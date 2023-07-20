抗中優先的美國新孤立主義

拜登以80歲高齡，還想要繼續連任總統，他在訪問中強調，世界變化太快了，我們的未來繫於民主國家如何對抗極權國家，這固然替自己在自吹自擂，可是未來世界變化的關鍵，的確繫於美國是否能繼續領導志同道合的國家，在歐洲對抗俄羅斯 ，在亞洲對抗中國，試想如果沒有美國的領導，不管在歐洲，或是亞洲，其他國家都是一盤散沙，無法與極權國家對抗。

自從二次大戰以來的80年當中，美國的政治人物，沒有贊成孤立主義的，大家理所當然地認為，美國要領導世界，美國要介入世局，可是CNN的首席評論家札卡利亞卻指出，現在美國與世界的關係，卻首次成為政黨間爭執的議題。

根據6月的蓋洛普民調，79%的民主黨人認為美國應該協助烏克蘭 收復失土，即使這意味著戰爭要延長；但49%的共和黨 人卻認為應該盡快結束戰爭，即使這意味著任憑俄羅斯占據他們搶去的土地。

根據另一項民調，對於美國是否要積極參與世界事務，60%的民主黨人認為應該，只有39%認為不應該；在共和黨人方面，正好相反，71%認為更應該注意內政，只有29%認為美國應該在全球事務上積極參與。

從民調可以看出，民主黨意見較一致，而共和黨內目前則有分歧，聯邦參院少數黨領袖麥康諾與前副總統潘斯，仍然堅守國際主義的傳統，但是目前兩位初選領先的共和黨總統參選人，包含前總統川普以及佛州州長德桑提斯，都對俄烏戰爭抱持孤立主義的立場，兩人皆認為那是歐洲的事情，美國對俄烏戰爭介入過多。

但值得注意的是，雖然部分共和黨政治人物反對支援烏克蘭，但是他們贊成對抗中國，軍事援助台灣，還有些人認為，美國對烏克蘭愈支援，就愈影響美國在太平洋嚇阻中國的力量，這是因為他們視中國為經濟敵人，要加重對中國關稅，而且疑心中國學生與華裔美國人，並且要增加國防預算，這是典型的「美國堡壘」防禦心態，也可稱之為新孤立主義。

美國的孤立主義情緒可以追溯到獨立戰爭，美利堅合眾國的創建者在獨立建國之後，不願意與爭戰不休的歐洲大陸有任何關係，更不願意歐洲國家干涉新國家的宗教和經濟自由，所幸美國與歐洲被大西洋隔絕開來，可以安全地孤立。

在盟國要求下，美國參與第一次世界大戰，首度違背了其孤立主義的傳統，但戰後孤立主義回潮，白宮與國會都受到孤立主義控制，美國拒絕加入國際聯盟，國會並通過一系列「中立法案」，禁止美國政府與私人企業貸款或販賣武器給交戰國，無形中促成第二次世界大戰的爆發。二次大戰結束後，有識之士痛定思痛，了解美國必須介入世局，孤立主義思潮被壓抑，直到2016年川普的當選。

新孤立主義者強調抗中，而不強調抗俄，其實是自我矛盾的，如以競爭美國霸權的程度，中國應該居首，而且中俄還是搭檔，若成功阻止了俄羅斯侵略烏克蘭，應該也會對嚇阻中國侵略台灣有幫助，所以沒有理由，對俄羅斯與對中國，採取不同對策。

但是美國人民的態度就是矛盾的，絕大多數的共和黨人，有76%認為中國是美國最大的敵人，認為俄羅斯是首要敵人的僅有12%，政治人物也只能跟著選票而講話。

孤立主義者的川普並不在乎盟友，他過去執政期間，退出TPP，退出巴黎氣候公約，對日本與南韓施壓，要求分攤更多的基地維持費，同樣也威脅北約盟國要把國防經費提高到GDP的2%，否則他要退出北約。

沒有人比烏克蘭總統澤倫斯基更緊張，他在7月初時表示擔心失去美國兩黨的支持，因為共和黨的圈子裡，對於支持烏克蘭有不同的看法。但這也不意味著新孤立主義者將對中國強硬，間接對台灣有利，最近川普在接受福斯電視網訪問時，批評台灣「把我們的工作機會都搶走了」，也讓台灣嚇出一身冷汗。

明年11月總統大選，川普或德桑提斯其中之一，可望獲得共和黨總統提名，換句話說，有可能當選總統，新孤立主義或將捲土重來，是全世界的噩夢重現。