查克柏格抄襲推特 威脅不了馬斯克

自從2015年特斯拉的Model S獲權威的「消費者報告」選為最佳汽車(100分滿分，獲評103分)開始，雖然不時受輿論批評，但「馬斯克的故事」卻是「成功」的；2017年車價較低的Model 3開始銷售，以及2020年1月上海車廠開始生產，特斯拉的股價也開始直線上升，2021年1月，他已成為全球第一富。除了特斯拉，他創辦的SpaceX，以循環再用火箭減少太空飛行的成本，打破向來由國家主導的太空飛行業，創造另一奇蹟，這家公司至今雖未上市，卻成為超級「獨角獸」，今年1月時的市值已增至1379億元；馬斯克並於2022年跨足社群媒體，收購推特 。

但馬斯克的成功，近來卻受到空前挑戰。臉書 母公司Meta於5日晚推出被稱為「推特殺手」的社群平台「Threads」，16小時內，登記用戶已破3000萬，36小時後，用戶暴增至7000萬。Threads刻意模仿推特，功能和使用方法處處抄襲推特，迅速吸引到大量用戶，看來人數不久就可能超過推特的3億6800萬。

去年10月馬斯克收購推特後，過去數月大幅裁員，將原來的7500員工減至2000人，加上管理不善，導致用戶和廣告商出走，多個社交平台乘勢而起，爭奪市場，包括推特創辦人多西(Jack Dorsey)支持的Bluesky，但對推特沒有造成威脅，查克柏格 5日終於推出Threads，直接挑戰推特，並迅速收割大量用戶，對馬斯克造成巨大壓力。

不過Threads能否真的成為推特的殺手？推特生存是否真的受到威脅？資訊研究公司「Activate」說，Threads與同是臉書家族成員的Instagram直接掛鈎，Instagram現在每月活躍用戶23億5000萬，只要五分一用戶登記為Threads用戶，Threads的用戶人數就可超過推特。

可是Instagram和推特是兩個不同平台，用戶性質不盡相同，就算Threads吸引到超過推特的Instagram的用戶，也可能殺不了推特；其中關鍵是，在推特的用戶之中，最有影響力的人只占10%(稱為influencers)，他們發布了占總數九成的推文，這10%的核心用戶很可能不會改投Threads。

推特與Instagram的用戶不同在於：推特的內容極具新聞性，使用者大都是新聞從業人員、學界和政界中人(國會和地方議員、政府官員、參選人等)，在推特上交流的人，以寫作推文為主，不像Instagram以照片為主。查克柏格照抄推特，Threads也定性為文字交流平台，文章稱為「thread」(對照推特的tweet)，每段短文限550個英文字母，但也可附照片和影片。但文字和照片是兩種不同的交流方式，喜歡用照片和影片交流的人，會改用文字交流嗎？

Threads要吸引推特的核心用戶未必容易，查克柏格用Threads去挑戰推特，瞄準的對象，可能不是推特的用戶，而是臉書家族內的Instagram用戶，藉此新增一個平台，用來增加廣告和收入，又可擴大社群平台的市占率。如果真是這樣，Threads和推特，最後可能成為兩個沒有交集的平台，各自獨立存在。

推特已有17年，創辦之初，以新聞話題為主，政治、經濟、科技、體育和娛樂等各個領域，每天發生的事情都會成為交流話題，成為有明顯內容傾向的平台，並不是Threads能夠輕易改變的。馬斯克收購推特後，很多管理措施雖引起用戶不滿，但用戶每天起床，還是會照樣打開推特，查看自己喜歡的新聞話題。

而創辦20年的臉書，成就自然更大，每天為全球數以億計的人提供互動空間。但臉書近年卻出現巨大危機，例如2022年股價開始暴跌，到去年9月時市值跌至380億元水平，比2021年最高點減少了60%；去年10月，臉書改名Meta，查克柏格投入巨資，開發元宇宙，但這種新科技要不斷燒錢，才能盈利。今年初以來，查克柏格進行兩輪大裁員，共裁2萬多人，目的是節省成本。5日推出Threads ，Meta股價雖上漲至7日的290元，但比2021年9月最高的389元，仍還有一段距離。

專研企業失敗史的哈佛商學院研究員喬治(Bill George)去年9月出書，以臉書為例，力指查克柏格領導臉書的失敗，因為他只顧以利潤為目的，喪失他原來創辦臉書的價值和信念，包括出售用戶個資，用作廣告獲利之途；十多年來，查克柏格更無數次抄襲競爭對手的創意，包括Snapchat和抖音、以及現在的推特，查克柏格有必要沉潛反思，找回原有價值和信念，唯有這樣，才能重建臉書。