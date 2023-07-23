「拜登經濟學」是拜登最重要選戰策略

拜登 20日去費城拉票，力圖推銷他的「拜登經濟學」(Bidenomics)；他說推動「拜登經濟學」，等於重建美國夢。他訪問「費城船塢」，船塢製造鋼板，鋼板用來造船，新船則協助建造海上風力發電場。拜登政府通過的「抑制通膨法」，撥款5000億元，用來開發綠色能源和晶片，風力發電是其中重要項目。

美國25年來一直將製造業外移，現在希望重建製造業，創造綠色能源和晶片業的工作，讓工人重拾美國夢。 而費城位於賓州，賓州是製造業大州，拜登2020年在這裡輸給川普 ，如果他2024年想贏，就必須說服賓州選民，相信他能將製造業帶回美國。

美國6月失業率是數十年來最低的3.6%，消費物價指數(CPI)也下降至3%，是2021年通膨至今的最低點。美國失業率與通膨的數字之低，是七大工業國之最佳表現，曾成為5月G7峰會的話題，為其他工業大國所羨慕。

CNBC財經新聞今年4月的調查顯示，只有34%選民滿意拜登處理通膨的表現，不滿意的達62%；20日公布的最新調查則顯示，只有37%選民滿意拜登的經濟表現，58%不滿意。既然美國的經濟是G7的最佳，為什麼美國選民卻不相信？拜登2024年要贏，必須先說服選民，相信拜登經濟學。

但如何去說服？以北卡為例，北卡是紅州，2008年以來，沒有民主黨人在這裡取得勝利，拜登2020年就在這裡輸給川普。據華郵報導，白宮已制訂對北卡「充分投資」的選舉策略，選舉專家指出，對北卡的投資，不應只是打廣告，拜登有必要不斷到訪，直接與選民接觸，向選民說明，民主黨為北卡做了些什麼，包括向選民說明拜登經濟學。

美國未來一年的經濟發展，將有助選民認識拜登經濟學。今年下半年預計通膨將會繼續下跌，因此明年11月大選前，升息大有可能已成歷史。另外全國商業經濟協會(NABE)預測，2024年第一季聯準會將開始降息，升息周期將變為降息周期。

除了升息變降息，經濟衰退也一直沒有出現，美國經濟開始走到一個轉折，衰退真的可能不會來了；如果明年上半年經濟真的實現軟著陸，屆時拜登將有機會大大吹捧自己的「拜登經濟學」。

另一方面，仍是共和黨 總統提名人大熱門的川普，已遭兩案起訴，形勢不妙；其中之一是封口費案，被紐約起訴34項偽造商業文件罪，此案訂於明年3月25日審訊；二是機密文件案，被聯邦起訴37項刑事罪，主審法官21日宣布，此案將於明年5月20日在佛州審訊。除了這兩案，川普還被聯邦特別檢察官和喬治亞州調查，兩項調查都可能對他進行起訴。

機密文件案將於明年5月20日開審，這個審訊日期顯示，拜登政府並沒有像右翼所說的搞政治手段，阻止川普參加共和黨初選，因為到了5月20日，共和黨初選已進行數月，已完成多個州的初選，川普屆時可能已贏得共和黨初選，成為總統提名人。

除了川普本身的官司，共和黨屆時也將難以使用經濟來指責拜登，隨著升息成為歷史、以及經濟衰退不致發生，共和黨對拜登經濟處理不善的指責，也將會變得軟弱無力。

共和黨又一直指責拜登貪污。愛阿華聯邦參議員葛拉斯理19日公開一份文件，顯示烏克蘭一名公司主管聲稱，拜登父子各收受500萬美元賄賂。但聯邦調查局(FBI)20日公開斥責葛拉斯理，指他無權公開文件，因為文件是FBI內部文件，而且所謂的受賄事件，已經FBI調查，根本沒有證據。

共和黨對拜登豁免學貸的計畫大為不滿，雖然最高法院上月判決拜登原來的計畫違憲，但拜登14日提出新措施，爭取豁免超過80萬名學生的學貸。拜登的新計畫無論最後能否成功，都可贏得多數千禧世代和Z世代的選民支持。

右翼對拜登的攻擊，大都查無實據，只剩下「老年癡呆」，變成最受歡迎的話題；拜登使用的梯子和鞋子，因此成為福斯新聞的最新嘲笑對象。福斯19日和20日連續兩天，盡情嘲笑80歲的拜登，笑他以前登上空軍一號，使用設有26級的梯子，現在為了避免摔倒，改用只有14級的梯子；拜登最近又改穿一種防摔的運動鞋，福斯的節目主持人將這種運動鞋稱為「去葬禮的拖鞋」。

可是如果右翼只是一味嘲笑年老，卻提不出實際的治國對策，對拜登將不可能造成傷害，也難阻他成功連任。