華裔科學家用腳投票 對美國利弊

中國著名人工智能(AI)專家、國防科技大學副教授馮暘赫，1日在北京因車禍逝世，得年38歲，官方定調「因公犧牲」，安葬八寶山墓園。馮暘赫被譽為中共 軍方「天才科學家」，率領研發戰場智能決策平台「戰顱」，他去世可能重創解放軍指揮控制系統研發。

馮暘赫有上校軍銜，據報他在北京出席一場重要會議後，1日凌晨2時35分因專車發生嚴重車禍而喪生。但在凌晨執行公務非常蹊蹺，網上謠言四起，猜測涉及間諜暗殺等陰謀。官方未公布他執行什麼任務或車禍等細節，他負責十餘個軍方重大項目，大陸學界說他殉職是中國的巨大損失。

馮暘赫2011年至2013年曾來美國哈佛大學統計系、愛荷華大學高性能電腦實驗室進修，兼任助理研究員。2014年6月從中國國防科技大學博士畢業後留校任教，先後出任解放軍裝備發展部武器裝備人工智能專業組組長助理、智能指揮控制組秘書，是中共中央軍委科技委重點項目的專家。有人猜測，僅留美兩年不可能拿正式學位，應是短期培訓，引發美國幫中國培養頂尖科學家，反而用來對付美國的議論。

馮暘赫讓人聯想早年錢學森受美國培養和重用，1950年代因懷疑他加入中國共產黨而被羈押，後來獲釋換俘返回中國，領導「兩彈一星」研發成功的歷史，美國好像在做傻事，老是在幫對手培養人才，對抗自己。

近年美中關係緊張，美國「外交政策」雜誌、德國之聲相繼報導，大批華裔 科學家加速回流中國，或赴其他國家從事科研工作。傳聞全美有1400位華裔科學家離職，不乏「用腳投票」返大陸報效祖國的華人 ，他們因感受在職場被排擠歧視，美國不再像過去有優良科研環境，高唱不如歸去。

據美國科學院院刊一份對華裔科學家民調，逾三分之一認為自己在美國不受歡迎，72%感覺自己的學術生涯「不安全」，七成對美國政府調查華裔科學家感到害怕，61%受訪者承認曾考慮在美國以外的發展機會。

自川普在總統任上啟動「中國行動計畫」以來，至少有150位華裔科學家被調查，24人被刑事檢控，更多科學家被秘密調查，其中不乏接受中國「千人計畫」經費、卻隱匿未申報的白人學者；華人圈盛傳，被調查者可能逾1萬人，其中也出現多個冤案，包括華裔學者胡安明、王擎和郗小星等。

聯調局長雷伊去年在國會作證，曾指中國行動計畫執行期間，涉及案件2000餘起，平均每十小時就啟動一個涉及中國「反間諜案」的調查。有人直指，這是麥卡錫主義再現，也有人比擬它有如1882年「排華法案」重演。美中激烈對抗下，在美華裔處境有如九一一恐襲後的穆斯林群體，到處受仇視、調查或被用異樣眼光看待，馮暘赫的例子，自然引發美國將更提防華人。

討論華裔科學家如今處境，有人認為，美國應開誠布公，繼續分享科研成果給各國，造福人類，不應打壓中國或華裔學者；但也有人認為，分享科研成果應區分軍事、科技或民生領域，維持美國領先地位和全球競爭力十分必要。美國扶持中國數十年，中共並不感念美國2001年協助中國進WTO、給中國貿易最惠國待遇，容忍中國在外貿上大量向美出超，分享科技給中國，如今中國很多經濟和科研成就美國功不可沒，但中共政策卻在對抗美國、想改變世界秩序，美國自然應該設防。

雖然在美華裔科學家的遭遇讓人同情，但有人認為美國繼續培育中國各領域的頂尖科學家，最後卻成美國的競爭對手或敵人，美國人的天真大度被利用了。這種反省正是川普排外、倡言讓美國再度偉大受歡迎的原因，演變成如今的美中切割。美國設防，高等學府科研人才培養，或類似半導體光刻機等禁運，都成封堵手段，中國背景學者參與敏感項目，可能面臨隱形門檻或被懷疑監控，中國不改革轉型，這類障礙將永遠存在。

華裔優秀學者在各領域出人頭地，為美國和華人爭光，相信多數華人也認同美國自由開放，願奉獻所學給美國，少數被高薪誘惑或愛國民族主義驅使，竊密或出賣職場信條的人，成為壞了一鍋粥的老鼠屎，逼許多優秀華裔科學家離開美國，也是美國的重大損失。