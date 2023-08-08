川普審判是否直播 退選換特赦？

川普 繼3月間因支付封口費給艷星，涉嫌稅務和貸款造假被起訴後，6月時被聯邦大陪審團以故意保留國防機密、密謀妨礙司法公正等37項重罪起訴；8月1日，聯邦大陪審團再以試圖推翻2020年總統大選結果、密謀欺騙美國、妨礙政府程序、剝奪憲法賦予人民的權利及阻礙議員行使職權等四項重罪，起訴川普。川普和律師團堅稱，這些罪名都是政治迫害，但川普創造歷史，成美國首位後被聯邦刑事起訴的卸任總統，目前帶罪參選總統，同樣創造了歷史紀錄。

目前最大懸念，包括川普會在選前或選後審判？審判過程是否開放電視轉播？如開放轉播，川普會發揮煽動長才，將負面形象扭轉為政治資產，博取選民同情，抑或檢方趁機將川普罪狀和真面目詳細呈現公眾面前，重傷川普選情？川普律師要求延至大選後再審，似有心虛成分，而民主黨國會議員連署，要求法官開放審判電視直播，距大選投票日還15個月，如何發展直接衝擊選情。

看待起訴川普，難以脫離以下要素。一，川普認定起訴荒謬，是在干預選舉，想阻止他當選總統，或當選而無法就職。拜登 政府司法部任命特檢官調查機密文件案和國會暴亂案，很難避免川普的指控，但實際上，拜登或民主黨也難真正操縱調查或起訴。

弔詭的是，起訴川普既嚇跑中間選民，也讓川普藉「政治迫害」凝聚川粉支持。川普的支持率在每一件起訴後都拉升，川普參選目的有濃重反擊官司成分，想用當選換取不必坐牢；即使敗選，如獲高票，可換取特赦。起訴和審判對拜登或川普是正是負，會隨時勢變化和雙方陣營操作而改變，川普疲於奔命，拜登以逸代勞。

二，川普為三件官司上半年已花費2100萬至4000萬律師費，律師費耗掉川普大部分公眾募款，排擠競選經費。今年第二季，拜登、川普和德桑提斯分獲7200萬、3500萬和2000萬政治捐款，情況對川普相對不利。

三，川普律師團向法官提議延至選後審判，策略上想排除川普被控罪名坐實的不利局面。川普公開說自己將被政治迫害，被判坐牢561年，號召川粉「勤王」，除了少數川粉，多數選民恐不易接受迫害說法。即使起訴有阻止他再成總統的動機，但也無法剝奪川普續競選總統的權利；他如當選能否就職，無先例可循，將形成憲法和政治爭議，考驗美國民主。

四，特別檢察官 為避免黨派之爭疑慮，對扣留機密文件案、陰謀推翻大選結果案，都組成聯邦大陪審團聽證，陪審團成員在公民中挑選，理論上包含兩黨和中間選民，他們聽取檢察官呈現證據，決定起訴與否，目的在提高起訴的公信力，這點對川普不利，但最終審判權力在法官。

五，川普除面臨封口費和稅務詐欺、扣留機密文件和意圖推翻總統大選案，包括指示抗議者到國會山莊阻撓潘斯主持國會選舉結果認證，造成暴動，導致七人死亡，還有在喬治亞州指示官員「多弄些選票」的妨礙選舉指控未登場。潘斯七小時證詞日後審判時如公開，對川普殺傷力非同小可。另有六名暫隱匿姓名的共犯也會被起訴，表明許多罪證落入檢察官手中，最壞情況尚未到來。川營擺明否定司法，與體制抗衡，正是憲政危機所在，也是司法公信力的嚴酷考驗。

六，共和黨內初選民調顯示，川普支持率約53%至54%，德桑提斯僅17%至26%，川普遙遙領先；換成全美民調，拜登和川普支持率都是43%，CNN指出，川普明年當選總統機率非常大。共和黨內仍有四、五成選民質疑川普，中間選民唾棄川普，明年大選可能重演拜登2020年靠中間選民「討厭川普」而勝選的歷史。

拜登有無可能特赦川普，換取他退選？政治與司法之間的交易，嚴重破壞法治。川普想重返白宮，洗刷2022年敗選之恥，並展開大報復；拜登即使有意特赦，政治顧慮很多，何況川普如退選，拜登將迎戰年輕的德桑提斯，陷自己於不利。

有個「歸零」的想像情況：拜登如特赦川普所有罪狀，然後兩人都退選，兩黨都由中生代出馬競選總統，終結老人政治，讓美國政壇世代交替，符合六、七成美國人期望。但受限複雜的政治利益，特赦須在川普先認罪或被定罪後，川普不會答應，審判時程也趕不及，這種情況出現的機會很低。