百歲季辛吉此刻訪中的荒謬

面臨軍事圍堵、科技制裁，中共 連續接待接二連三來訪的美國政府高級官員，以本周到訪的百歲老人季辛吉登台演出，最具戲劇性。季辛吉對自己催生的美中關係垂死搶救，讓人想起他在烏克蘭 戰爭判斷的錯誤，而中方仍搬出季辛吉，試圖為美中關係做人工復甦，可看出中共對美認知的錯判。

自5月國安顧問蘇利文與中共外事辦主任王毅敲定恢復美中對話以來，中共就開始設計如何與美方打交道，首訪的國務卿布林肯，遭到近乎侮辱的待遇，即使得見國家主席習近平，也是被賜坐的朝覲安排；對財長葉倫則不冷不熱，但事先炒作葉倫之行是來央求北京購買美國國債的。

氣候變遷特使柯瑞到訪，在他與中方代表解振華談判合作減碳的同一天，習近平在「全國生態環境保護大會」上宣布中國對承諾的「雙碳」目標確定不移，「但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右」，這等於宣告美中不可能在世界平台合作減碳，讓柯瑞鎩羽而歸。

但對百歲的前國務卿季辛吉，卻是給予最高規格待遇，內外宣傳機器全開，把美中關係完全押注在季辛吉身上，習近平對季辛吉稱，自己不會「忘記老朋友」，敦促季辛吉和一些美國人「繼續發揮建設性作用，讓中美關係重回正軌」；在此之前，中方安排季辛吉先見了被美國制裁的國防部長李尚福，藉此警告美方，如果不解除制裁，李尚福就不會見美國官員。

美國媒體對季辛吉訪中，行文語氣則充滿驚愕，對他以百歲高齡長途跋涉，覺得意外突兀，同時對他毫無公職在身，竟自告奮勇，都認為毫無必要；各方學者解讀認為季辛吉此行，即使返美對國務院做簡報，傳遞中方信息，對美中關係走向，毫無作用。難怪拜登政府馬上撇清，季辛吉「是一介公民身分前往，不代表美國政府」。

中國人只看到他是與尼克森總統破冰的關鍵人物，沉浸在「中國人民的老朋友」舊冷戰思維中，然而時至今日，不管在學界政界，季辛吉都是一個備受爭議的人物，更已毫無影響力。

首先是執政的民主黨拜登政府，厭惡共和黨人插手內政外交國防事務，何況季辛吉升高越戰、轟炸高棉，平民死傷無數，最終失去越南，這僅是鑄成的歷史大錯之一，此時美國兩黨抗中意志高漲，以季辛吉做中共的說客，再次證明中共錯估、高估他在當今國際政治上的影響力。

更何況季辛吉一直支持俄羅斯 擴張侵略，要烏克蘭放下武器，勿做無謂抵抗，他早就認為蘇聯專制帝國解體是「本世紀最大的地緣政治災難」，建議華府當局要對俄羅斯的發展「更多包容」。普亭與喬治亞開戰，季辛吉呼籲國際社會不要長期孤立俄羅斯；當普亭佔領烏克蘭東部與克里米亞領土時，他又敦促基輔在俄國和西方間採取中立態度。

2022年2月，普亭侵略烏克蘭，季辛吉非但沒有譴責，還在5月達沃斯經濟論壇表示，要馬上展開談判，避免情況惡化，「分界線應是回到原來狀態」，是指俄軍2月入侵之前的狀態，不包括克里米亞；而克里米亞是停火後可以談判的主題。

季辛吉還質疑澤倫斯基的領導，要烏克蘭人民放下武器，犧牲主權，放棄部分領土，此言掀起各方強烈譴責。當烏克蘭全國同心抗俄，沒有如預期中崩潰亡國後，季辛吉今年1月修正立場，表示支持烏克蘭加入北約，因為「讓烏克蘭維持中立」已經沒有意義，但要「避免讓這場戰爭變成一場針對俄羅斯的戰爭」。

季辛吉活在以前掌聲光環中，但誤判與姑息俄羅斯侵略，證明他過去鼓吹的外交思維與政策，必須受到檢驗。季辛吉此時應邀赴北京，再次錯判也就不足為奇。

尼季聯手敲開中共鐵幕與隨後產生「上海公報」，有其冷戰背景，但這個政策持續符合中共的利益，卻成為擒住美國半世紀的綁索，難道這符合當前的美國國家安全利益嗎？

如今烏戰雖未結束，但普亭敗象已露，連季辛吉自己都已承認，他對俄羅斯與烏克蘭判斷錯誤，又怎麼能相信半世紀前季辛吉對中美台的判斷呢？而中共在中美兩國「何去何從的十字路口」，竟請來季辛吉捧為上賓，真無異緣木求魚，問道於盲。