郭台銘想當粘著劑 還是絞碎機？

鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

聲稱自己是永遠的中華民國派的郭台銘 ，已成為台灣總統選舉的關鍵；民眾黨主席柯文哲 直言，只要郭台銘參選，民進黨賴清德就可以開香檳慶祝，民調專家游盈隆也說，只要郭參選，這次的選舉99%就結束了，郭台銘將扮演「在野黨總統夢終結者」的角色。

有不少民調顯示，有六成以上台灣民眾希望總統大選政黨輪替，這也說明了何以目前最領先的賴清德民調一直在三成多徘徊，衝不破四成天花板，讓執政的民進黨感到緊張，不敢鬆懈。問題是，國民黨 侯友宜受困在郭台銘要選不選的變數內，民調支持度一直拉不上來，國民黨地方派系屢傳出走，國民黨亂局不止，侯友宜聲勢也難爬升。

最沒有壓力的柯文哲，不改信口開河風格，直白作風頗能得到網路青年族群肯定，但柯文哲自己也明白，純靠網路空戰是無法爭取選戰勝利，因此他一直保持著與國民黨可合作的空間，要以小搏大，爭取民眾黨最大利益與生存空間。

在商場上叱吒風雲的郭董，何嘗不是打著這樣的算盤，四年前他想藉國民黨初選角逐大位不成，憤而退黨，把國民黨罵得一文不值；四年後捲土重來，還是想利用國民黨借殻上市，於是以「非黨員身分」衝選舉，衝不出來，就在國民黨裡謀「換侯」大計，讓國民黨反侯聲四起，民進黨也藉勢搧風燒火，要把「最強母雞」侯友宜的聲勢打下來。

在國民黨全代會侯友宜定為一尊後，郭董又轉向了柯文哲，「郭柯配」之說甚囂塵上，伴隨而來的是「買下民眾黨」傳聞。不管郭董是不是真有此說，但財大氣粗的郭董霸氣，確實也讓柯文哲敬謝不敏，四年前郭董與柯文哲的合作經驗，也讓民眾黨心驚，不知何時郭董的「海誓山盟」會變成隔日的酒話。

郭台銘既然得不到政黨青睞，唯一途徑就是獨立參選。獨立候選人需要連署，也需要動員人力，這就成了郭董和地方派系結合的空間。國民黨現在一窮二白，沒有足以餵飽地方派系的奶水，郭董就是有錢，當然和派系一拍即合，想參選的立委候選人也希望能雨露均霑，讓郭董在各地跑得很開心，享盡被各方需要的榮光。

對國民黨來說，當下不和郭畫清界線，只會讓黨內軍心更加動搖，於是要求候選人謹守分紀的黨紀說出現了，黨主席朱立倫也強調要全面造勢，要求立委參選人要掛出與侯合照，不能再讓對手見縫插針，否則不僅是總統大局，連立委選局都會因而生亂。

郭台銘和地方派系的聯手，除了有政經奧援與人脈的交換外，還有更實質的對國民黨的施壓。國民黨不分區立委還沒確定，不論是郭董、「非綠大聯盟」或是各派系人馬，都得利用這未成局的空間，創造和國民黨談判價碼，當年高虹安插旗民眾黨，就是這樣做的，如今郭台銘若要故技重施，當然要「以戰逼和」，要國民黨讓步，只要維持選與不選的模糊態勢，郭台銘談判的價碼就會水漲船高，各地方派系之亂，也可以做如是觀。

獨立總統候選人的登記在9月中，可以一直連署到11月，只要28萬張連署書就能成局，對郭董來說不會是問題，更何況民進黨內更會樂於協助，因此傳出所謂「百萬連署」說不會是困難，真正的難局是，郭董要如何撇國、民兩黨不顧，而能獨立勝選？郭董雖有「民意大於黨意說」，但當下民調顯示，再怎麼四方爭霸，郭董都是排名第四，想創造歷史衝到第一，談何容易？

更關鍵的是，郭董成事不足卻敗事有餘，這事一敗，可是完全違背了他強調的中華民國派走向，違背了改變台海和平大局的政策走向，變成「成就賴清德」的首功，郭董意氣之爭無法成就自己，反而會成為非綠聯盟的破壞者，柯文哲話說得很白，藍營裡也開始傳出耳語，要郭董不要成為「中華民國的罪人」，變成台獨政權的催生者。

對郭董來說，類似的政治攻擊既凶且狠，不僅攸關他在台灣的政經地位，也關係到他在大陸的諸多經營，這是極其現實的考驗。郭台銘自己在商戰裡既凶且狠，但也得知所進退，才能創造自己與中華民國未來的最大利益，這一念之間，決定了郭台銘要做非綠聯盟的整合粘著劑，還是玉石俱焚的絞碎機。