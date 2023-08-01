連串人事震盪 衝擊中美關係

習近平 第三任期剛滿八個月，集大權定於一尊後，近期連串事件衝擊。外交部長秦剛 消失一個月，缺席各國際場合，引發國內外關切，到底是健康原因、涉緋聞私生子、涉洩密和外國間諜，或是中共 外交路線親美、反美的路線鬥爭，中共一反網上封鎖禁言做法，放任各種謠言傳播三周餘，才召開人大臨時常委會撤換秦剛，改由王毅回鍋遞補。僅憑當局放任謠言紛傳、「讓子彈亂飛」嚴重打擊習的決策權威，評論認為，意味習未必真正掌控全局，使秦剛事件既傷害中共和中國，也減損習的領導權威和形象。

秦剛一年三個月內破例「連升三級」，成為副國級領導的國務委員，到底如網傳，是秦剛之妻自製月餅贈彭麗媛，獲習賞識拔擢，抑或習重用「知美派」秦剛，刻意在外交部內搞帝王術兩派制衡，與「戰狼派」王毅勢力抗衡，同時藉秦打開中美僵局，外界揣測盈庭。網傳外交系統兩派鬥爭是秦剛出事主因，從習近平還保留秦的國務委員頭銜，事件發展仍待下集分曉。

這些震盪涉及習的用人和政策路線，秦剛去留被視為中美關係路線的風向標。他促成美國國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多等訪北京，即使成果有限，但美方看來至少北京有意尋求改善關係，如今局面卻陡變。

中國經濟逢40年從未有的危機，出口、投資和消費三個拉動經濟火車頭都失速，GDP受挫、民眾不敢花錢、年輕人失業率達21.3%，可能面臨金融等三大通縮危機，許多專家指「神仙都救不了，中國可能面臨失落的XX年」之際，北京卻爆發外交人事危機、火箭軍高層領導危機和軍方人工智能專家神秘死亡事件，彷如骨牌接連倒下。

危機各國都有，問題在應對處置是否雜亂無章。中共這次危機外界有許多質疑，是習領導風格和路線招致黨內不滿，以致謠言紛飛，網上諸如「弱國無外交，強國無外長」等譏諷留言充斥，網管卻任令謠言在網上瘋傳20多天，大異於往常，似折射出黨內也對習不滿，藉事件發洩。

除了秦剛事件，火箭軍司令李玉超及前副司令張振中、劉光斌相繼落馬，接受調查；已退役三年的火箭軍前副司令吳國華更驚傳7月初猝逝，傳是自殺，20多天才公布。首任司令、前國防部長魏鳳和未出席日前軍事會議，許多不尋常跡象，顯示共軍最具科學專業和震懾力的軍種，高層領導卻陷真空，談何打仗。

對照美國去年10月公布中國火箭軍200多個導彈旅駐地所在、彈藥庫、維修場站地址座標，包括各單位指揮官、政委姓名、到任日期和基層編組，鉅細靡遺。美方展示情搜實力，並震懾警告中方「我掌握你的一切動態，別妄想對台海動武」，但也帶來洩密的質疑，火箭軍高層落馬就疑與間諜洩密有關。

再加上2020年航母項目研發總指揮胡問鳴涉嫌嚴重違紀違法被調查，之前製造首艘航母的中船重工總經理孫波，疑涉洩密落馬被查處。中共兩大法寶火箭軍、航母都出大事，太不尋常。

不僅軍方高層動盪，公安部長王小洪去年6月兼任特勤局長，保護習近平和中共高層領導人身安全，但上月間王小洪兼任特勤局長，被公安部副部長王志忠取代。海外有評論指王小洪安插各省公安人事，為人溫暖收攬人心，勢力坐大，外界戲稱他是「中國的普里格津」(瓦格納頭目)，觸犯當局禁忌，猜測可能成被整肅對象。

秦剛言論溫和，上任後撤換戰狼發言人趙立堅、否定駐法大使盧沙野「前蘇聯加盟共和國沒有主權」等論調代表外交部，得罪許多人。如今秦被換，到底是他自己出問題被檢舉整肅，或因習調整外交方向，放棄與美國謀和？從外交部網站抹去秦剛事蹟，隨即又恢復，他也被保留國務委員頭銜，這步棋還沒走死，既牽涉習用人權威和面子，也須考量外界觀感。王毅回任是短期過渡或久任、是否重拾外交戰狼風格、趙立堅動向等，都成指標。

習近平權力定於一尊後，須一人負責，如今經濟、軍事、外交等樣樣面臨艱困挑戰。與普亭和拜登相較，普亭處境最危險，也帶給世界最大風險。拜登也有兒子杭特在法庭承認，曾收受中國公司66.4萬美元好處，與拜登聲稱家族從未在中國賺過任何錢的說法矛盾，共和黨在眾院發動彈劾機會愈來愈高。這些挑戰或不致威脅三位領導人權力，但他們的民望、聲勢和形象都重挫，與宣傳的成就愈來愈遠。