川普國會暴亂遭起訴 美國政治試金石

前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果，導致支持者暴力攻占國會大廈，1日遭到聯邦大陪審團四項重罪起訴，被控罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人等四項；川普將於3日在華府特區美國聯邦區域法院過堂。

今年3月紐約曼哈頓地區檢察官以川普涉嫌2016年大選前支付13萬元「封口費」給緋聞對象，起訴川普；接著，川普因涉嫌卸任後把機密文件攜往海湖莊園私宅的「密件門」調查案，再被起訴；現在則是今年在四個月內第三度被起訴，未來還有喬治亞州檢察官預計針對川普企圖推翻喬州2020年選舉結果起訴川普。

但是這些罪名，沒有一個比得上國會暴亂案嚴重，2021年1月的國會暴亂，造成6人死亡，逾千人被逮捕，比起付錢給豔星封口，或把機密文件帶回家，這是總統所能夠被指控最嚴重的罪行，因為總統宣誓要捍衛憲法，而川普被指控的卻是，企圖推翻憲政制度，以維持自己的權力。

這麼明顯的犯行，這麼確鑿的證據，卻幾乎有一半美國人，不認為這有什麼了不起，甚至認為這是黨同伐異的政治操作，而川普的對策，就是把起訴扭轉成對己有利的主要競選議題，將自己描繪成司法體系濫權的目標，他幾天前還在賓州的造勢活動上說：「他們不是在起訴我，而是起訴你們，而我剛好擋住了他們的路。」

今天第三次被起訴後，網上更瘋傳，每次在拜登 家族醜聞爆發之際，司法部必然會對川普不利，以期達到「平衡與消毒」的效果，這讓川普支持者認定司法部已成為拜登的政治工具。

這在共和黨 死忠川普支持者(MAGA)中，尤其有用，民調顯示，川普3月被起訴後，支持率開始攀升，遙遙領先其他對手，支持率大幅領先居次的佛羅里達州州長德桑提斯達30%；更糟糕的是，除了前副總統潘斯外，沒有共和黨檯面上的人物，敢出來批評川普，大家都怕得罪這批死忠選民。

未來幾個月，共和黨總統初選將與川普的法律訴訟交織進行，川普預定12月4日在紐約州法院出庭，剛好是共和黨初選進入白熱化的倒數兩個月，明年3月，愛荷華州初選前後，封口費案將開始審判，5月20日「密件門」案將在佛州開庭，屆時初選正進行得如火如荼，勝出者還沒有獲得共和黨全國黨代表大會正式提名。

雖然現在看起來川普勝券在握，穩獲提名，但他新的障礙是法律戰，川普有兩個政治行動委員會，「聯合募款委員會」2023年上半年募得5390萬元，花費則有5200萬元。「拯救美國領導政治行動委員會」2022年初擁有超過1億元資金，如今現金只剩360萬元，因為不僅是川普動輒雇用數十名律師團，訴訟費用遽增，川普還必須照顧同案被告的助理與身邊人士，否則這些人可能會轉成檢方的「汙點證人」，天文數字般的訴訟費用，雖然可以靠捐款來挹注，但是總有限度，這是川普陣營頭痛的問題。

明年11月的大選，真正的關鍵在獨立選民，目前全國民調中，有14%受訪者既不支持拜登，也不支持川普，路透與易普索(Reuters/Ipsos)上月民調顯示，37%獨立選民表示，川普被刑事起訴會讓他們不太想選他當總統，但有8%的人說反而會更想投票給他。

現在看起來，11月總統大選還是拜登和川普對壘，兩人目前勢均力敵，美國廣播公司與華盛頓郵報(ABC News/WP)的三項民調都顯示川普領先拜登，但都落在誤差範圍內；其他民調則顯示，拜登僅略占上風。

老實說，民主黨不能指望，由於川普官司纏身，選情到最後一定朝向對拜登有利的方向發展，有可能獨立選民既不喜歡川普，也不喜歡拜登，最後投票時，他們改投獨立候選人，或者乾脆放棄投票。

國會暴亂案，不應該當成黨派間的政治攻防，而是應該視為美國民主的試金石，有絕對的是非標準，政治人物對此責無旁貸，尤其是共和黨政治人物，不應該只以現實考慮，怕得罪選民，而放棄了大是大非。