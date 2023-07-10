親美、與陸對話 成台總統大選共識

在美國國慶日前夕，台灣民進黨總統參選人賴清德 投書華爾街日報，以「我保衛台海和平計畫」為題，提出「強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強化民主夥伴關係和維持兩岸現狀」的四大支柱，最讓外媒注意的是，文章中強調維持兩岸現狀符合中華民國，也就是台灣及國際社會最佳利益，他「不排除在對等尊嚴的原則基礎上，進行無前提條件對話的可能性」。

賴清德這篇投書當然是向美國表態，要消除部分美方人士或國際媒體可能的「疑賴論」，表達他遵從蔡英文 路線，沒有計畫宣布台灣獨立，讓華盛頓放心。他承諾務實維持現狀，願意和大陸對話的說法，也等於向北京傳達尋求和平訊息，更是對內表達無意升高台海緊張。

其實蔡英文也從來沒有放棄過與大陸對話可能，但因不願接受九二共識，使兩岸一直無法回到對話常軌，賴清德一樣是「無前提條件對話」，維持可能，卻沒有真要重啟對話的安排，只是賴如果連「與陸對話」的姿態都不維持，兵凶戰危的肇因，將是他無法承受的重擔。

眾所周知，在美國務卿布林肯 訪陸時，中方官員對美國在台灣選舉角色極為關切。同樣是華爾街日報報導，中國官員曾直接詢問布林肯，美是否將民進黨視為朋友，要支持曾自稱「務實台獨工作者」的賴清德；中方也暗示，支持賴會加劇台海緊張，損害美中關係。布林肯強調美對台選舉不偏不倚。賴清德選擇華爾街日報投書，等於是對「疑賴論」報導的回應，要澄清賴當選不應成為台海和平變數。

對於布林肯承諾，美在台協會主席羅森柏格在訪台時，劍及履及地平等訪問台灣三黨總統候選人，也在華盛頓記者會時，再三強調美支持台灣自由公正選舉，不會選邊站。不過，羅森柏格強調，美國反對外部勢力干預台灣選舉，台灣選舉不應也不會造成區域情勢升高。她也強調，美國支持台灣自我防衛，不會因北京抱怨而改變。

美國當然不樂見中方介入台灣選舉，但對台灣選舉關切從來沒放鬆過；從蔡英文延長兵役政策到一系列民防警戒升級，處處看到美方關心介入的影子。國民黨總統參選人侯友宜日前接受專訪時，提出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，並進一步談到「如當選，一定確保兩岸穩定和平，恢復四個月兵役」，九二共識不是問題，兵役說則引起美方關切，侯連忙發表聲明，強調前提是兩岸和平穩定，他反對的是三加一的兵役政策，也強調美國是我長久以來的最強盟友，會持續對美軍購。

美國所以這麼關心侯的說法，就在於擔心侯改變兵役政策，不符合美國對台灣「自我防衛」能力的期待。一旦台灣兵源和訓練不足，自我防衛能力當然下降，也勢將增加美國維護台海穩定必須要付出的防衛成本，一旦台灣防衛計畫不能符合美方期待，就會成為美亞太防線部署的破口，美連日、韓及沖繩都全面提高戰備，這樣的戰略規畫部署，當然不希望台灣會產生變化，影響台海現況均勢。

不僅如此，美國在台協會在台北舉行國慶慶祝酒會，賴侯柯等三黨總統候選人全部到齊，這也是極罕見的場面，更說明了美國角色在台灣選舉的份量。蔡英文還公開地說，不論誰當選，台美都會更緊密。賴清德將在8月過境時，連帶安排訪美行程，侯友宜計畫在9月成行，甚至於連郭台銘都想藉訪美會季辛吉，來標榜自己的國際身價與份量，這更說明了美國從來不是台灣選舉的袖手旁觀者。

這也就是何以大陸介意美方角色，中共外長秦剛在和布林肯會晤時，明白表示台灣問題是中美關係最突出風險，要求美方必須自制管控，大陸擔心，美國在與中國競爭時，會以台灣為籌碼和大陸較勁。

不管怎麼說，在微妙的美中台三角關係下，台灣各政黨對於國家前程和對陸關係，縱然有戰略評估與立場主張的差異，但在現實政治壓力下，「維持中華民國現狀」是三黨最大共識，保持與陸對話也必須表態，再加上美方在意的軍備安全，三黨總統候選人的台海定位主張，其實差異有限，只是看美方和大陸信不信；不管誰當選，誰能真穩住美中，真維持現狀，讓台海轉危為安，誰就會是最後的選舉贏家。