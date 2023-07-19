中國轉向 不反對烏收回克里米亞？

中國目前立場似乎是維持中俄關係不變，但一旦俄羅斯 動用核武，中俄關係即生變。中共很清楚，不能成為全球人類公敵，俄羅斯侵略他國領土還動用核武，與二戰美國對日本投擲原子彈絕不同，中國不能被普亭 拖下水。如今中共只把俄羅斯當成抵擋西方圍堵的工具，烏戰情勢漸明朗，中國是否悄悄在調整立場，頗值玩味。

北京仍是兩手戰略運用，既聯俄制美，但情勢不允許時，可能棄俄而與西方聯手。中國國防部日前宣布，五艘戰艦組成海軍艦隊上周日出發，前往日本海與俄羅斯海空軍舉行保障戰略水道安全演習，中俄朝聯手向美國和北約 施壓。

拜登政府續推動外交拉攏中國，北約峰會日前暫擱置在日本設聯絡處，雖與法國總統馬克宏認為將助長北約與中國緊張而反對有關，其他國家未堅持，多少和俄烏戰爭即將步入關鍵期，寧可先安撫中國、施壓俄羅斯。

美國把美中經貿科技戰和拉攏中國對抗俄羅斯分開看，續切斷中國高端晶片來源、禁止美商投資中國晶片業，策略如成功，將使中國下個世代科技和經濟發展嚴重受損。但美國並未決絕地與中國脫鉤斷鏈，讓雙邊貿易額大減，美國商務部統計，今年1至5月，中國對美出口1690億美元，與去年同比大減25％，只占美國總進口額13.4％，中國被墨西哥、加拿大超越，丟失盤據15年的美國最大貿易國寶座，與美貿易直接牽動中國經貿生死大計。

拜登連派中情局長伯恩斯、國務卿布林肯、財長葉倫和氣候特使柯瑞等訪問中國，各帶使命。布林肯兩度會晤王毅，是美方主動，華盛頓堅持建立溝通管道，避免誤判引發衝突，兩軍在南海、台海對峙，美國希望保持合作對話機制；但王毅要求美方放棄科技打壓，不干涉中國內政，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」等，作為穩定中美關係的條件，美方未必照單全收。

當前重中之重，可能在美中對俄烏戰爭立場。伯恩斯訪北京，外界猜測可能與烏克蘭戰局和戰後俄羅斯局勢有關。拜登批准供應烏克蘭集束子母彈，俄方不斷提動用核武威脅，美國和北約在東歐、北歐部署重兵和戰略轟炸機，都和普亭威脅動用核武有關。

事實上，北京似開始微調對俄羅斯政策，從最早的中俄「友誼無上限，合作不封頂」，逐漸向中間挪移。中共怕俄羅斯戰敗後崩潰，自己被西方「全境圍堵」，今年2月戰爭一周年之際曾發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，12點聲明有如贊同俄羅斯占領烏克蘭領土就地合法化，引發國際質疑。

此後王毅出訪俄羅斯，受到高規格待遇，會見俄國國安會秘書長、外交部長和普亭，中國想扮和事佬，美歐卻質疑中國想從中獲利。美國再三警告中國，不得提供俄羅斯致命援助，烏克蘭堅決反對中國提議，使中方咬文嚼字、想轉型多面討好，並勸退普亭的提議失敗。

北京反對普亭狗急跳牆下動用核武，態度則相對明確。2022年，李克強總理曾公開批俄羅斯核武威脅「不負責任」。習近平2022年在印尼峇里島G20峰會會見拜登時，也曾強調反對使用核武。中國駐歐盟大使傅聰6月接受半島電視台專訪表示，看不出有什麼理由可反對烏克蘭收回其1991年畫定的全部領土，包括2014年被俄羅斯併吞的克里米亞。如果這是中共政策，意味北京在轉向和試探。

情勢愈來愈清楚，俄羅斯陷入武器、人員都無以為繼，科技戰落居下風，傳統戰也打不贏的困境。中立國芬蘭、瑞典，芬蘭今年4月加入北約後，瑞典日前終於獲土耳其鬆口，同意它加入北約。北約峰會上周確認烏克蘭加入，只是須等戰爭結束，以免將北約直接拖入戰局。普亭發動戰爭，反而使北約東擴、各國擴軍，勢力壯大，自己灰頭土臉。

瓦格納兵變鬧劇讓普亭地位動搖，烏軍近日反攻收復部分失地，普亭處境愈來愈不利，中國如再死死和普亭綑綁一起，最後可能陪葬國家聲譽、影響習近平聲望地位，最壞結果甚至引發中國真的成西方頭號敵人。北京須在情勢最壞前，尋求「不喜歡但可接受，也不是最壞的結果」，切割普亭，嘗試與美歐妥協，盡可能保障自身利益，都是習當局的最嚴厲挑戰。