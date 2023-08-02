馬斯克成就風光 但充滿爭議危險

科技億萬富豪馬斯克 的星鏈(Starlink)衛星網路，已發射逾4500顆衛星，幾乎涵蓋地球各角落。他創辦特斯拉 (Tesla)電動車 廠，技術和銷售在全球領先；星鏈母公司SpaceX更成太空探險先鋒，承包美國太空總署(NASA)和國防部業務。馬斯克日前宣布成立X.AI人工智慧公司，並把私人收購的推特(Twitter)改名X，擬進軍網上金融、打造X宇宙。他以先進思維和執行力被譽為奇才，但心直口快常得罪人，各國既歡迎又擔憂，對他和企業不是好事。

馬斯克發展電動車和新能源、投資星鏈、太空探險和人工智慧研發等，既影響地球環境和人類工業革命4.0，也宣稱要照顧偏遠地區沒有網路的各國民眾使用互聯網；當然，其中牽涉巨大商業利益。他好發議論、個性強悍，批評民主黨政策、力挺川普，指責民主黨主政的加州對商業不友善、稅賦太重，將特斯拉總部從加州遷至德州奧斯丁，與拜登公開互嗆等，都使他毀譽參半。

他除了創辦名聲響亮的幾家大企業，早年曾參與PayPal和OpenAI創辦研發。他的Neuralink正發展晶片和人腦結合，將晶片植入人腦，已獲聯邦政府批准試驗。他還創辦無聊公司(Boring Company)，發展真空管道中行駛囊狀車廂Hyperloop，號稱舊金山到洛杉磯僅需35分鐘，比飛機更快，並進入試驗，但部分構想也被認為在收割大眾智商稅，未必可行。

崇拜馬斯克的人眼中，馬斯克是「神人」、是「隱藏在人類中的外星人」，才有這麼多超乎常人的先進構想，他因此當選美國工程院院士，推特全球粉絲多達1億5000萬人。

馬斯克為什麼具爭議性，成危險人物？他的成就讓他多次當選「時代」年度百大最具影響力人物、2021年年度風雲人物。他曾瀕臨破產，如今卻成首富，也被聯邦證管會調查處罰，很多經濟學者不贊同他的觀點。但他屢能創新，除了星鏈，SpaceX獵鷹火箭發射成本僅NASA成本十分之一，能讓火箭飛回地球在海上或陸地定點著陸，添加燃料後重複使用，是NASA未曾有的成就，領先全球，SpaceX市值達1400億元。

星鏈4500顆衛星，已占全球低軌衛星53%，最終發射4萬2000顆衛星後，密集覆蓋全球，提供月費110元的上網服務。烏克蘭網路被俄羅斯摧毀後，軍隊民眾都靠星鏈和外界聯繫，烏軍用星鏈與美國領導的北約聯繫合作，星鏈協助烏克蘭無人機打擊俄軍，馬斯克因此得罪普亭和俄羅斯，處境危險。

紐約時報報導，烏軍總司令札盧日內日前用安全熱線與美軍參謀首長聯席會議主席密利上將交談，提及星鏈的使用和付費。札盧日內擔憂馬斯克商業利益掛帥、政治立場不明，密利並未回應。有報導說，烏軍星鏈通訊偶爾會中斷，讓烏方緊張。馬斯克曾自誇藉星鏈、特斯拉和推特，「我一個人掌握的全球實時經濟數據比任何人多」，主導一切、一手遮天的現象，美國法律和政府能否掌握約束，讓各國提防和憂心。

台海兩岸政府都不使用星鏈，中國靠北斗系統，台灣用美國GPS；而美軍反導系統和軍事監測與星鏈的關係是機密，4萬2000顆衛星如輔助用於軍事，美國將如虎添翼，讓中俄緊張。但馬斯克和北京交好，將電動車搜集中國資訊的伺服器設中國，關閉星鏈在中國使用，都配合中共國安考量，特斯拉穩居中國第二大電動車廠，僅次於比亞廸，產品外銷歐洲、加拿大，幫中國創匯。

馬斯克的粉絲擁護他參選總統，但小馬的父親是南非人、母親加拿大人，他在南非出生，不符美國憲法的參選總統資格。馬斯克的創業奇才和能力，是繼蘋果喬布斯(Steve Jobs)後的另一位偉大天才，影響全球更廣泛深遠。但譽之所至，謗亦隨之，使他充滿爭議，身邊隨時須帶幾名保鑣維護安全。

馬斯克對美國的科技領先和繁榮，功不可沒，星鏈和SpaceX跨足民生科技，也涉入軍事領域，介入國與國的競爭，使馬斯克的企業影響國家安全。尤其國際間如發生戰爭或衝突，馬斯克的影響很關鍵，他對全球的影響力繼續爬升中，他和旗下各企業如何避免捲入地緣政治強權較量的風暴，需要莫大的智慧，尋找平衡點。