華府戰雲密布 民主空前危機

毒色醜聞纏身的拜登 總統之子杭特，6月與聯邦檢方達成認罪協議，說好在逃稅指控上承認輕罪，在購槍謊報則不起訴，結果這項漏洞百出的協議，27日被法官識出，當場擋下，杭特則撕毀認罪協議，改不認罪，法官裁定擇期再議，協議崩盤。

這項大逆轉，震驚各方，咸認杭特案即將直接牽扯拜登本人，衝擊連任選情，眾院 彈劾之聲再起；隔日，司法部立即出手，以新罪名追加起訴前總統川普 ，加上國會暴動案特檢官即將正式起訴川普；突然間兩大黨可能總統提名人，同時壟罩在司法烏雲下，民主與法治，面臨空前危機。

杭特私生活紊亂已是公開事實，2019年德拉瓦州聯邦檢方啟動對杭特持槍重罪，及2017年和2018年超過150萬元不明收入未繳稅的兩項輕罪，展開調查，但檢方行動遲緩，川普敗選前未完成，拜登上任後更無進度，直到2022年期中選舉，共和黨掌控眾院後，才展開聽證究責，聯邦調查局與國稅局吹哨人分別作證，指對杭特查稅案遭到上級干涉壓案，如再不辦案起訴，這些罪名將因法定追溯時效過期而勾銷。

在被指偏袒杭特的壓力下，司法部與檢察官今年6月與杭特達成認罪協議，杭特承認不須坐牢的輕罪，補繳稅款了事，但毒癮未戒的杭特購槍時填表不實，這項一般百姓面臨10年刑期的重罪，司法部竟然法外開恩，採用罕見的「從寬發落」(diversion program)，杭特無須坐牢，接受輔導即可。

認罪協議一經公布，引起共和黨撻伐，批評司法部竟蔑視法律，淪為拜登打手，稱為「暗盤交易」(sweetheart deal)。德拉瓦州聯邦法官定7月26日開庭，結果認罪協議在當天開庭三小時完全崩盤。

主審諾利卡法官當庭詢問，就暴露出協議完全不按法律規定，有利杭特，據各媒體報導，法官問，杭特在本案中獲得豁免保護，未來他還會不會因另案起訴而獲得保護？鑒於目前杭特還涉及其他一些他生意往來有關涉嫌不法的全面調查，法官要確定認罪協議中，不能夾帶包裹豁免權。

聯邦檢方當場答覆，豁免僅限於本案，不做擴大適用。此言一出，杭特本人與律師當場臉色大變，這完全不是「私相授受」的協議。而當檢方要進一步答辯時，法官打斷檢方，告訴他「坐下」。法官說，你們讓我簽署批准這協議，但不讓我參與瞭解協議內容，「我想我不應該是橡皮圖章」。

最後，檢方與杭特幾度緊急協商後，協議僅涵蓋2014年至2019年期間，只包括與稅務犯罪、吸毒和持有槍枝有關的犯行；但法官不接受，要雙方再做協商，30天後再議，杭特當場表示無罪抗辯。黯然收兵。

從這個認罪協議崩盤，保守派共和黨及法界專家多認為，杭特因是當今總統之子，司法部才會串通、掩護杭特所涉罪行，有這個豁免保護的「暗盤交易」，但是雙方開庭前溝通不足，當庭穿梆。目前杭特還涉及其他更嚴重案子，正在調查中，會有被起訴的可能，因此要在本案認罪協議中，擴大保護豁免，達到遮掩罪行目的，而杭特這些其他被公開起訴的罪名，如啟動調查，可能牽涉拜登總統。

主流媒體對此驚天逆轉，以及隨後的發展，睜隻眼閉隻眼，輕描淡寫報導，自由派名嘴評論此為杭特個人的事，不會扯上拜登本人，民主黨大都沉默噤聲。白宮發言人尚皮耶當天被問及杭特若遭定罪時，總統是否特赦兒子，她厲言稱「不會」，可是此事正燒向白宮，麥卡錫眾議長已鬆口，將要啟動彈劾拜登總統的調查程序。

民主黨在裴洛西擔任眾院議長時，兩度通過彈劾川普，雖在參院未能通過，但已達到足夠政治效果，妖魔化川普MAGA政治勢力。共和黨眾院此次若啟動調查，效法民主黨，強行彈劾拜登，這將對2024年大選產生重大衝擊。屆時川普官司陸續展開，眾院則以彈劾拜登相抗之，全美法律攻防烏雲籠罩，不知誰將身敗名裂，但如賠上向來標榜公正的檢調司法體系，會是美國民主法治的空前危機。