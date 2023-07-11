美中互祭撒手鐧 誰的籌碼較多？

美國財長葉倫 周日結束北京 四天行程，與總理李強、副總理何立峰、前副總理劉鶴、人行行長易剛等人見面，受到高規格接待。黨媒和輿論都釋出友善氛圍，外界解讀，中共極力避免與美國脫鉤斷鏈，期盼外資協助挽救經濟。但與國務卿布林肯訪北京後，拜登 總統隨即公開指習近平是獨裁者一樣，葉倫行前美媒披露，白宮正準備限制中國企業使用美國雲端計算服務，抑制中國發展人工智能；北京在葉倫抵達前，也祭出管制稀有金屬鍺、鎵出口，想藉此與美方討價還價。

中國開始動用王牌籌碼稀土，預料只是第一步。前商務部副部長魏建國警告，如果美國及其盟友加強限制手段，中國的反制將升級。但中國經濟下滑，有求於美歐放緩制裁、強化投資，北京5月間宣布制裁美國半導體企業美光後，再宣布限制鎵、鍺出口，對美國半導體、航太、先進戰機、導彈、人工智能等領域有影響，卻不致命；中國未來可能續用十餘種稀有金屬作反制武器，但想奪回主導權已不可能，籌碼多數在美國手中。

拜登派布林肯、葉倫相繼訪北京，想建立溝通管道，避免情勢失控，大選年到了，拜登須籌款，並對華爾街金主有交代。擺笑臉的另一因素，可能與俄烏戰爭即將進入終局，美國需拉攏中國以防普亭動用核武有關。葉倫是拜登政府對中國最鴿派閣員，她抵北京後連串作為表達善意，向何立峰三度鞠躬被共和黨批評失態，丟美國的臉。中國也一改戰狼多次「斥責教訓」布林肯、蘇利文的姿態，但美中世紀戰略競爭，所謂修昔底德陷阱很難迴避。

美國朝野戰略覺醒，都認定中共利用美國協助加入世貿20多年，是一場戰略大忽悠，中共贏了、而美國被騙，中國用黨國之力和國家資本主義，靠強制技術轉移和逆向仿製等，讓經濟總量、科技能力和全球地緣戰略、軍事、外交、太空探險等，都挑戰美國主導地位，必須反制，宏觀情勢決定了美中競爭框架，很難改變。

美國扶持墨西哥、印度和越南等可代替「中國製造」的國家，美中貿易額衰減，中國工廠大量倒閉、失業嚴重，維繫經濟飛速成長的條件快速消失。北京指摘美國「逆全球化」，推動美中脫鉤，大選年到來，兩黨競比反共，北京此時寄望美方放緩經貿制裁，並不務實。

葉倫說，「拜登總統和我並不從大國衝突的框架來看待美中關係」，「我們相信世界足夠大，足以讓我們兩國繁榮發展」。外交辭令只能聽聽，現實是美中競爭關係難扭轉，即使拜登說無意改變中共政權，中共卻處處提防顏色革命。

北京用「拉歐抗美」企圖反制，法國總統馬克宏4月訪中，簽下160架空巴客機400億美元契約，打擊美國波音。歐盟對中政策不完全依附美國，是北京一線生機，也成美方一大挑戰。

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)分析，中國在全球供應鏈缺乏完全封鎖能力，中國鎵、鍺產能雖占全球八成，但比利時、加、德、日和烏克蘭都生產鍺，日、韓、烏、俄和德國都生產鎵，制裁刺激美歐改變來源，可能反使中國失去主導地位。

全方位競爭下，美中有多少撒手鐧能壓制對方？很多評論聚焦中國剛投入營運的C919客機。北京高調宣傳它100%自製，訂單逾1200架，將挑戰波音和空客地位，習近平還巡視首架客機。實情卻是C919研發逾15年、耗費逾7000億人民幣，發動機、飛控、燃油、電源等系統和起落架軸承等，逾80%關鍵零組件靠美歐進口，一旦美方禁運，C919無法維修保養，只能停飛。中國類似軟肋很多，即使雙方殺敵一千，自損八百，中方籌碼卻相對受限。

近期中國互聯網出現中國是否像日本陷入失落十年的爭論，中產家庭節制消費、房地產市場停滯崩跌、銀行信貸緊縮、政府負債暴增，物價連數月下降有通縮跡象，年輕人「不戀、不婚、不生、不買房」、失業率達20%，近五個月全國規模的工商企業利潤同比下滑18.8%，讓人怵目驚心。人民幣近期持續貶值，俄羅斯大賣人民幣，更打擊人民幣取代美元的信心。

美國經濟軟著陸機會升高，吸引全球游資。荷蘭30日宣布，禁止ASML出口三種舊型號光刻機給中國，日本也禁止製造晶片化學原料輸出中國，對中國愈勒愈緊，貿易戰、科技戰續打下去，誰手中籌碼多占上風，態勢愈來愈清晰。