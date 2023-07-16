禁售中國陰影 輝達財報依然亮麗？

美股今年第二季財報本周開始，近來屢屢打破股市表現的輝達 ，大家除了關心銷售收入和每股獲利能否超過預期外，還有一個特別吸睛的焦點：輝達會否再次對下季度(q3)收入作出驚人的預測？

今年輝達q1財報時，對5至7月的q2收入，相對於華爾街預測的72億元，輝達作出了驚人的預測，數目竟高達110億元，超過華爾街預測38億元，這樣的增幅大出市場意料，以致雅虎財經的總編輯蘇斯當時就說，他報導美股超過20年，從未見過這樣「爆款」的預測。

事實上，輝達的110億元預測，不但讓其股價在財報後狂漲25%，將輝達市值推高2630億元，更帶動所有與人工智慧(AI )有關的科技股，甚至帶動整個那斯達克指數大漲，包括特斯拉、臉書母公司Meta、以及蘋果、微軟和亞馬遜等龍頭科技公司。今年上半年以科技股為主的那指大漲31.7%，主要動力就是來自AI的浪潮，這股浪潮由去年11月推出的聊天機器人ChatGPT所帶動，但若論在股市和401K中揚名，則有待輝達才達到。

在這一輪財報中，輝達還可能對第三季再作驚人的預測；華爾街投資顧問公司Cowen的分析師藍西(Matthew Ramsay)12日率先打破華爾街共識，預測輝達q3的收入將達到120億元，比5月24日預測的第二季110億元還要多10億元。

藍西的研究發現，市場對輝達的A100和H100 AI晶片 有強勁需求，所以q3還會有巨額的收入。除了q3的120億元收入估計，藍西還將q2的每股獲利從華爾街共識的2.04元提高至2.28元。

花旗銀行10日公布的分析師報告顯示，輝達的A100和H100 AI晶片，目前占據了「生成式AI」(generative AI)晶片市場的90%，完全沒有競爭對手；蘇姿豐的超微(AMD)的MI250晶片，速度只及輝達A100的80%，超微新推出的MI300，速度也只及輝達H100的80%。展望未來數季，至少在2024年初，輝達仍然沒有競爭對手。

由於輝達AI晶片是大型語言模型(例如ChatGPT)的靈魂，市場上又沒有競爭對手，所以輝達的晶片炙手可熱，需求和銷量都一枝獨秀，分析師因此紛紛提高輝達的目標股價，「CNN理財」14日報導，在41名輝達分析師中，平均目標價為475元。由今年初至7月14日，輝達股價已大漲217%，成為美股之最，超過特斯拉同期的160%漲幅，以及臉書的148%。

2022年初，輝達曾提出，以400億元收購英國的安謀(ARM)晶片設計公司，但計畫受阻，現在安謀準備在美上市，輝達將是主要投資者；消息一出，輝達股價14日早上大漲，一度漲至480元。安謀的晶片設計，是當今半導體業一大重鎮，輝達若能與之合作，將對晶片的開發大有裨益。

不過在這些好消息之外，有一片烏雲正飄過來，上月底，華爾街日報等揭露，拜登政府計畫進一歩限制AI晶片輸往中國，如果計畫真的實施，可能對輝達在中國的收入造成打擊。黃仁勳對此警告說，如果美國進一步禁售，將會斷送美國科技業的大好機會。

拜登政府早在去年10月就開始禁止高性能晶片輸往中國，當時輝達的A100和H100都在禁售之列；禁售開始後，輝達變通因應，推出降低功能的A800和H800兩款晶片，以符合禁售規定，繼續輸往中國。可是現在美國商務部最快可能在7月採取行動，進一步收緊對晶片出口的管制；其中，包括輝達的A800晶片，都將在禁止之列。

中國現在急於發展AI產業，扼住咽喉關鍵的，其實就是輝達，據業者估計，類似OpenAI的GPT的模型，需要超過3萬張輝達生產的A100晶片，在禁令還沒有頒布前，輝達晶片在中國市場應聲起漲，價格已飆到人民幣11萬元一片，輝達供應商透露，「現在輝達A800晶片一天一個價，光是6月底的這一個多禮拜以來，漲幅已高達20%至30%」，雖然目前還有現貨可供應少量需求，但後期價格只怕會越來越高。

美國政府進一步設限的消息傳出後，雖然輝達當日股價在盤後交易中下跌達3.14％，輝達首席財務長也表示，長遠來看，限制措施將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會，但是他也強調，進一歩禁售對輝達影響有限。

對一般公司，美國政府禁售中國，必然會重傷財測，但是輝達卻不同，因為其掌握了AI的獨家技術，市場上沒有競爭者，這是任何經濟與產業無可取代的。