秦剛撤職事件所引發的三個疑問

失蹤了一個月的中國外交部長秦剛 ，在25日臨時召開的全國人大常委會第四次會議中被免職，外長由中共中央外事辦主任王毅 接任，這本在意料之中，他與鳳凰衛視女主播傅曉田的緋聞，甚至涉及西方某國的間諜案，在網上傳得沸沸揚揚，還有人說，他與日前盛傳的火箭軍弊案有關。

不管如何，這些傳聞無從證實，外人也無從置喙，誠如美國國務卿布林肯表示：「我也認識王毅超過10年了，期待能一如既往與他好好合作」，對在訪問北京時接待他的秦剛則表示，「我在他任職大使時有幸認識他。在他擔任外交部長期間，我們有著具建設性的對話，我祝福他一切順利。」

可是此事引發全球熱議，甚至對中國的外交政策與權力結構有諸多揣測，歸納起來，有三個主要疑問：

首先是，如果秦剛真有問題，為何中南海遲不處理，讓堂堂外交部長失蹤長達一個月，使得中國外交淪為各國的笑柄？

不處理，指的不僅是對秦剛的行蹤，外交部無法交代，勉強只有以健康原因搪塞，沒有令人滿意的說法，同時還放任謠言在網路上流傳，毫無管控，這與過去大陸對高層人事的處理，非常不同。

而且如果秦剛確實品行不端，有小三，甚至有私生子，在中共20大前早就被查出來，當時沒有問題，就說明現在也沒有問題，所謂的緋聞，應該只是刻意放出的障眼法，真正引發中南海震怒的，另有原因。

倘若涉及間諜案或是貪瀆案，早就雙規究辦了，也不致於一拖再拖，長達一個月，任憑外面流言流竄，歸結起來，最有可能的是因言賈禍，外傳他在與美國辦交涉時，講了不該講的話，涉及對歐、對俄政策，經由私下管道報回國內，因而下台。

第二個疑問是，為何要由中央外事辦主任王毅，降級出任外交部長？

王毅今年已69歲，早已過了應該退休的年齡，但去年20大反升任政治局委員，現在又兼任部長，可說是30年來最有權力的外交官，只有過去的副總理兼外長錢其琛可以相比。

王毅兼任部長，應只是過渡性質，因為他中央外事辦主任的角色，工作同樣吃重，不可能長期同時兼任，可是未來幾個月，中國外交將有幾場重頭戲：一帶一路高峰會、APEC舊金山高峰會，必須要由經驗老道的王毅穩住局面，等到關鍵時刻渡過，應該會任命一位新外長，目前被提及的人選有，中共中央對外聯絡部長劉建超、外交部常務副部長馬朝旭。

最後，也是最關鍵的疑問是，為何秦剛只免去外交部長，仍然擔任副國級的國務委員？

有一個解釋是，秦剛去職，對習近平的威信有損，畢竟秦剛是他親自提拔起來的，現在擔任部長時間如此之短，證明他的能力才識不堪重任，這也間接影響到外界對習決策的信心，擔心他未必能做出正確的國安決定，留任國務委員，做為過渡，下次再行處理，可以讓習的面子好看。

另一個更可能的解釋是，習近平不願意自己在外交方面，只依賴一種意見或是一個人，這本來就是極權政治的特性，擁有絕對權力的人，無法事事親自處理，必須要授權，但是又擔心完全授權於一人，將被蒙蔽，所以必須至少有兩套系統，相互制衡。

楊潔篪與王毅雖然都是老成持國，但都與過去的領導人江澤民與胡錦濤，有千絲萬縷的關係，習近平已經掌權10年，需要有自己的外交執行者，秦剛年輕忠誠，這是他被提拔最重要的原因，但也可能如此，恃寵而驕，事事通天，樹敵頗多。

這不只有在中國，俄羅斯又何嘗不是？就在兵變未遂後的第六天，普亭竟然接見了瓦格納 的領導人普里格津與35名指揮官，這讓外界大驚；當初瓦格納兵變的要求，就是「清君側」，將國防部長蕭依古和參謀總長格拉西莫夫解職，普亭與瓦格納和解，形同對軍方的警告，意味著普亭仍然希望維持傭兵與正規軍的左右平衡，不讓自己只能依賴正規軍。

如果是第二種解釋，秦剛可以算是「軟著陸」，現在進入反省期，只要「聖眷不衰」，將來還有東山再起的一天，這也符合極權體制的權力邏輯。

中國外交部表示，更換部長，本來就屬中國的「主權決定」，不干其他人的事，可是中國外交現在已經是全球互動的重要部分，北京不能不面對以上這些疑問。