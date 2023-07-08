毒品進白宮 荒唐調查何時了

號稱世界安全偵防最嚴的白宮 ，2日晚被發現有不明白色粉末，查驗後是被禁的古柯鹼毒品 。白宮內有毒品，令人瞠目結舌；但更荒唐的是整起事件，從發生到調查，疑點重重，外界被蒙蔽再三，白宮若再不出面積極配合偵調，不但白宮做為國家象徵，淪為國際笑柄，更讓治安司法成為政治護航打手。

此事發生在國慶長假開始的2日晚，連白宮都短暫撤離了，但當時完全沒有主流媒體的即時報導，也不見白宮或是主管安全的聯邦特勤局發布消息；直到3日晚10時，華盛頓郵報才發出獨家報導，引用兩名知情人士說，在白宮西廂發現的粉末，初步檢定可能是古柯鹼，這些粉末是放在類似眼鏡袋的小袋，數量不詳。各大媒體開始跟進，官方才「不具名」透過配合的媒體放話，管控輿論風向，特別強調，查到白粉之時，拜登 總統一家，包括兒子杭特，在華府附近大衛營度假。

但說辭不一的疑點開始浮現：首先是特勤局2日例行排查，約傍晚6時在西廂共同區(common area)查到有白粉的小袋，擔心是病毒，開始進行白宮撤離後，才在當晚8時40分通知華府消防隊。消防隊在當時公開的資訊網站上表示粉末是在「西廂圖書館」，而且證實「粉末是古柯鹼」；但為何兩小時後才通知消防隊，為何當晚沒有對外宣布，更重要的是在大衛營的拜登總統有無被通知，何時通知，報導中都沒有回答。

媒體隨後兩度修正發現「白粉」的位置，從圖書館，到共同區，到「人來人往」的西廂通道，到6日的版本是西廂底樓其中一個出口，靠近副總統車隊停車位，確實地點是通往同層「戰情室」的接待區，區內有像蜂格狀的置放手機等電子儀器的置物架。白粉在其中一個蜂格中被發現。

自由派主流媒體對此的報導，都客氣的「謹守本分」，只有兩個公開消息，其一是白宮發言人尚皮耶，這幾天被白宮記者追問，卻四兩撥千斤，「特勤局在調查，不便評論」，「第一家庭周末都不在白宮」。其次是官方特勤局，除了一概以書面證實進行調查外，無可奉告。尚皮耶成為白宮的擋箭牌，最有資格發言的白宮幕僚長齊安茲，則從沒露面。

整個事件的進度就由「不具名消息來源透露」，主流媒體配合協助「帶風向」，沒有專人出面說明詳情與進展，並且重複強調調查的區塊「車水馬龍，有如大學校園」，每天進出的有頂級貴賓、政府文武高官、一般遊客、西廂職員等等；言下之意暗示，查找毒品原主不易，但據常進出白宮西廂資深NBC記者米契爾指出，西廂底樓出口是「一般人進不到的地方」。

目前白宮毒品案占據媒體頭條，奪去白宮想要大家關注的，譬如「拜登經濟學」的成就、即將舉行的北約峰會、烏戰進展、伊朗挑釁、美中關係等等，大家關心的只是毒品是誰的，怎麼在國慶長假帶入白宮。

正因為特勤局調查態度消極，白宮被動躲避，加上主流媒體袒護式報導，民主黨國會參眾議員自我消音，不見發言或批評，引起保守派強烈不滿，質疑司法雙重標準，竟然放過白宮藏毒。阿肯色州共和黨聯邦參議員柯頓寫信給特勤局要求立即徹查，「美國納稅人有權知道實情」。川普更推文直接挑明眾人心中疑惑：「在橢圓形辦公室附近發現的毒品應該就是給癮君子杭特使用」，佛州州長德桑提斯就直接稱這是「白粉門」，極右媒體則是連續猛轟聯邦調查局為何不進場主動調查，輿論壓力正在擴大。

根據多位曾在白宮服務的特勤探員與前聯邦調查局官員都指出，此案調查不難，每個進出白宮的人都會留下數位紀錄，何況特定地點都有監控攝影機，加上訪客名冊，有誰來過，一清二楚，更有毒品袋上的指紋，全力排查進出人員，並非難事，但「怕就己經知道毒品原主身分」，正在掩飾善後。

特定消息管道持續在放話，即使能否破案都是眾說紛歧。NBC在6日報導引用「兩名熟悉調查的人士」稱「10日可望調查結束」；但「政治」(Politico)網站則在5日稱「匿名消息來源指，來往人數太多，很難找出毒品是誰的」。

但一般人所看到的卻是，有人利用國慶假期的維安空窗，神不知鬼不覺，把古柯鹼毒品，堂而皇之的運入門禁森嚴的白宮，職司安全的特勤局沒有能力給大家透明交代，白宮與拜登任由陰謀論大行其道，這種荒唐情況絕不應繼續下去。