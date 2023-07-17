面對反同抵制 回歸企業基本立場

美國每年6月是同性驕傲月，過去10年，大企業向來積極響應，推出主題活動，來表達對LGBTQ +客戶的支持，並培養這個群體的品牌忠誠度，並同時無可厚非地藉此謀利，但今年的行銷活動，卻引爆保守派社交媒體的強烈反對，甚至抵制，而部分品牌似乎屈服於壓力，對支持同性卻步。

針對LGBTQ+包容性企業和行銷活動的負面反應，並不是什麼新鮮事，但近幾年來，隨著對LGBTQ+社群的敵意態度日益加深，各州立法機構提出數百項影響酷兒群體的法案，這個問題也更加惡化。

在這波抵制衝突中，最明顯的是連鎖超市「目標百貨 」（Target），該公司因受到右翼分子威脅，而撤下其Pride系列部分產品並調整店面陳列，從而受到LGBTQ+群體的譴責，認為它取消其性別包容性商品，鼓勵了極右翼分子的進一步恐嚇行為；但也有人認為這一切不是該公司的錯，它只是履行保護員工的責任。

百威淡啤（Bud Light）4月與跨性別 網紅馬爾瓦尼（Dylan Mulvaney）合作在Instagram上發布一篇贊助業配文，保守派對此強烈抵制，砸碎商店內部的百威廣告招牌；歌手搖滾小子（Kid Rock）上傳用攻擊性武器射擊百威啤酒罐的影音，而酒吧則以宗教信仰為由，拒絕出售該啤酒。

幾周後該公司發表中性聲明，表態無意成為分裂人群的討論議題，然而文內隻字未提馬爾瓦尼，也沒有提到那些恐嚇言論；為此百威淡啤遭到同志團體抨擊並取消推薦，百威淡啤6月零售額不僅下降24%，失去全美最暢銷啤酒龍頭地位。

LGBTQ+社群成員正在密切關注各家品牌，看它們對負面攻擊有何反應，是繼續堅定支持，還是屈服於壓力？當前企業正走到十字路口，如果繼續像過去幾十年一樣爭取LGBTQ+群體認同行銷，就必須選擇與應對反同團體的強烈抵制。

學者認為，就是因為當前環繞LGBTQ+問題的「極端政治環境」，讓反跨性別活動人士更加強勢。但若因此就撤回包容性產品是非常「搖擺的」，因為民調顯示，每五名Z世代成年人中就有一人自認是LGBT，選擇退縮，將被市場消費主力的年輕消費者排斥，是十分不智的作法。

每家企業都需要根據自己的市場定位來決定對此議題該有的立場：是針對少數敢於發聲的人，還是所有人？如果企業在不了解的情況下，直接表態支持LGBTQ+，可能無意間會進一步刺激反同團體的行為和言論。

從目標百貨和百威啤酒做出的決定來看，它們並不完全確定自己的立場是什麼，只想取巧支持「利潤最大」的社群，是不可能的，選邊站的作法到頭來一定是兩頭落空。

此外，只在每年6月將品牌「彩虹化」也讓人擔憂，企業以利益為出發點表態支持社群，彩虹化商品只在6月上架，但全年其他時間卻幾乎沒有動靜，讓人覺得這些活動虛偽而不真實。

企業如果真的有心支持LGBTQ+群體，並在即使面臨社會壓力，仍願意付諸執行，就應該深思熟慮相關作法。首先，確保所有平台上的資訊清晰簡潔，並了解參與LGBTQ+社群相關的潛在敏感問題，並且事先準備好聲明，來捍衛行銷活動，並避免錯誤訊息。

其次，經常性的諮詢LGBTQ+品牌設計師和其他社群成員，以確保商品和資訊納入社群包容性和敏感性。並且及早制訂應急計畫以應對現場突發事件，包括針對員工和商品的潛在暴力行為。最後，也是最重要的一點：最好全年持續推出支持LGBTQ+社群的活動，而不是僅是在驕傲月期間。

企業應當切記：不可能取悅每一位消費者，在面臨跨性別恐懼症團體抵制時，企業應該內省最初一開始推動包容性行銷的初衷為何。企業存在的目的是為了謀利，不是做公益。雖然酷兒群體的經濟規模已經超過1.7兆美元，企業還是必須自行做最佳的判斷。