川普批台搶工作 台淪美民粹祭品

美國前總統川普 日前在接受福斯專訪時，避談美國是否保衛台灣，話鋒一轉卻直批台灣搶走美半導體生意，進而主張向台課稅。川普這話讓台灣炸鍋，民進黨政府只說台美互利，不敢對川普說法置一詞，學者則批川普是政治語言，過河拆橋的說法對台不公平。

正當川普大放厥詞批台之時，包括輝達、英特爾、高通等公司執行長在華府拜會國務卿布林肯、國安顧問蘇利文和商務部長雷蒙多等高官，反對美進一步收緊對陸晶片和半導體製造設備出口管制，認為切斷與大陸市場關係，將侵害美企業開發能力與領先地位。美官方因此將改弦易策，對陸半導體管制僅限縮在新技術與新投資。

美國兩黨在半導體政策上，把美中台三方捲入大做文章，其實是借題發揮，為美國選舉大較勁，而非為美半導體政策發展籌謀畫策。拜登 政府上台後為穩定半導體供應鏈 ，推動晶片法案，讓台積電在亞利桑納州設廠，帶動美新半導體供應鏈，美半導體設備廠，台灣更是重要採購來源。這是拜登的大政績，川普非要把它說成是台灣搶美生意，全然是選舉語言的鬥爭，只是拿最挺美的台灣當箭靶，台灣當然不是滋味。

在半導體供應鏈上，在台協會處長孫曉雅說的明白。美國占全球近七成IC設計市場，台灣擁有全球一半以上的晶圓製造業務，美國和台灣是全球半導體供應鏈上「天生的合作夥伴」，美國和台灣在確保高科技行業持續發展，「發揮了互補作用」。這絕非川普九成晶片是台灣製造的錯誤指控，事實上，連訪問者當場都直斥川普錯誤，或許正是因為讓川普臉上掛不住，川普轉而對台攻擊，要向台灣祭出貿易壁壘。

當年正因為川普主政，掀起了反自由化浪潮，大打貿易戰，保護主義抬頭，卻也讓美國自己蒙受傷害。拜登主政這些年，雖然有意改變川普極端作法，但在選票考量下，也不得不「川規拜隨」，而在重組全球供應鏈上，創造美國利多，但絕不能讓美國企業在美中競爭政策下反而受害，這也是拜登重啟和中國大陸關係時，不能不尊重美晶片龍頭業者的意見，審慎找到政策平衡點。

川普在前白宮國安顧問波頓的回憶錄裡，最傳神的一段就是「台灣筆尖說」，把台灣形容成原子筆筆尖，中國是書桌，兩者根本不成比例。連當初要賣軍售給台灣，波頓都要想盡辦法說服川普，波頓直白的說，川普公然抛棄了庫德族人，他認為，台灣「毫無疑問是川普可抛棄名單的前幾名」。

川普曾經是蔡英文政府的「親密好友」，因為他曾經親電蔡英文，創下美台關係的先例，隨後掀起的美中貿易戰，也符合民進黨政府反中期待，但川普實際上對台灣一直沒有太在乎，始終將台灣視為美中博弈的棋子，過去如此，未來也不會改變。正因為川普太喜歡用簡單的訴求與邏輯，在政治上善用民粹手段製造分化與攻擊，現在這位準共和黨總統候選人要重返白宮，會如何玩弄「台灣筆尖」，誰也沒把握，也因此會在已極敏感美中台關係上，帶來極不穩定的變數。

現在川普因國會暴亂事件被列為調查對象，自稱會遭起訴，企圖重喚川粉的支持。當年在美大選投票前四天，美參聯會主席密利親電中共中央軍委參謀長李作成，表示「美國無意攻擊中國」，被川普罵為「賣國」。可是這通電話，說明了美國和中國軍方都對川普將政治視為兒戲的作風沒有信心，要靠專業的軍人親自保證才不至於擦槍走火。

同樣的，當美國總統選舉愈來愈激烈，美國政客不惜打台灣牌製造「選舉驚奇」的作風，未嘗不會重演，這也是拜登政府急於將美中關係能拉回常軌的原因之一，不穩定而敏感的美中台關係，隨時都可能因為美內部民粹政治作風增添變數。

台灣沒有不親美的政黨，這是台灣政治的現實，台灣總統候選人們爭相走向美國，爭取美國的支持，然而，真為台灣安危計，台灣未來領導人必須掌握美國政治的虛實，為台灣自己安危創造條件，不能束手讓人當棋子甩，在美中台複雜關係裡，找到自我保護的空間，才是負責任的作為。