沙國大手筆投資體壇 僅是為體育洗白？

沙烏地阿拉伯 挾其全球第五大主權財富基金之威，大舉進軍國際體壇，但也再次因其人權紀錄而遭人抨擊，爭議主要圍繞著沙國在體育界不斷增加的影響力，以及「體育洗白」（Sportswashing）的指控。

沙國近年來，利用其公共投資 基金（PIF），投入美國職業高球協會（PGA）、一級方程式賽車（F1）和世界摔跤娛樂（WWE）等西方職業運動組織合作案，近日沙烏地阿拉伯還表示有意申辦女子網球錦標賽（WTA），甚至聲稱將申辦2030年FIFA世界杯足球 賽。

沙國還收購了英超聯賽球隊紐卡索聯隊（Newcastle United）、成立沙國足球聯賽四支球隊，以極其豐厚的合約招募知名球星，簽下C羅（Cristiano Ronaldo）、本澤馬（Karim Benzema）等頂級足球運動員，並邀請梅西（Lionel Messi）為該國觀光代言，最新動作是開出創紀錄的3億歐元，希望網羅法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）加盟。

許多人對沙國的體育投資冷眼旁觀，許多美國人甚至對職業高球與職業摔跤，成為沙烏地的旗下，非常不滿，全球足球迷也對超級球員隸屬於沙國球隊，非常不以為然，而人權觀察組織和許多西方評論家將其描述為「體育洗白」，只用來轉移世界對其人權紀錄的注意力而已。

長期以來，體育一直是包括獨裁政權在內的各國政府，向全球觀眾展示本國經濟和文化資產的流行工具。在維吾爾種族滅絕指控下，中國主辦了2008年和2022年奧運會，俄羅斯在主辦2014年奧運會幾周後，吞併了克里米亞。

在過去10年中，其他的海灣國家進行的體育投資，同樣引起不少爭議。阿聯酋和卡達王室鉅資收購職業足球隊，卡達並於2022年主辦了FIFA世足賽，雖然不少人批評該國虐待建造世足賽體育場的移工，但的確提升了多哈的國際形象和全球雄心。

專家指出，這些國家不再透過建立龐大的軍隊，建立其影響力，而是改從文化和金融進軍，讓自己成為有關體育、旅遊、貿易和教育的全球焦點，其效應要大得多。

但沙國的動機可能遠比簡單地視為洗白，或聲東擊西策略，更具戰略意義；沙國這些動作都是為了達成其「願景2030」重塑國家形象的目標。「願景2030」的目的是在石油事業之外，讓經濟更趨多元化。沙國相信，體育投資將有助於增加外國投資，增加國內就業，刺激沙國旅遊業。事實上，在進行全球投資之前，體育對沙國國內生產總值（GDP）的貢獻度在2016年至2019年間就已幾乎增加了兩倍。

中東國家一直給人一潭與外界隔絕的原始死水的印象，是由一個依靠石油財富和結合伊斯蘭極端主義的專制君主統治來維持權力，長期以來，是國際舞台上的局外人。

但這種先入為主的刻板印象，往往忽略了中東地區更為複雜、豐富多彩的歷史。然而，西方很少有人願意進一步探索這種更微妙的觀點。沙國王室向來也對這種刻板印象無感，只要能維護國內的主權和安全，沙國在伊斯蘭世界之外，向來也不在乎其軟實力。

然而，隨著2015年國王薩勒曼的登基，以及其選定的王儲薩爾曼王子，這一切都發生了變化。年輕的薩爾曼很快就取得了對該國許多關鍵投資組合的實際控制權，與他保守的前任相比，新王儲向許多矽谷科技企業傾心學習企業治國之道，喜歡快速行動並打破常規，包括從傳統宗教機構到建築規則的一切。

薩爾曼的願景是將沙國這個品牌，重塑為類似阿聯酋或卡達這樣的現代威權技術統治國家，透過經濟改革、軍事現代化、技術創新、文化現代化，王國向世界各地的文化參與和交流開放，複製它們的成功案例。

將所有這些簡單地形容為「運動洗白」可能會很吸睛，但卻缺少對其深層戰略的理解；沙國對這些體育活動的投資和參與，為王國帶來了巨大的聲望。沙烏地阿拉伯可以利用這種新地位，與世界進行文化交流，影響全球輿論，並將自己描繪成現代化和充滿活力的國家，多年後回顧這段歷史，可能會證明王儲薩爾曼的決定是對的。