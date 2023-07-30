美國經濟軟著陸 中國經濟悲觀救亡

商業部27日公布最新數字，美國今年第二季經濟成長達2.4%，比預期的1.8%高出甚多；更重要的是，這個數字顯示，華爾街半年來一直擔心的經濟衰退威脅大減，被強勁的就業 和消費所擊退。

今年初，CNBC的調查發現，71%的經濟學者預期，衰退將在2023年內出現。但聯準會主席鮑爾26日在利息會議結束後說，聯準會的經濟學者5月時還預測衰退會出現，但現在取消了這項預期，投資 銀行高盛本周也改變了說法，預測未來一年發生衰退的機率減至20%，這是一大逆轉。

為什麼美國經濟會出現如此巨大的改變？年初時，美國經濟還處於高通膨、不斷升息 、以及衰退陰影之中，但第二季卻輕舟已過萬重山，擺脫這些不利因素，創出超預期的2.4%成長。商業部的報告顯示，主要是消費者保持強勁支出，而第二季的GDP中，消費者支出占了68%，只要消費能夠維持，經濟就不會衰退。

公司保持雇用招工，則是確保消費的基本原因。今年第一季時，不少科技公司陷入裁員潮，但趨勢沒有擴大；整體來說，企業仍繼續招聘，第二季的三個月，每月的招聘空缺，都保持在1000萬個以上，反映出就業強勁，為工人和上班族提供工作，有工作就有工資可花，維持消費。由7月中旬開始的第二季度公司財報顯示，51%的公司營收都超過預期，收入和獲利確保企業繼續投資，支持就業市場。今年3月爆發的銀行危機，也未見擴大，對第二季的經濟沒有造成壓力。

聯準會26日宣布第11次升息，再升25點，將聯邦基金利率提高至5.25%-5.5%；鮑爾沒說，今年底前，或9月再次舉行會議時，是否還會再升息，但市場已預測，就算9月或11月的會議決定再升息一次，也很可能就是此番升息周期的最後一次；換言之，即是由2022年3月至今的歷史性升息周期的最後一次升息。

美國經濟下一步將會如何發展？基本上，美國股市已預測，通膨將繼續下跌，升息將會終結，經濟將軟著陸，衰退很可能不會出現。

如果將焦點轉移到全球第二大經濟體的中國，立即會發現，那邊的經濟故事與美國截然不同。中國去年12月結束持續了三年的清零防疫政策，全球無不預測，清零一旦取消，中國全面開放，經濟將迅速反彈，不但可讓國內經濟喘一口氣，中國經濟反彈將有助全球經濟的疫後復甦。

今年第一季，中國經濟成長4.5%，超過了當時路透所做經濟學者調查預期的4%。但到了第二季，發展卻意外逆轉，表面雖然有6.3%的成長，但這個數字是與2022年第二季封城時期的0.4%成長率比較，6.3%乃是極低的成長，實際情況是，第二季的出口下滑，房市疲弱，國內消費除了北京和上海等大城市，普遍還沒有擺脫清零時期的低消費。

中國政府眼見經濟不振，不見預期的反彈，至今已多次提出振興措施，人民銀行日前也推出連串救亡措施，24日政治局召開會議，由習近平親自主持，目的是制訂下半年的經濟發展策略；從新華社的報導看，會上強調了當前經濟面臨眾多和複雜的挑戰，包括國外需求疲弱，造成出口下滑，國內房市和消費則極待改善，但是會上卻沒有提出各方預期的大規模刺激經濟措施，反映出中國政府擔心，推行提高財政開支的刺激經濟政策，將會增加地方政府的債務。

在中國第二季經濟下滑的各項數據中，最令人擔心的，莫過於年輕人的超高失業率，16至24歲的6月失業率高達21.3%。但據北大一名教授所做研究發現，這個年齡群的實際失業率是46.5%，比官方數字多一倍。去年超過1000萬的大學畢業生，七成找不到工作，今年大學畢業生人數再破紀錄，達1158萬，年輕人現在找工作，再增壓力，買車買房固然無望，連結婚和養小孩也不敢，躺平竟成為剩下的唯一出路。

投資銀行摩根士丹利最新預測，美國今年下半年的經濟成長只有1.3%，全年成長不超過2%；中國經濟雖未能疫後反彈，官方仍預期，今年全年成長仍可保住3月人大所訂下的5%目標。

可是美中眼下的經濟氣氛卻截然有別：在美國，展望下半年，股市預期上漲，通膨預期回降，升息將會終結，衰退不會出現；但在中國，無論是政府和企業，都是一片救亡之聲，無不設法找尋反彈之道。