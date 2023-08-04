好萊塢罷工 Netflix是妥協突破口

好萊塢工會罷工 ，已經進入100天，短期內看不到結束的跡象，站在資方立場的電影公司不願讓步，這是好萊塢60多年來首度看到編劇和演員聯手罷工，意味著電影拍攝停擺，星光熠熠首映會取消，且由於眾星不得宣傳電視節目，諸如艾美獎等的活動也都延期，對娛樂產業和加州經濟造成每天數百萬美元的損失。

開始是美國劇作家協會（WGA）5月2日針對酬勞和人工智慧（AI ）威脅問題發動罷工，而上個月，規模更大的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）加入編劇的罷工行列，施壓迪士尼、 Netflix 等回到談判桌。

同被列為罷工聲討對象之一的串流媒體兩面不是人，既無力回應工會需求，片庫也面臨逐漸枯竭的困境，但是全球最大影音串流媒體Netflix並不會讓好萊塢編劇和演員工會持續罷工，中斷它的業務。分析人士推測，Netflix將在未來幾個月內，領先競爭對手迫使美國編劇協會和美國演員工會就罷工達成和解。

這種看法並非來自內幕消息，而是根據估算，Netflix的預期獲利激增，將超過其解決罷工的成本，它有能力提出與傳統娛樂媒體如迪士尼，或亞馬遜等競爭對手不同的妥協措施。

Netflix熬過十幾年的虧損，燒錢建立自製內容庫，它的第二季財報業績已證明了它的遠見。華爾街最樂觀的估計，2025年獲利可能會增加一倍以上，甚至最保守的預測也認為今年獲利將從去年的45億美元增至83億美元。

除了Netflix之外的其他主要串流媒體服務都在賠錢，華納兄弟探索的HBO Max也只是勉強損益平衡。擁有串流媒體服務的大型媒體企業如派拉蒙和迪士尼，即使身處美股新一輪牛市，其股價仍出現下跌。

Netflix去年不計利息、稅收和非現金費用的獲利為65億美元，預估其EBITDA獲利將在兩年內達到120億美元。而派拉蒙、迪士尼和NBC等競爭對手在衝會員數的同時大手筆投資製作新節目，高昂的製作成本讓這些串流媒體服務總計虧損超過80億美元。

Netflix的強健體質與競爭對手形成鮮明對比；由於Disney+巨額虧損，迪士尼被迫削減支出，派拉蒙全球的Paramount+服務去年虧損18億美元，但第一季虧損幅度有所縮小，康卡斯特預計今年Peacock串流媒體服務將虧損30億美元。亞馬遜去年在電影、音樂和電視節目製作上花費了166億美元，幾乎與Netflix的167億美元相當；而蘋果花費了約70億美元，但這兩家跨足串流媒體服務的科技龍頭對該業務的盈虧都諱莫如深。

債券評級機構《穆迪投資者服務》（Moody's Investors Service）估計與工會和解罷工的新合約，潛在費用為每年4.5億至6億美元。對於收入超過700億美元的娛樂業來說，本應只是九牛一毛，去年Netflix營收就有316億美元。但電影公司之所以斤斤計較，部分原因是大多數業者仍陷在疫情困境中。

即使有「芭本海默」這樣的鉅額票房大片讓電影產業略見曙光，但今年上映的電影大多數都賠錢；即使最具票房號召力的湯姆克魯斯「不可能的任務」續集，在扣除製作費用、演員片酬和電影院線分成後，甚至還可能虧損。

Netflix聯席CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）總是出席每場電影獎項頒獎典禮，並與演員坐在一起，塑造出一種和藹可親的形象。他在最新財報電話會議中刻意提到他的家族歷史，宣稱身為工會電工之子，他「不止一次」參加過罷工，並表示希望雙方盡快達成一項公平的協議。

好萊塢罷工另一個爭議焦點在於人工智慧（AI）技術的使用。電影公司為降低人工成本，希望採用AI輔助電影製作；而工會強調必須保障真人演出和著作的權利。

雖然AI在內容推薦和改善用戶體驗方面具有潛力，但它不應取代人類的創造力。因此好萊塢工會並非完全抵制，而是呼籲制訂法規，確保負責任地使用AI，並維護人類敘事和產業生計的價值。

雖然存在爭議，好萊塢AI化已是一條不歸路，就像連Netflix都在招募一個年薪上看90萬美元的AI專家，並保證其絕不會取代人類創作，而是提供見解和建議。

其實娛樂業有關AI的爭論，重點是在採用新科技和保留電影和電視節目獨特的藝術品質之間取得平衡。娛樂業就像其他產業一樣，必須找到一種整合AI的方法，但在同時，也維護人類想像力和判斷力在製作過程中的重要性。