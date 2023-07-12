拜登、習近平通話的政治玄機

拜登 總統在有線電視新聞網(CNN)專訪透露，3月間他與習近平 主席通話，他告訴習，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有600家美國公司撤出俄羅斯。拜登對習近平說：「這不是威脅，這是一個觀察」，「你告訴我，你的經濟依賴於歐洲和美國的投資，所以要小心，千萬要小心！」拜登說：「他聽了，而且他沒有爭論，如果你注意，他沒有對俄羅斯全力以赴，……所以，我認為我們有辦法解決這個問題」。

從中國迄今未實質援助俄羅斯武器，打破習當局說的「中俄友誼無上限，合作不封頂」說法，拜登的「友情規勸」或「善意威脅」，似已達到效果。即使美媒曾報導，指美方掌握情報，有中國企業提供俄羅斯製造彈藥原料，中國也提供俄軍軍用口糧等援助，至少中國對俄烏戰爭置身事外。瓦格納兵變後，外界更繪聲繪影地說，習近平和普亭 的私交到頂了，兩人和兩國關係可能進入檢討調整期。

拜登不尋常透露與習近平通話內容，平心而論，有些逾越外交常規。因為兩國元首通話，常會涉及對方立場或國家機密，對外披露通常須經對方同意，才符合外交慣例；隨意對外洩漏常引發外交爭議，譬如去年11月，加拿大總理杜魯多在G20峰會與習近平談話後，杜魯多向媒體洩漏內容，引發習近平次日當面向杜魯多表達不滿，給杜魯多臉色看，視頻傳遍世界。

拜登為什麼拿俄羅斯為例，向習近平發「警告」？直言之，他想告訴習，如果發動台海戰爭、想武統台灣，美國經濟制裁就像600家公司撤離俄羅斯一樣(實則美國撤出俄國的企業遠不止此數，拜登可能只指大型企業)。「要小心，千萬要小心」，既是拜習兩人朋友私交下的善意規勸，也是國與國之間領導人軟性、善意中帶威脅的警告。

對北京來說，即使拜登說的是實情，對習總是難堪，所以習聽完這席話後沉默，可能默認這是事實，也可能無言以對，總不能答說「我知道了」，或「不會有這種情況出現」。因為這樣回應有如暗示保證不發動武力犯台，或中方不怕制裁；實際上，北京近三年來都在努力要求美國解除制裁，挽救下滑的經濟。

拜登最近開始競選連任，頻接受媒體專訪，日前公開披露，美國庫存彈藥不足，才批准供應烏克蘭集束子母彈。立即被共和黨指責失言，認為曝露國家重要機密，給敵人可乘之機。

拜登透露和習近平通話內容，可能是無心，也可能有意，也側面解釋習近平近期為何一再拒絕再與拜登通話。那次通話可能讓習不愉快，被警告後只能默不作聲，拜登現在把真相說出來，讓中共黨媒塑造的、倡議三個自信和民族偉大復興的政治強人習近平形象受損，所以中共封鎖拜登訪問的新聞。

拜登吐槽未考慮到習的面子問題，北京如評估兩國領導人此時再通話可能各說各話、成效有限，不如讓布林肯、葉倫等高層幕僚與中方對口負責人互訪試探，避免最高領導人應美國之邀和拜登對話，與其被美國搶走主導權、被下指導棋，不如等待年底拜習出席舊金山的APEC峰會，再看兩國關係冷熱安排峰會。

與拜習通話對照的，拜登在俄烏開戰迄今未和普亭通話，而習近平去年6月與普亭通話，雙方強調深化合作；習今年3月還對莫斯科國事訪問，給普亭送暖。但聲援侵略者，大大傷害中國在西方人心目中形象。中國為了維持調停烏戰中立的形象，習4月曾和烏克蘭總統澤倫斯基通話，導致普亭大怒。然而俄國有求於中國，普對習無可奈何，大國外交就看誰手上籌碼多、誰有求於誰，弱勢一方須臣服於現實。

英國金融時報近日報導，習近平3月訪俄時曾親自告訴普亭，不要動用核武，否則將破壞中國與歐洲關係；克里姆林宮已否認有此事。美國官員說，中國官員私下把「說服普亭不用核武」歸功於中方，也是拜登急於恢復美中領導人對話的關鍵因素。

白宮國安會前中國事務主任何瑞恩(Ryan Hass)近日在紐約時報撰文，指瓦格納兵變威脅普亭權力，俄烏戰爭影響中歐關係，習近平與普亭的友好關係可能已到頂，現在正在降溫，習必須考慮普亭的脆弱性，重新調整外交政策。這是外界一廂情願或實情，中南海最清楚，各方拭目以待。