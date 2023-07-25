美國連出紕漏 印證美弱中強？

美國近期有幾件大事，官員公開發警告，給民眾美國走弱、中國轉強等印象。到底這是美國自我調整反省，誇大或掩飾真相，目的在鼓吹反中意識，抑或美國真的螺絲鬆或「掉漆」了，被中國後來居上？答案見仁見智，但印證當前美中關係卻也有啟發。

事件之一，美國駐中國大使伯恩斯和國務院亞太助卿康達的電郵，被中國駭客 攻擊，想搜集拜登 政府內部對中國政策的討論對話和計畫，網攻遇上國務卿布林肯訪中國的敏感時機，官員形容這是外科手術式的精準攻擊。商務部長雷蒙多電郵先前也被駭，多少內閣高官受害，正由聯調局調查中。

報導說，被駭的是非機密性電郵。對照微軟上周公布，IP據點在中國的駭客5月攻擊數個美國政府機構、約25個電郵帳號，直到6月才被發現，時機也與布林肯訪中吻合。是由美國民營企業發現攻擊，國安局(NSA)彷彿置身事外，顯示國安有很多漏洞。

事件之二，美軍因輸錯電郵地址，把給自己人的電郵域名「.mil」，誤打成「.ml」，後者是非洲國家馬利(Mali)的電郵域名，結果把數百萬封電子郵件發給俄羅斯的盟友馬利，五角大廈表示已採取措施攔下郵件。這件事如發生在戰時，可能造成彌天大禍，世界最強大軍隊作業竟如此草率，令人震驚。

事件之三，北美防空司令部司令、空軍上將范赫克(Glen VanHerck)接受NBC新聞專訪坦承，今年初飛進美加領空的中國間諜 氣球，曝露美國探測空中威脅有重大漏洞，美軍雷達看到氣球，卻過濾掉它的威脅，曝露美國國防並非銅牆鐵壁。

案例接二連三，對照中國在古巴設立監聽美國的情報設施，外界質疑美國防範鬆弛無力，網路科技難道輸給中國了？2014年歐巴馬任內，聯邦人事管理局電腦系統曾遭大規模入侵，後來調查多達1400萬件個資被盜。美方指中國主導入侵，中方否認，2018年，美國通緝駐紮上海、番號61398的中共網軍五名軍官，近年並相繼制裁與網攻有關的43家中國企業。

這些交手後，美國曾想成立網軍部隊，但川普任內成立太空軍，反情報、反滲透和網路防禦等，仍分散各單位職責，國安局有龐大情報搜集能力，卻連內閣官員通信安全都保不住。史諾登2013年洩密，指美國「稜鏡計畫」(PRISM)有能力監控世界所有人，包括各國元首通話，但和中國交手，美國似未占上風。

對照美國軍工等企業屢被外國駭客攻擊，美國給人脆弱、管理無能等觀感。美國政府防火牆是否夠強大，有無統籌單位負責政府和高官網路安全？喜萊莉‧柯林頓使用私人電郵處理公務，釀成軒然大波，美國政府的檢討、規範和保護措施在哪裡？

國會眾院20日舉行聽證，共和黨議員批評內閣高官積極與中國接觸，卻一事無成，是軟弱表現；眾院美國與中共競爭特設委員會主席更批評，這是「殭屍接觸」。近日訪問中國的季辛吉，反而受習近平超高規格禮遇，共和黨當然不放過機會，批評拜登自取其辱。

美國政黨政治走入極端死胡同，民眾天天面對槍枝暴力和濫殺，毒品氾濫、治安惡化，高層卻耽於內鬥，一切只為權力。總統大選起步，兩黨忙著籌款競選，拿墮胎、LGBTQ權利、擁槍、種族和移民等問題分化選民，尋求認同。拜登老邁，黨內不滿，指領導層出現真空，想改弦易轍卻搬不開拜登；共和黨也被川普挾持，他各種官司和爭議，使兩黨都難全心應對外部挑戰。

中國同樣動盪不安，習近平破格拔擢的國務委員兼外長秦剛失蹤滿月、火箭軍高層人事大地震，傳聞秦剛除涉緋聞私生子，還扯上親美、反美或外國間諜，連串事件反映習當局決策和人事無序和脆弱面。習近平14日卻罕見在國安部、公安部及政法委會議公開表揚「隱蔽戰線」工作，外傳因中共抓到向美輸誠的間諜，習才公開表彰情報工作。

美國自曝其短，公開檢討各方面的脆弱糗事，有人認定是美國走弱的證據，或史諾登爆料的後遺症；也有人認為這是反省檢討、示弱欺敵，美國駭客攻擊外國的科技實力，外界無從知悉，曝光中國駭客攻擊卻可宣揚反中情緒。高官們常強調中俄是美國的威脅，對想改善美中關係的北京，絕不是好兆頭。