中共醜化美國水深火熱 民眾相信嗎

隨著中國經濟下滑、失業率攀升，民眾對未來生活不安全感陡增，可能引發對中共 統治不滿，中共黨媒或自媒體近期頻頻醜化美國：「美國3000萬人挨餓，吃不飽飯，包括25%是成年人」；「美國超過一半自來水被汙染，95%美國人血液中存在PFAS致癌物質」。喬治亞州 小城有名非裔市長日前因非法穿越和搶劫商店被捕，更成佐證美國窮到連市長都要成強盜的個案。很多美國華人質疑，如果美國人活在水深火熱中，為何從中國「走線」偷渡美國的人有增無減？

醜化美國、鼓勵仇日、輕視台灣、糟賤韓國、譏諷印度，是大陸輿論場的主旋律，也是鼓吹民族主義的副產品，網民留言說，「恨完日本恨美國？收到了，已恨，請國家放心！」引起很多共鳴和譏諷。中國有許多負面現象被境外媒體放大檢視，中共也宣傳反擊美國，問題在是否刻意誇大或斷章取義，矇騙民眾，反而引發知情者嘲諷反駁，宣傳因此破功。

黨媒央廣網3月曾刊文稱，「高通膨持續衝擊，25%美國人吃不飽飯」，內容還引用美國一個智庫報告，指10%美國人對食物負擔感到擔憂，很多人只能依賴救濟食物云云。美國很多窮人靠食物銀行或政府發糧食券過日子，歷史原因複雜，但中方報導四分之一美國成年人吃不飽飯確實太誇張，引來質疑訕笑。

中國網易就刊文，質疑數據真實性。文章認為，美國是世界經濟第一大國、糧食出口大國，既然有糧食出口，怎麼會有人餓肚子？有網友跟帖說，25%美國成年人有手有腳，不會打工掙錢買食物嗎？有網友說，美國果然餓出了一堆大胖子，到處可見肥胖的人；也有人說，這類新聞當笑話看就好了唄，當真就没意思了。

美國社會問題叢生，現象比過去惡化。譬如貧富差距兩極化、無家可歸遊民 人數增加，舊金山、洛杉磯、西雅圖部分地區淪為遊民占領區，帳篷和髒亂惡臭遍地；治安變差、吸毒普遍，毒癮患者滿街有如喪屍般行屍走肉；「零元購」搶劫普遍，逼許多大型連鎖藥妝店、百貨商場關門。西雅圖、洛杉磯等許多城市少數街道，日夜充斥穿著極曝露的婦女走街賣淫，警察視若無睹，疫情後這類墮落現象更惡化。

美國媒體也常報導這些現象，只是聯邦或地方政府在政治操弄下，警察執法怠惰，美國人也以個人自由等理由，容忍遊民、吸毒、賣淫等氾濫，衛道之士認為法紀和道德墮落敗壞，將使國家走衰，就像古羅馬帝國淪亡前的末日景象。但稍具常識者都知，包括飢餓現象都不能以偏概全，好像美國鬧飢荒或遍地賣淫一樣。

華盛頓郵報月初引用美國地質調查局(USGS)一項新研究估計，指永久化學物PFAS(全氟/多氟烷基物質)廣泛存在於飲水中，可能汙染美國近半數水源。這類過去廣泛用於服裝、化妝品或快餐包裝盒等產品的化學物可能致癌。對照聯邦疾控中心2015年報告，超過95%美國人血液中存在PFAS物質，美國基建老舊，很多供水管線仍是數十年前的鉛管，亟需更換，各級政府應對缺乏效率，中共宣傳口徑下卻變成95%美國人在喝有毒的水。

喬治亞州小城南富爾頓市市長上周因搶劫被捕，牆內媒體報導，「美國真慘，市長都窮到做小偷了？」這個11萬人口的小城非裔市長被捕還有爭議，卻成了美國真窮的證據。有網友說，「放到我們身處情境，市長可能會派人去偷罪證、會貪汙受賄，怎麽也不會出現為了生活而去做賊」。

中共黨媒宣傳下，如今美國到處是槍、濫殺頻傳，毒品泛濫，毒蟲、妓女和盜賊遍地，「美麗之國(美國)並不美麗」，而是最危險的國家。但相比中國，美國自由開放、重視人權，發展潛力和機會多，中共幹部包括最高領導人都把子女送美國留學，富豪、貪官把財富隱藏美國，直到俄烏戰爭後美國凍結俄國富豪財產，歐洲和加勒比海國家才取代美國，成隱藏財富首選避險之地。

在美生活的華人看到的美國現象，絕不同於中共的宣傳。美國並不完美，但把美國形容成水深火熱，只能騙信息封閉的人。對照近期從中國「走線」經中南美洲偷渡美國的中國人創新高，半年來已查獲逾6500人，30年來罕見。酷暑中，北上廣和武漢的美國領事館前申請簽證人龍每天超過數百公尺，中國民眾追求美國夢很誠實，和黨媒的宣傳恰成有趣對比。