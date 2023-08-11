從美大司司長楊濤來訪 談中美升溫

中國外交部北美大洋洲司司長楊濤在7月底到了華府，層級雖然不高，功能卻很重要；更重要的是，他的到訪，顯示美中關係已經避開潛在危機，不斷地升溫當中。

楊濤31日拜訪美國國務院 ，與美國國務院亞太助卿康達和國安會資深主任柏蘭會談。楊濤訪問是疫情以來，中方官員首次拜訪國務院，其意義在於相互對等，不是在層級，而是在功能；美國國務卿布林肯訪問中國的數周前，康達與柏蘭也曾訪問北京 會見楊濤，換句話說，楊濤訪問是替王毅的正式訪問作準備，而未來的王毅訪問，則是替習近平訪問美國做準備。

值得注意的是，在楊濤來訪前，美國透過華盛頓郵報放出消息，稱白宮在國會的壓力下，已決定禁止香港特首李家超出席APEC會議，這被視為破壞美中關係的潛在危機炸彈之一。

李家超過去擔任香港保安局局長時，因執行香港國家安全法，於2020年被列入美國制裁名單，在6月初，副國務卿薛曼還向國會表示，並未考慮不邀請李家超出席APEC，可是消息傳出後，國會反應很大，四名參眾議員隨即聯署反對，一周後國務院改口，稱之前提交的回覆是「錯誤版本」，收回書面答覆；面對國會壓力，如果拜登 不收回成命，恐怕過不了關。

但美方也擔心，禁止李家超出席，視同甩習近平一個耳光，勢必引發中方抗議，習會不會一氣之下，杯葛出席？

結果美方發現，雖然中國外交部與駐美大使館強烈抗議，但在楊濤與美方的交涉中，並未提及李家超的出席問題，換句話說，中方也不願意讓這個問題，把拜習見面的機會搞砸了。

而在楊濤進國務院之前，中國反而宣布，自9月1日開始，對性能較高的無人機及其相關品項實施出口管制，這明顯的在回應美方，被視為對美國的善意表示。

美中之間現在最難解的僵局是，恢復兩軍交往的窗口，避免美中擦槍走火，楊濤這次也會見了美國國防部主管此事的助理國防部長瑞特納，外界猜測恢復兩軍交往有譜，雙方應該可以找到下台階。

尤其令人鼓舞的是，中美雙方成立了兩個工作組，專注於亞太地區問題和海洋問題，還有可能成立第三個工作組，專注於更廣泛的領域，而雙方正在考慮舉行一系列會談，以明確目標和解決棘手問題。

至於美中過去最棘手的台灣議題，已經事先排除，不再是美中交涉談判的重點，面對大陸最關切的候選人賴清德，美國同樣有所保留，擔心賴不像蔡英文這樣謹慎，會把美國捲入與中國沒有必要的衝突之中，所以在賴清德出訪巴拉圭的美國過境安排上，外界發現沒有特殊禮遇，相反的，比起過去低調許多。

既然美國並不會給賴清德特殊禮遇，北京對於「美台勾連」的顧慮，可以暫息，而之前外界一度猜測，在賴過境美國時，解放軍會再度演習，也因為近日火箭軍內部的整頓，中方很可能順勢取消。

但是這並不意味美中間，能夠一帆風順；周三白宮宣布，限制美企在中國投資敏感技術的行政命令，這是第二個破壞美中關係的潛在炸彈；美國將禁止投資中國大陸的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域，以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國家安全。

大陸目前經濟已正式進入萎縮，急需外資投入高科技，以求經濟轉型，這項行政命令正好打中北京的死穴，大陸商務部對此表示嚴重關切，並保留採取措施的權利。

中國的抗議，聽起來軟弱，這是因為，美國這項行政命令雷聲大、雨點小，首先範圍經過相當限縮，只會適用於一半以上營收來自人工智慧（AI）、量子計算等先進領域的中國企業，或是使用於軍事用途的科技，拜登政府資深官員特別強調，「這是國安行動，而非經濟措施」。

拜登政府這項行政命令已經研議一年多，現在公布之後，又要等一年之後才開始實施，給中國相當準備的時間，據報導，中國多家網路巨擘，由於擔心美國可能實施新的出口管制，已經搶購對構建生成式AI系統至關重要的輝達（Nvidia）高性能晶片，訂單價值高達50億美元。

現在看起來，關係既已升溫，不會急遽降溫，雙方都有意要促成元首高峰會，雙邊關係方向既定，恐怕就難以撼動了。