜登總統的「壞人會做壞事」「定時炸彈」的擔憂。

這也說明美國現在不能讓壞人有「先進科技工具」做壞事，拜登總統本周簽署行政命令，限制美國投資中國的先進科技，包括半導體、量子運算與人工智慧等三大領域，以保護對下一代軍事創新至關重要的技術。美國制度可以分開國防與商業民用間區別，但在中共制度是軍民不分，所有美方研發的高精科技都極有可能會淪入中共之手，對美國乃至全世界都會造威脅。美國此一做法是國安考量，而非經濟因素。

朝野雖都同意拜登設限，但對拜登最後把禁止投資項目縮減到量子科技等三項範圍有所批評，認為完全不夠，漏洞百出。值得注意的是除了中國之外，香港和澳門也列禁止投資行列，而G7已在6月全體同意將採取類似統一政策，徹底封殺以本國資金挹助中國敏感高科技的發展，這些國家都將國家安全置於經濟利益之上，而中共是區分不開國家安全與經濟利益，這就是問題癥結所在。